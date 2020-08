Buchen. (jasch) Die Street-Art-Künstlerin Chris McCollough zauberte einen farbenfrohen Cartoon in die Innenstadt. Das Bild entstand bei der Stadtaktion "Genieß dei Buche" unter den verwunderten und erfreuten Blicken mancher Passanten. Mit umweltfreundlichen Tempera- und Giotto-Farben rückte McCollough der Bepflasterung zu Leibe. Die aus Detroit stammende und in Hardheim lebende Künstlerin malte Maulwürfe, die sich rund um ein Wasserloch tummeln, wo vorher noch ein Baustellenloch klaffte. Das Straßenkunstwerk wird je nach Witterung mehrere Monate zu sehen sein. "Eigentlich male ich Fotorealismus, aber das ist jetzt ein Cartoon. Es wird witzig sein, hoffe ich", so McCollough.

Chris McCollough bemalte bei „Genieß dei Buche“ die Pflastersteine. Foto: Jana Schnetz