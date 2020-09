Buchen. (rüb) Nach über 80 Jahren endet am 1. Oktober die Apothekertradition der Familie Balkenhol in Buchen. Mehr als ein Jahr nach dem Tod von Apothekerin Anette Balkenhol haben sich ihre Kinder Chiara und Niclas Balkenhol dazu entschieden, die Stadt-Apotheke an die in Buchen bestens bekannte Apothekerfamilie Friesenhahn zu übergeben, die bereits die Apotheke am Musterplatz und die Sonnenapotheke betreibt.

"Wir verkünden diese Entscheidung mit einem weinenden und mit einem lachenden Auge", sagt Chiara Balkenhol im Gespräch mit der RNZ. Das eine Auge lache, weil sie die Apotheke "in die erfahrenen, engagierten und liebevollen Hände" der Familie Friesenhahn übergeben. Dies sei nicht nur die richtige Entscheidung, sondern auch eine gute Nachricht für die vielen treuen Kunden. Dass die Apotheke am Musterplatz und die Sonnenapotheke seit vielen Jahren fest zur Buchener Gesundheitsversorgung gehören, sei ein Beleg für die gute und engagierte Arbeit von Doris und Rudolf Friesenhahn und ihrem Team.

Chiara und Niclas Balkenhol selbst standen für die Nachfolge nicht zur Verfügung: Der 18-jährige Niclas wird erst im kommenden Jahr sein Abitur an der Frankenlandschule ablegen, und seine 22-jährige Schwester studiert in Hamburg International Management.

Während also das eine Auge glücklich darüber sei, eine gute Nachfolgelösung gefunden zu haben, gebe es aber auch ein weinendes Auge: "Für uns Angehörige ist dieser Schritt natürlich deshalb tief bewegend, weil damit auch die Apothekertradition der Familie Balkenhol zu Ende geht." Und damit endet eine Buchener Unternehmergeschichte, die im Jahr 1937 "am Bild" ihren Anfang nahm. Das malerische Fachwerkhaus vor der Mariensäule habe sich über Jahrzehnte hinweg zu einer erfolgreichen und unter der Regie von Anette Balkenhol buchstäblich florierenden Apotheke im Herzen von Buchen entwickelt. Mit dem Tod der Apothekerin sei dieser Erfolgsgeschichte im vergangenen Jahr ein sehr trauriges Kapitel hinzugefügt worden.

Nach über einem Jahr der Verarbeitung möchten die Kinder, dass die Erfolgsgeschichte dauerhaft fortgeschrieben wird: unter neuer Federführung und mit einigen neuen sowie vielen bekannten Gesichtern im Team der Stadt-Apotheke.

Die Geschichte der Apotheke reicht noch viel weiter zurück als ins Jahr 1937: Buchens älteste Apotheke versorgt nämlich schon seit 1811 die Bevölkerung. Rund 140 Jahre lang war sie die einzige Apotheke vor Ort. "Wir freuen uns sehr, dass sich die Familie Balkenhol bei der Suche nach einer Nachfolge für uns entschieden hat, und wir sind auch ein bisschen stolz, die lange Tradition der ,Gesundheitsversorgung am Bild‘ fortsetzen zu können", sagt Rudolf Friesenhahn.

"Dafür werden wir unsere Stärken einbringen: unsere weitreichende pharmazeutische Erfahrung, unsere hohe Beratungs- und Servicekompetenz und eine effiziente Versorgungslogistik durch unseren Apothekenverbund", ergänzt Doris Friesenhahn. Das Apotheker-Ehepaar stammt aus dem Saarland – genauer gesagt aus Homburg und Saarlouis – und ist seit 25 Jahren in Buchen heimisch. Damals übernahmen sie die Apotheke am Musterplatz, 1999 folgte dann die Sonnenapotheke.

Ihre Kinder Anna-Lena und Maximilian sind in Buchen geboren und aufgewachsen. Anna-Lena Friesenhahn folgt den beruflichen Spuren ihrer Eltern: Sie wäre später eine mögliche Nachfolgerin. Doch für diese Gedanken ist es noch viel zu früh: Die Friesenhahns beschäftigen sich mit der unmittelbaren Zukunft, und da sind sie froh, in Alexander Thumm einen jungen, aber bereits erfahrenen Apotheker für die Leitung der Stadt-Apotheke gefunden zu haben, der ihre Ideen gut umsetze. Ein großer Teil der Mitarbeiter der Stadt-Apotheke werde auch weiterhin für die Kunden da sein. Ergänzt wird das Team um Apothekerin Sophia Dambach.

In absehbarer Zeit seien auch bauliche Maßnahmen geplant, um mehr Platz und Freiraum zu schaffen, verraten die beiden neuen Eigentümer. Denn Buchens älteste Apotheke soll nicht nur eine erfolgreiche Vergangenheit, sondern auch eine gute Zukunft haben.