Buchen. (tra) In Buchen wird es bald ein weiteres hochwertiges Kunstwerk geben: Am Willy-Brandt-Platz wird im Juni eine Figurengruppe des in Götzingen lebenden Bildhauers Gil Topaz installiert. Die Figuren, die sorgfältig aus hartem Kalkstein herausgeschlagen wurden, werden lebensgroß sein. Jeder Figur wird zudem eine "Gedankensäule" zugeordnet sein. Der Platz im Norden Buchens wird somit deutlich aufgewertet. Wie die Figuren genau aussehen, verrät Gil Topaz aber noch nicht...

Gil Topaz stellt seine Skulpturen international aus. Foto: Tanja Radan

Gil Topaz wurde 1965 in Würzburg geboren und studierte an den Kunstakademien "Accademia di belle Arti" in Carrara und Rom. In Rom schloss er sein Studium mit besonderer Auszeichnung ab. Topaz lebte und arbeitete unter anderem in Rom, Berlin, Carrara und im Elsass, bevor er sich auf dem Land, in Götzingen, niederließ, um dem Trubel der Stadt zu entfliehen. Seine Werke stellt er international aus. Hier ist besonders sein Skulpturen-Projekt "Gedankenströme" zu erwähnen, das weltweit einzigartig ist: Topaz installierte acht monumentale Natursteinköpfe in acht verschiedenen Ländern. Die Skulpturen sind bis zu drei Meter hoch und bis zu zwölf Tonnen schwer.

Den Schwerpunkt seiner Arbeit legt der Bildhauer auf lebensgroße Menschenfiguren, die er aus rohem Stein herausmeißelt: Im Agresti-Park in der Toskana inszenierte er mit 38 lebensgroßen Figuren die biblische Auferstehungsgeschichte.

Neun seiner Figuren wurden vom Kunstsammler Thomas Schmidheiny erworben und sind in Bad Ragaz in der Schweiz zu besichtigen. 2018 wurden sie auf der Schweizerischen Triennale der Skulptur ausgestellt. Diese Figuren gehören zu seinen Appia-Skulpturen, die nach der Via Appia Antica in Rom benannt sind.

Auch die lebensgroßen Figuren, die in Buchen aufgestellt werden, sind im Appia-Stil gehalten. Der Kalkstein, aus dem sie herausgemeißelt wurden, ist grau-blau.

"Die Gedankensäulen, die den Figuren gegenüberstehen, repräsentieren die Gedanken, Erfahrungen und Gefühle des jeweils dargestellten Menschen", erläutert Gil Topaz.

In den Appia-Figuren spiegelt sich die Faszination des Künstlers mit der Antike wider. Die Via Appia-Antica, die aus dem lauten Rom in eine stille Landschaft führt, ist für Topaz ein "magischer Ort". Für die Appia-Figuren verwendet er Symbole, die mit der Antike assoziiert werden. Ein Beispiel ist der Torso. "Als zeitgenössischer Künstler stelle ich diese Symbole entfremdet dar und bringe sie in einen neuen Zusammenhang", erläutert der Bildhauer.

Diese Faszination treibt ihn bei der Arbeit an: "Die Arbeit ist körperlich anstrengend und man muss konzentriert und überlegt vorgehen. Das kann man nur aus tiefer Überzeugung machen", sagt Topaz. Die Installation am Willy-Brandt-Platz ist die zweite Installation von Gil Topaz, die in der unmittelbaren Region zu sehen ist: Ein Kopf aus Granit im Stil der "Gedankenströme" befindet sich im Golf-Club Glashofen-Neusaß.

Gil Topaz arbeitet auch mit Holz und wird diese Skulpturen ebenfalls in Buchen präsentieren: Am 10. Juli wird im Kunstforum Vis-à-Vis eine Ausstellung mit Holzarbeiten eröffnet. "Holz und Stein sind sehr unterschiedliche Materialien, aber ich gehe mit dem gleichen Gefühl an die Arbeit heran, auch die Thematik ist die gleiche", berichtet Topaz. Die Holzfiguren werden, ebenso wie die Steinfiguren, aus dem rohen Material herausgeschlagen. Für die Skulpturen, die im Vis-à-Vis gezeigt werden, hat er übrigens Buchener Eiche verwendet ...