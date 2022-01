Buchen. (rüb) Plötzlich geht es nicht mehr weiter: Eine solche Überraschung erlebten in den letzten Wochen zahlreiche Spaziergänger und Radfahrer rund um Buchen. Denn die Stadt musste gleich vier Brücken wegen Mängeln sperren. Die gute Nachricht: Zumindest drei von vier Brücken sollen in Kürze wieder passierbar sein – wenn auch mit einem Warnschild versehen. Bürgermeister Roland Burger informierte in der Ratssitzung am Montag über den aktuellen Sachstand.

Bei Routinekontrollen waren Zweifel an der Standsicherheit der Bauwerke aufgekommen: Betroffen sind die Brücke am viel genutzten Fußgänger- und Radweg zwischen Buchen und Hollerbach, die Brücke am Hollersee und zwei Fußgängerübergänge im Mühltal Richtung Hettigenbeuern, die Brücke im Mühltal und die Brücke zum Mühlengrund. Bei den betroffenen Bauwerken handelt es sich um Holzbrücken: Da sie alle über Gewässer führen, sind sie einer erhöhten Feuchtigkeit ausgesetzt und haben deshalb eine kürzere Lebensdauer.

"Wir haben die Brücken, an denen der Zahn der Zeit nagt, vorsorglich gesperrt", erklärt Fachdienstleiter Stefan Müller von der Stadtverwaltung. Ein Fachmann habe sich die Brücken anschließend angeschaut und Entwarnung gegeben: Ihr Belag ist zwar reparaturbedürftig, aber sie halten noch. Reparaturen würden sich jedoch eher nicht lohnen, und Neubeschaffungen bedürfen in der aktuellen Situation mit Lieferengpässen mehr Zeit als üblich.

Für die Brücke am Hollersee hat die Stadt bereits eine Lösung gefunden: Die frühere Holzbrücke am Lohplatz, die dort vor der Neugestaltung des Bachbetts über die Morre führte und anschließend abgebaut und eingelagert wurde, soll hier eine erneute Verwendung finden, sagte der Bürgermeister. Die Kosten hierfür sind mit rund 5000 Euro für die Montage überschaubar.

Für die anderen drei Brücken favorisiert die Stadt aktuell Ersatzbeschaffung aus Aluminium, da sie langlebiger und wartungsärmer sind. Stand jetzt könnten die Brücken wie folgt ersetzt werden: Für die Brücke zum Mühlengrund könnte eine 8 Meter lange und 1,50 Meter breite Alu-Brücke bestellt werden. Die Kosten liegen bei 39.000 Euro. Die Brücke im Mühltal könnte durch eine 8,60 Meter lange und 1,70 Meter breite Alu-Brücke ersetzt werden. Kostenpunkt: 43.000 Euro. In der Hollerbacher Straße wäre eine 15,15 Meter lange und 2,40 Meter breite Alu-Brücke nötig. Die Kosten hierfür: 85.000 Euro. Der Liefertermin für alle drei Aluminium-Brücken wäre im August.

Bis dahin können aber zumindest die Brücken Richtung Hollerbach und die im Mühltal weiter begangen werden: Mit Hinweisschildern "Benutzung auf eigene Gefahr" weist die Stadt auf die Schäden am Belag hin. Die Brücke zum Mühlengrund bleibt dagegen weiterhin gesperrt, da es dort eine Alternative gibt.