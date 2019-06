Buchen. (adb) Wer der Schnellste sein will, ist häufig schneller als das Leben: Zwar neigen auch routinierte Autofahrer mitunter zu gefährlicher Selbstüberschätzung, doch gelten gerade junge Fahrer als Risikogruppe. Dem wirkte der zum siebten Mal ausgerichtete Aktionstag "mobil und sicher" in Buchen entgegen. Die Kommunale Kriminalprävention des Neckar-Odenwald-Kreises und die Verkehrswacht Buchen informierten mit Vorträgen und Mitmach-Stationen über Sicherheit auf zwei und vier Rädern.

Im Joseph-Martin-Kraus-Saal begrüßten BGB-Schulleiter Jochen Schwab und Polizeihauptkommissar Robert Münch die Schülerinnen und Schüler des Burghardt-Gymnasiums zur dreiteiligen Vortragsserie. Der Fokus lag auf Verkehrsunfällen und deren Auswirkungen, aber auch den Stellenwert von Polizei, Notarzt und Psychosozialer Notfallversorgung.

Polizeihauptmeister Rico Steiner schilderte den Ablauf eines Unfalls aus Sicht eines Polizeibeamten, der am Unfallort eintrifft und schwer verletzte, sterbende oder gar tote Opfer vor sich hat.

Im zweiten Abschnitt thematisierte Dr. Harald Genzwürker als leitender Notarzt der Neckar-Odenwald-Kliniken die Perspektive des vor Ort behandelnden Arztes. "Wer einen schweren Unfall überlebt, trägt in vielen Fällen lebenslang spürbare Auswirkungen mit sich", erklärte er und sprach von Gehbehinderungen, psychischen Problemen durch erlittene Traumata sowie Hirnschäden mit einhergehender geistiger Behinderung.

Klare Worte fand der in Buchen und Mosbach tätige Mediziner zu Handy- und Smartphonespielereien am Steuer: "Lasst es sein - es lenkt auf brutale Weise ab", zeigte er auf und betonte, dass jede am Steuer getippte kurze SMS oder Sprachnachricht die letzte sein könne und man neben sich selbst auch andere dadurch einer vermeidbaren und sehr großen Gefahr aussetze.

Im "Rauschbrillenparcours" konnte man testen, wie sich Alkohol auswirkt. Foto: Adrian Brosch

In gleicher Deutlichkeit richtete er sich an die Mädchen: "Ihr habt die Wahl, bei wem ihr einsteigt", wandte sich Genz-würker an die Schülerinnen und riet davon ab, sich in die Autos risikofreudiger "Wahnsinnskerle" zu setzen, die durch Imponiergehabe und fehlende Fahrpraxis schlimmste Unfälle auslösen können. "Ruft lieber die Eltern an, als wahllos nach der Party in irgendeinem Auto Platz zu nehmen", empfahl er und beschloss seine Ausführungen mit dem Hinweis "passt aufeinander auf".

Schwere Stille erfüllte den Saal, als der Diplom-Theo-loge und Oberstudienrat Christoph Jüttner als Mitarbeiter der Psychosozialen Notfallversorgung des Neckar-Odenwald-Kreises das Wort ergriff: Er unterrichtete die Jugendlichen über die seelsorgerischen Eindrücke am Unfallort am Beispiel eines tödlich verunglückten jungen Fahrers, dessen Familie die Todesnachricht überbracht bekommt.

"Nach einer solchen Situation kann niemand mehr mit dem Verstand arbeiten - sobald wir läuten, bricht eine Welt zusammen", berichtete Jüttner. An Ursachen nannte er sowohl zu schnelles Fahren als auch den lockeren Griff zu Autoradio, CD-Fach oder Handy sowie Streicheleinheiten während der Fahrt. "Das alles ist es gar nicht wert, sein Leben oder das Leben Dritter zu riskieren", hielt er fest und konfrontierte die Zuhörer mit einem bekannten Spruch: "Fahrt nie schneller, als euer Schutzengel fliegen kann!"

Nach dem Kurzfilm "Du fehlst" verlagerte sich das Geschehen auf den Hof der Feuerwache, wo verschiedene Stationen den Inhalt der Vorträge auf teils erschreckende, teils unterhaltsame Weise erlebbar machten: Während der "Gurtschlitten" der Landesverkehrswacht die lebensrettende Wirkung der Sicherheitsgurte veranschaulichte, demonstrierte der Überschlagsimulator die schwere Befreiung aus einem auf dem Dach liegenden Fahrzeug.

Für den "Rauschbrillenparcours" war eine Brille aufzusetzen, die dem Träger einen hohen Alkoholpegel suggerierte und ihm über den Verlauf der Teststrecke das drastisch verringerte und verzerrte Sehfeld eines Betrunkenen verdeutlichte.

Auch das Reaktionstestgerät und der Fahrsimulator erfreuten sich regen Besuchs; am Stand der Verkehrswacht konnte aufklärendes Infomaterial mit nach Hause genommen werden.