Buchen. (mb) Sportler, Vereinsmensch, Ur-Buchener: Am heutigen Samstag feiert ein Mann seinen 80. Geburtstag, mit dem immer zu rechnen ist: Die Buchener nennen ihn "Henne Kurt".

Wer mit Kurt Henn über sein Leben spricht, erhält Einblick in ein Buchen, das für jüngere Generationen kaum vorstellbar ist. Im Jahr 1946, im Alter von acht Jahren, begann Kurt Henn, Fußball zu spielen. Damit zählte er zu den Jüngsten und kickte, mangels Mannschaft in seiner Altersstufe, bei der C-Jugend mit.

Trainer war damals Adolf Häfner, "ein fantastischer Sportsmann". Zu den Auswärtsspielen fuhr man mit dem Fahrrad. Trikots und Kickschuhe besaß man damals noch nicht. Als Kurt im selben Jahr mit dem Turnen anfing, hatte er mit dem legendären "Turnheinrich" Wittemann und Franz Heck zwei tolle Trainer.

Statt über eine Sporthalle verfügte die Stadt über einen zehn auf zehn Meter großen Übungsraum hinter dem ehemaligen Rathaus in der Dr.-Konrad-Adenauer-Straße. Weil der Stadt das Geld für eine Sporthalle fehlte, errichtete der TSV Buchen im Jahr 1954, unter seinem damaligen Vorsitzenden Josef Seitz, die heutige TSV-Sporthalle. Auch der 16-jährige Kurt Henn baute kräftig mit.

Als Leichtathlet nahm Kurt schon in jungen Jahren an regionalen und überregionalen Sportfesten erfolgreich teil.

Viele Sportunfälle prägten jedoch seine sportliche Laufbahn. Unter anderem erlitt er beim Fußballspielen auf einem Hartplatz in Walldürn einen Schädelbasisbruch. Beim Turnen stürzte er so schwer, dass er eine halbe Stunde das Bewusstsein verlor. "Ich hatte immer einen Schutzengel bei mir", sagt Kurt Henn. "Dafür danke ich Gott."

Seinem TSV Buchen ist der aktive Sportler Kurt schon seit 72 Jahren treu verbunden. Zwei Jahrzehnte lang trainierte er Jugendfußballmannschaften von der C- bis zur A-Jugend. Seit dem Jahr 1988 kümmert er sich als Mitglied der Vorstandschaft besonders um den baulichen Erhalt der TSV-Sporthalle. Über 30 Mal erwarb er das Sportabzeichen in Gold. Nach seinem 80. Geburtstag will er es ein weiteres Mal ablegen. Als Ministrant spielte er mit den Kaplänen Fußball oder spaltete für sie Holz.

"Mein Leben ruht auf vier Säulen", sagt der Jubilar. "Familie an erster Stelle, dann Beruf, Sport und Gesang." Dem MGV "Liederkranz" Buchen trat Kurt Henn im Jahr 1963 bei. Er zählte damit zu den "Wartbergspatzen" der ersten Stunde, jenem Fastnachtsmännerchor, der bis heute das Publikum bei der Hallesitzung der Buchener FG "Narrhalla" begeistert. Und auch heute singt er im Männer-Konzertchor "Cantus M".

Nach seiner Ausbildung zum Vermessungstechniker war Kurt Henn zunächst 20 Jahre lang beim Flurbereinigungsamt Buchen angestellt. "Meine Liebe zu meiner Heimatstadt hat mich schließlich ins Rathaus gezogen", sagt er. 30 Jahre lang arbeitete er im Buchener Bauamt in den Bereichen Bauleit- und allgemeine Planung. "Das war eine arbeitsreiche, aber schöne Zeit", erinnert er sich. Im Laufe der Jahre habe sich ein Vertrauensverhältnis zu dem damaligen Bürgermeister und heutigen Ehrenbürger Josef Frank entwickelt. "Unter ihm ging es mit Buchen wieder aufwärts, das war wichtig für unsere Stadt , betont Henn.

Der Jubilar wurde am 9. Juni 1938 in eine schwierige Zeit hineingeboren. Bald brach der Zweite Weltkrieg aus. Sein Vater wurde zur Wehrmacht eingezogen. Auch in Buchen gab es Luftschutzalarm, und Kurt musste als kleiner Bub in den Keller rennen. Als sein Vater im Jahr 1946 von der Kriegsgefangenschaft heimkehrte, begegnete Kurt Henn ihm, als er zur Schule ging. Aber keiner erkannte den anderen. Man hatte sich jahrelang nicht gesehen. "Kurt, weißt du nicht, wer das ist?", fragte ihn daraufhin die Frau von "Kamerad" Seitz. "Das ist doch dein Vater!" Aufgrund erlittener Kriegsschäden starb Kurt Henns Vater schon im Jahr 1955. Und so begann eine schwere Zeit für den 16-Jährigen. Kurt musste kämpfen, dies prägte sein weiteres Leben!

Im Jahr 1963 heiratete Kurt seine Inge. Die beiden Söhne Volker und Achim kamen zur Welt, beide sind in die Fußstapfen des Vaters getreten und im Buchener Vereinsleben sehr aktiv. Kurt Henn hat vier Enkelkinder. Der Verlust seiner Frau, die im Jahr 2010 starb, hat Kurt Henn sehr getroffen.

Kurt Henn ist in 20 Buchener Vereinen Mitglied, wenn auch in vielen nur passiv. Beim "Bleckerclub" bekleidet er seit Jahrzehnten das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden. Mit seinem ausgeglichenen Wesen und seiner neugierigen, aber unaufdringlichen Art zeigt er reges Interesse am gesellschaftlichen und politischen Leben seiner Heimatstadt. Und mit seiner Meinung hält er nicht hinterm Berg - mit einem Kommentar vom "Henne Kurt" ist immer zu rechnen.

Kurt Henn feiert seinen Geburtstag im TSV-Sportheim. Dort ist er am heutigen Samstag ab 11 Uhr zu erreichen.