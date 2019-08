Buchen. (tra) Für Kampfkunst ist man nie zu klein. Das erlebten am Montagnachmittag die zahlreichen Kinder, die im Buchener WT-Zentrum die chinesische Kampfkunst Wing Tsun kennenlernten.

Nach einer kurzen Aufwärmrunde, in der die Kinder die Bewegungen verschiedenster Tiere nachahmten, ging die Reise in die Welt der Kampfkunst auch schon los: An einer ledernen Pratze, die der Ausbilder hielt, konnten die Kinder testen, wie viel Kraft in ihren Fäusten tatsächlich steckt.

Anders als im Wing Tsun-Training für Erwachsene, bei dem Kampfkunst und Selbstverteidigung im Mittelpunkt stehen, ist die traditionelle Ausübung der Kampfkunst im Kindertraining nur ein Aspekt unter vielen.

Aufgrund ihrer körperlichen Voraussetzungen und des sich erst entwickelnden Verantwortungsbewusstseins geht es im Training für Kinder nicht ums "Kämpfen", sondern verstärkt darum, die Bewegungsmöglichkeiten des eigenen Körpers zu entdecken sowie Flexibilität und Kraft zu fördern. Vor allem die Motorik des Kindes wird durch die Übungen verbessert.

Auch Selbstbehauptung und das angemessene Verhalten in Streitsituationen unter Kindern werden trainiert. Die Kinder üben, Gewalt aus dem Weg zu gehen und Streitsituationen so zu beenden, dass ihnen danach ein Lob der Eltern, Lehrer oder Erzieher sicher ist.

Im WT-Kindertraining wird auch großen Wert auf Umgangsformen gelegt: Die Kinder lernen, sich zu konzentrieren, aufmerksam zu sein, diszipliniert mitzumachen sowie den anderen gegenüber hilfsbereit zu sein und Rücksicht zu nehmen. Im Buchener WT-Zentrum gibt es wöchentlich vier Unterrichtseinheiten für Kinder, in denen Mädels und Jungs ab fünf Jahren trainieren. Ein unverbindliches Probetraining ist nach Anmeldung möglich.

Info: Weitere Infos gibt es im Internet unter www.wt-zentrum-buchen.de oder Tel. 0175/4170742.