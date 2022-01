Buchen. (jasch) Für 66 Kinder im Alter von acht bis 14 Jahren könnte ein Sommer voller Spaß und Spannung im Schwarzwald in Erfüllung gehen. Das Sommerlager der katholischen Seelsorgeeinheit soll nach zwei Jahren Abstinenz wieder stattfinden. Reiseziel vom 30. Juli bis 13. August ist das Dekan-Strohmeyer-Haus im Münstertal. Die Gegend hat viel zu bieten: In der Nähe befinden sich das Kloster St. Trudpert und die Stadt Staufen. Ausflüge dorthin sind genauso möglich wie Wanderungen auf den deutschen Belchen. Auf die Kinder warten ein Schwimmbadbesuch, Kinoabende, Abendprogramm, kreative Workshops oder einfach nur Platz zum Austoben. Das Betreuerteam besteht aus 14 Personen inklusive einem Küchenteam.

Nach zwei Jahren Pause soll das Sommerlager der katholischen Seelsorgeeinheit wieder stattfinden. Unser Foto zeigt das Sommerlager 2018. Foto: privat

In den vergangenen Jahren ohne Corona-Pandemie war das Sommerlager innerhalb weniger Tage ausgebucht. "Vorher war das Lager ein Selbstläufer, es gab sogar Wartelisten", so Leiter Michael Genzwürker. "Die zweite Absage in Folge macht es allerdings nicht einfacher, wieder anzufangen. Wir hoffen natürlich, dass wir das Lager durchführen können. Für 2022 haben wir erst ein Viertel an Anmeldungen gefüllt. Es ist ja nachvollziehbar, dass die Eltern jetzt vorsichtig sind."

Als die betreffenden Landkreise sich 2021 gegen eine Durchführung des Sommerlagers aussprachen, folgte das Leitungsteam dieser Empfehlung. "Das war keine leichtfertige Entscheidung. Es war wirklich ein längerer Prozess mit vielen Gesprächen." Da nur zimmerweise Kleingruppen erlaubt waren, hätte es in der Folge keine gesamtgemeinschaftlichen Aktivitäten oder Mahlzeiten gegeben. "Das ganze Gruppengefühl wäre verloren gegangen und genau davon lebt doch ein Lager." Die Testpflicht hätte zusätzlich für erhebliche Kosten gesorgt.

"Einige Eltern haben ganz klar gesagt, hätten wir nicht abgesagt, hätten sie die Kinder abgemeldet. Nur wenige konnten nicht nachvollziehen, dass wir Anfang Mai schon abgesagt haben. Wir wollten den Eltern aber nicht zumuten, so kurzfristig umzuplanen." Durch die Absage entstanden Kosten im fünfstelligen Bereich, die die Seelsorgeeinheit Buchen trägt. "Das ist auch nicht das Ziel, dass die Kirche aus dem Sommerlager irgendeinen Gewinn macht. Das soll ein Angebot sein", betont Genzwürker. "Die Miete für das Freizeithaus kostet rund 14.000 Euro. Zusätzlich zu den Nebenkosten sind wir bei rund 23.000 Euro. Dazu kommt die Busfahrt mit 2500 Euro", erklärt er. Letztendlich kostet das Sommerlager pro Teilnehmer 395 Euro für zwei Wochen Kost und Logis sowie Ausflüge.

Im Dekan-Strohmeyer-Haus werden – wenn Corona es zulässt – 66 Kinder im Sommerlager der katholischen Seelsorgeeinheit Buchen eine spannende Zeit erleben. Foto: privat

Nun soll das Lager aber wieder durchgeführt werden: Neben tollen Ausflügen und Abwechslung in den Sommermonaten bringt vor allem auch ein strukturierter Ablauf einen Mehrwert für die Kinder. "Es gibt einen Küchendienst und Außenaufräumdienst. Ein Tagesablauf fehlt vielen Kindern heute. Wir machen mit allen einen Tageseinstieg und einen Tagesabschluss. Auch die Mahlzeiten werden gemeinsam eingenommen, und so versucht man, eine feste Struktur zu vermitteln", so Genzwürker.

Was vielen Kindern nicht gefallen dürfte: Im Münstertal im Schwarzwald gibt es eine eher schlechte Internetverbindung. "Wir wollen auch, dass die Kinder ihr Handy nicht dabei haben oder zumindest ohne SIM-Karte. Das Handy soll nicht im Mittelpunkt stehen. Die Kinder kommen damit zurecht, denn wir bieten so viel Programm, dass es in der Regel nicht langweilig wird", beruhigt Genzwürker. Manche Eltern würden diesen Wunsch berücksichtigen, andere packten das Mobiltelefon heimlich doch ein. Genzwürker sieht das mit einem Augenzwinkern: "Es fällt den Betreuern teilweise schwerer als den Kindern, glaube ich. Manche Kinder genießen es aber auch, weg von Zuhause zu sein. Durch das Handy sind sie immer erreichbar."

"Die Kinder werden viel Spaß haben", ist sich Genzwürker sicher. Sollte jedoch von gesetzlicher Seite etwas gegen das Sommerlager 2022 sprechen, wird es erneut ausfallen. "Wir haben für 66 Kinder plus die Betreuer, die teilweise selbst im Jugendalter sind, eine große Verantwortung." Doch zunächst bleibt bei der Leitung und den Betreuern die Hoffnung, dass Corona keinen Strich durch die Rechnung macht.

Info: Anmeldungen zum Sommerlager sind per E-Mail an team@sommerlager-buchen.de oder unter Tel. 06281/556222 möglich. Auch Fragen werden beantwortet.