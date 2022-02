Diese Szene hat Kameramann Davorin Manovic im Kasten: Manuel Roos (l.) und Lukas Schäfer als Elferräte beim Grünkernsuppenessen. Gefilmt wurde in der Zehntscheune, wo in früheren Zeiten der 11.11 begangen wurde. Foto: Martin Bernhard

Von Martin Bernhard

Buchen. Ob am Wartturm, in der Fußgängerzone oder auf der Marienhöhe: In vielen kleinen Gruppen schwärmen zurzeit Mitglieder der Kolpingsfamilie im Stadtgebiet aus, manchmal mehr, manchmal weniger närrisch gekleidet. Und immer ist ein Kameramann dabei.

Denn die Kolpingleute können es einfach nicht lassen, es liegt ihnen im Blut: Auch in diesem Jahr werden sie fastnachtliche Stimmung verbreiten. Weil der Wimpinasaal leer bleiben muss und eine geplante gemeinsame Narrensitzung mit "Narrhalla" und Frauenbund abgesagt werden musste, kommt die Kolpingsfamilie wieder auf digitale Weise zu ihren Anhängern in die Häuser.

Nach den Worten von Christof Kieser, Regisseur von "Kolpings närrische Rückspiegel-Show", wird man hiesigen Gastronomen vorschlagen, ab Schmutzigen Donnerstag einen "Wurstsalat to go" anzubieten. So muss das närrische Publikum nicht auf liebgewordene Gewohnheiten verzichten.

Am Samstagnachmittag fand sich eine kleine Gruppe zum Dreh im oberen Saal der Zehntscheune ein. Manuel Roos und Lukas Schäfer widmeten sich dem Grünkernsuppen-Essen am 11.11. unter Corona-Bedingungen. Alte Buchener werden sich noch daran erinnern, dass dieses Treffen in früheren Zeiten in der Zehntscheune stattgefunden hatte und nicht wie in neuerer Zeit im Bürgersaal im Alten Rathaus. "Im letzten Johr war alles noch annersch", stellte Lukas Schäfer zur aktuellen Lage fest. Unter dem Pseudonym "Schnorre-Willy" pflegt dieser andernorts ähnlichen Unsinn abzusondern. Während man Lukas bei der Show auch in anderen Beiträgen wird sehen können, ist Manuel Roos nur für diese Szene gebucht. Seinen Schlafrock hat er zu Hause dem familieneigenen Fastnachtsschrank entnommen und nicht von der "Narrhalla" ausgeliehen, wie er betonte. Davorin Manovic, sonst Maler des Bühnenbilds für die Kolpingsfaschenacht im Wimpinasaal, bringt sich in diesem Jahr als einer von mehreren Kameraleuten ein. Er hielt die Grünkernsuppen-Szene für die Nachwelt fest. Den Schnitt der kompletten Show wird René Kremser übernehmen.

Ansonsten werde man sich mit der Show an bewährten Vorbildern aus dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen orientieren. Wie Kieser erläuterte, werde man von einer Show-Bühne im Wimpina-Saal aus "Live-Interviews" ausstrahlen, die man aus Sicherheitsgründen am kommenden Wochenende aufzeichnen werde. Außerdem werde man immer wieder zu Korrespondenten im Stadtgebiet schalten. Diese werden mit ihren kurzen Reportagen und Umfragen die Show auflockern und Hintergrundinformationen für die Interviews auf der Show-Bühne liefern. "Wir werden uns unter anderem mit Musikern und Politikern befassen, auch mit überregional bekannten, aber immer mit Bezug zum Odenwald", kündigte Kieser an.

Außerdem werde wieder die Gesangsgruppe "BleckR" auftreten. Dank der Unterstützung eines Tonstudios rechnet Kieser hier mit einem besonders hörenswerten Auftritt.

Damit der Kameraschwenk in den Wimpinasaal nicht leere Plätze einfangen wird, wird den Kolping-Fans angeboten, Fotos von sich zuzuschicken. Diese wird Davorin Manovic auf "Huddelbätze" aus Pappe montieren.

Aber auch wer kein Bild von sich zur Verfügung stellen möchte, darf mit einer Spende die Kolpingsfamilie unterstützen. Das Spendenkonto findet man unter www.kolping-buchen.de. Den Erlös werden die Fastnachter für einen sozialen Zweck spenden. "Das ist eine tolle Sache", sagte Kieser. "So können wir Närrisches und Soziales miteinander verbinden."

Info: Die Show der Kolpingsfamilie wird man ab Schmutzigen Donnerstag, 24. Februar, 20.11 Uhr, bis Fastnachtsdienstag, 1. März, 24 Uhr, unter www.kolping-buchen.de abrufen können.