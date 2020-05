Die Corona-Krise bringt den Buchener Haushalt in Schieflage. Aktuell drohen derzeit aber weder Liquiditätsengpässe noch ist der Haushaltsausgleich in Gefahr – der millionenschweren Rücklage sei Dank. Fotos: Rüdiger Busch

Buchen. (rüb) "Die Krise trifft uns, aber dank unserer Rücklagen bleibt die Stadt Buchen handlungsfähig", betonte Bürgermeister Roland Burger beim Blick auf die Auswirkungen der Corona-Krise auf den städtischen Haushalt. Die Sitzung am Montagabend in der Stadthalle stand ganz im Zeichen von Corona: Die Ratsfraktionen hatten sich vorab geeinigt, dass sie jeweils nur die Hälfte ihrer Mitglieder entsenden, damit genügend Abstand gewahrt werden kann.

"Eine Haushaltssperre wäre das falsche Signal", sagte Beigeordneter Benjamin Laber, der dem Gremium die aktuelle Situation im Detail vorstellte. Würde die Stadt alle Investitionen stoppen, hätte dies fatale Auswirkungen auf die heimische Geschäftswelt, die ja sowieso unter der Krise stark leide. Zudem sei es in den meisten Fällen nicht zielführend, begonnene oder ins Auge gefasste Projekte jetzt zu stoppen, zumal die Kosten so oder so auf die Kommune zukommen würden.

Klar sei: "Corona ist auch für die städtischen Finanzen ein großes Problem." So werde der eingeplante Haushaltsüberschuss in Höhe von rund zwei Millionen Euro im laufenden Jahr wohl nicht zu halten sein: "Aber noch ist unklar, wo wir am Ende landen werden." Für einschneidende Maßnahmen sei es zu früh, zumal derzeit weder ein Liquiditätsproblem bestehe noch der Haushaltsausgleich gefährdet sei. Stattdessen gelte es, ruhig zu bleiben, bis verlässlichere Zahlen vorliegen. Noch im Mai gebe es zwar eine neue Steuerschätzung, aber auch diese Zahlen hätten noch nicht die nötige Aussagekraft.

Die Corona-Krise bringt den Buchener Haushalt in Schieflage. Aktuell drohen derzeit aber weder Liquiditätsengpässe noch ist der Haushaltsausgleich in Gefahr – der millionenschweren Rücklage sei Dank. Fotos: Rüdiger Busch​

Bei den Gewerbesteuervorauszahlungen seien erste Effekte der Krise bereits spürbar, erklärte Laber. Generell lasse sich die Problematik so zusammenfassen: "Die Kosten laufen weiter, die Einnahmen sinken oder fehlen."

Ein Beispiel: Die Kindergartenbeiträge sind seit April ausgesetzt – bis auf Weiteres. Ob Eltern die Gebühren nach der Krise doch noch zahlen müssen, auch wenn ihr Kind gar nicht betreut wurde, sei noch offen. "Die Tendenz geht aber dahin, dass die Gebühren nicht erhoben werden", sagte Benjamin Laber. Anders sieht es bei den Kindern in der Notbetreuung aus: Deren Eltern zahlen die regulären Kindergartenbeiträge, egal ob die Betreuung durchgehend oder nur tageweise in Anspruch genommen wird. Hier sei aber eine Schlussabrechnung nach der Krise vorgesehen, so dass am Ende nur für die Tage bezahlt werden muss, an denen das Kind in der Betreuung war.

Teilweise ein Ausgleich für die weggefallenen Kindergartengebühren seien die Soforthilfen des Landes unter dem Titel "Entlastung für Familien". Von den rund 200 Millionen Euro für April und Mai hat die Stadt etwa 218.000 Euro erhalten. "Das ist sicherlich ein nettes Zeichen der Anteilnahme. Den vollständigen Ausfall der Einnahmen kann dies gleichwohl nicht auffangen", verdeutlichte der Beigeordnete.

Seine abschließende Einschätzung: "Die Einnahmen, die im Zuge der Corona-Krise ausfallen, werden auch in den Folgejahren nicht vollständig aufgeholt werden können." Vor diesem Problem stünden aber ziemlich alle Kommunen. Deshalb sei hier eine gemeinsame Lösung auf übergeordneter Ebene gefragt, die es aktuell noch nicht gebe.

Diese Einschätzung teilte auch Bürgermeister Roland Burger, der am Ende beim Blick auf die Rücklagen der Stadt in Höhe von 34 Millionen Euro feststellte: "Buchen geht es deutlich besser als vielen anderen Kommunen im Kreis."