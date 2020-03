Nach seiner Hallen-Tour macht Sido noch Halt im „Halli Galli“ in Buchen. Foto: dpa

Buchen. (RNZ) Er ist einer der beliebtesten und erfolgreichsten Rapper Deutschlands. Er hat über vier Millionen Tonträger verkauft und gilt als einer der Vorreiter in der deutschsprachigen Hip-Hop-Kultur. Kaum einer hat Deutschrap so geprägt wie Sido. Nach der Veröffentlichung seines letzten Albums "Ich & keine Maske" befindet er sich zur Zeit auf großer Hallen-Tour durch ganz Deutschland. Zusammen mit DJ Desue macht der Berliner auch bei der Wiedereröffnung des "Halli Galli", am Freitag, 6. März, halt.

Tickets gibt es online oder am Eingang des "Halli Galli" von Montag bis Samstag von 10 bis 14 Uhr und von 16 bis 18 Uhr. Einlass ist um 21 Uhr. Karten gibt es erst ab 16 Jahren.

Wer noch Tickets möchte, der sollte sich beeilen, denn es ist nicht garantiert, dass an der Abendkasse noch Tickets zur Verfügung stehen. Die Tickets sind außerdem nach Besucherzahlen limitiert und es kann deshalb zu einem Einlassstopp an der Abendkasse kommen.