Buchen. (jasch) "Wir haben schon ein paar Anfragen gehabt. Das Impfzertifikat bekommen wir über die Internetseite des Deutschen Apothekerverbands, deshalb hoffen wir, dass der Server standhält", sagt Dorothee Mayer von der Apotheke am Musterplatz. Seit gestrigem Montag können sich vollständig geimpfte Personen ein Impfzertifikat in vielen Apotheken, darunter auch in den drei Apotheken von Doris und Rudi Friesenhahn in Buchen, ausstellen lassen. Mit dem Zertifikat ist es möglich, seinen Covid-19-Impfnachweis zu digitalisieren. Die digitalisierte Version kann über das Smartphone vorgezeigt werden und ist neben dem gelben Impfpass eine weitere Möglichkeit, die Corona-Impfung zu dokumentieren.

Personen müssen hierfür ihren Personalausweis und ihren Impfpass in die Apotheke mitbringen. Der Apotheker gibt die persönlichen Daten in das Apothekenportal des Deutschen Apothekerverbands ein, das einen QR-Code mit den persönlichen (Impf-)Daten des Kunden generiert. Der QR-Code wird in Form eines Papierausdrucks (Impfzertifikat) dem Kunden mitgegeben. Der Nutzer muss den QR-Code anschließend mit der Cov-Pass-App oder der Corona-Warn-App einscannen, dann erst ist die Impfbescheinigung auf der App und damit lokal auf dem Smartphone gespeichert.

Für Dienstleister, die den Impfstatus überprüfen möchten, gibt es eine Prüf-App. Damit kann der Impfstatus ähnlich wie ein Barcode eines Flug- oder Bahntickets gescannt werden.

Die Apotheke am Musterplatz hatte am Morgen bereits Probleme mit dem Server, weswegen manche der Kunden vertröstet werden mussten: "Es war zu erwarten, dass alle auf das Apothekenportal gucken wollen, um sich mit dem Programm vertraut zu machen", teilt Mayer mit. Der Ansturm auf den digitalen Impfpass blieb aber gestern aus.

Info: Welche Apotheken stellen den digitalen Impfpass aus? www.mein-apothekenmanager.de