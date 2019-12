Buchen. (adb) Das konnte sich sehen lassen: Mit über 50 Ausstellern hatte sich die 17. Auflage des am Wochenende in der Stadthalle ausgerichteten, von Christine Böhrer organisierten Kunsthandwerkermarkts abermals vergrößert. Das Resultat war eine besonders breite Palette an stilvollen, handgemachten und partiell auch weihnachtlichen Artikeln.

Eröffnet wurde die etablierte und gut besuchte Veranstaltung von Initiatorin Christine Böhrer, die sich in ihrer Ansprache über zahlreiche hochkarätige Aussteller freute. Mit der Fülle an Marktbeschickern habe man die räumliche Kapazität der Stadthalle nahezu komplett ausgereizt: „Viel mehr könnten wir hier nicht unterbringen“, betonte sie zufrieden und dankte der Stadt Buchen für die organisatorische Unterstützung.

Bürgermeister Roland Burger bekundete seine Freude über den Kunsthandwerkermarkt: „Er wird Jahr für Jahr noch besser, ohne seinen besonderen Charme zu verlieren“, stellte er fest und lobte vor allem die Fülle geschmackvoller handgemachter Artikel an den Ständen. „Während mancher Weihnachtsmarkt in Kitsch und Kommerz zu versinken droht, finden sich hier mit Liebe und Können hergestellte echte Unikate von hoher Qualität“, hob Burger hervor und betonte, dass der Kunsthandwerkermarkt „weit mehr als nur ein Geheimtipp“ sei, der ein „lebhaftes Wochenende im Zeichen von Kunst, Kultur und Markttreiben“ rund um die Stadthalle einleite.

Eine Ansicht, die Landrat Dr. Achim Brötel teilte: „Wir sehen hier in jeder Hinsicht das beeindruckende Ergebnis ungeheurer Kreativität“, schilderte er und charakterisierte den Markt als „besonderen Anziehungspunkt in der Vorweihnachtszeit“, der auch weit über die Grenzen des Neckar-Odenwald-Kreises hinaus eine große Zahl begeisterter Besucher nach Buchen locke.

„Gerade die oft so unwichtig scheinenden kleinen Details sind es, die den hier präsentierten Artikeln ihre Größe schenken“, schilderte er und bedankte sich bei Christine Böhrer für ihre erstklassige Organisation.

Der Kunsthandwerkermarkt wurde am Samstagvormittag eröffnet. Fotos: Adrian Brosch

Dem schloss sich Bundestagsabgeordeneter Alois Gerig (CDU) an: „Es handelt sich um ein absolut großartiges Projekt, dem man bereits eine gewisse Tradition nachsagen kann“, erklärte Gerig und bescheinigte dem Markt neben „Event-Charakter mit weihnachtlichem Esprit“ auch die künstlerische Verbindung von Aktivität und Herzblut, die aller Ehren wert sei und jeden Respekt verdiene.

Nach kurzem Sektempfang lud Christine Böhrer zum ersten Rundgang durch den bis ins Foyer der Stadthalle imposant aufgebauten Markt, an dessen Ständen das Wort „Kunst“ in besonders einladende Weise erlebbar gemacht wurde: Ins Auge stachen exklusive Holz- und Metallarbeiten, Grußkarten, liebevoll gestaltete Kreationen aus Glas, Ton, Edelstahl und Filz, Goldschmiedearbeiten, Lichterbögen, Blumengestecke, Fellprodukte, textile Produkte wie Leder-, Seiden- und Wollerzeugnisse, Tiffany-Glaskunst und Porzellanmalerei. Mancher edle Tropfen durfte am Hohenloher Weinstand gekostet werden; Schmuck für die Dame und den Herrn animierte auch im Hinblick auf das als „Zeit der schönen Dinge“ anzusehende Weihnachtsfest zum Griff in die Geldbörse. Teddybären und handgefertigte Puppen sorgten für leuchtende Kinderaugen, während die Erwachsenen an weihnachtlichen Geschenkartikeln Inspirationen für manches Präsent fanden: Ein besonderer Schwerpunkt lag der Zeit entsprechend bei Weihnachtsartikeln aus Holz, Bast oder Stoff – ganz bestimmt wird mancher Besucher am Heiligen Abend Menschen damit eine Freude bereiten.

Interessante Seitenblicke in traditionsreiche Handwerksbereiche gewährten Vorführungen: So konnte man der „mittelalterlichen Druckwerkstatt“ einen Besuch abstatten. Für besinnliche Musikdarbietungen sorgte die von Wolfgang Mackert geleitete Musikkapelle Hettingen; die Bewirtung übernahmen der Kiwanis-Club Buchen-Walldürn und die „Steinzeittrommler“.