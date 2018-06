Von Dominik Rechner

Neckar-Odenwald-Kreis. Wenn man die Betreiber der Schwimmbäder in Buchen, Walldürn und Adelsheim nach ihrer Meinung zum Wetter in der diesjährigen Freibadsaison befragt, hätten die vergangenen Wochen sonniger und weniger regnerisch sein können.

"Das Wetter war in letzter Zeit sehr unbeständig", meint etwa Otwin Wittemann, Abteilungsleiter Gas/Wasser der Bäderbetriebe Buchen. Besonders der Juli, der zu den zehn regenreichsten Monaten seit Beginn der Wetteraufzeichnungen gehörte, lässt vermuten, dass die Besucherzahlen der Freibäder gegenüber dem letzten Jahr zumindest nicht gestiegen sind. Doch genau das Gegenteil ist der Fall, dieses Jahr strömten mehr Menschen als im Jahr 2016 in die Freischwimmbäder der Region.

Ins Buchener Waldschwimmbad kamen seit Beginn der Saison am 6. Mai 30.192 Besucher. Letztes Jahr waren es zum gleichen Zeitpunkt nur 23.733 Besucher. Das bedeutet eine Steigerung der Besucherzahlen von 27 Prozent.

Doch wie kann man diesen Anstieg erklären? Wittemann glaubt, dass die längere Schönwetterperiode im Juni dafür verantwortlich ist. Hier sei es einige Wochen beständig warm gewesen, und der Buchener Bürger brauche ein paar warme Tage Anlauf, bis er gerne öfter ins Schwimmbad gehe, so Wittemann. Tatsächlich waren die Temperaturen nach Angaben der Stadtwerke Buchen im Juni 2017 höher als im Juni 2016, und auch der Monat Mai war dieses Jahr wärmer als im letzten. Das ist wohl letztendlich der Grund für besser besuchte Freibäder in diesem Jahr.

Insgesamt waren im Jahr 2016 über 42.000 Besucher im Buchener Schwimmbad, dieses Jahr hofft Wittemann auf 50.000, wenn noch ein paar schöne Tage dazu kämen. "Im Moment haben wir zwar Saure-Gurken-Zeit, also nur eine geringe Auslastung. Viele Familien sind im Urlaub und das Wetter ist nicht konstant gut", sagt Wittemann. Dennoch sei er mit dem bisherigen Verlauf der Freibadsaison auf Grund der höheren Besucherzahlen natürlich zufrieden.

Ähnlich äußern sich die Kollegen aus Walldürn und Adelsheim.

Walter Böhm, Bademeister in Walldürn, ist "im Großen und Ganzen" einverstanden mit den Besucherzahlen. Letztes Jahr haben 12.000 Menschen das Freibad des Wallfahrtsorts besucht. "Wenn es noch ein paar warme Tage gibt, ist es realistisch, dass wir dieses Jahr auch wieder so viele Besucher verzeichnen können", glaubt Böhm an ein erneut erfolgreiches Jahr. Sein Kollege in Adelsheim, Thomas Erler, betont: "2016 kamen insgesamt 35.000 Menschen in unser Freibad. Dieses Jahr hatten wir bereits über 27.000 Besucher und damit wahrscheinlich mehr als im letzten Jahr zum gleichen Zeitpunkt. Deshalb sollten wir am Ende der Saison schon mindestens genauso viele Schwimmbadgänger haben."

Er sei jedoch optimistisch, dieses Ziel zu erreichen, eventuell sogar zu toppen, falls noch einige heiße Tage mit Temperaturen von 25 bis 30 Grad Celsius oder mehr kämen.

Die Wettervorhersage für die kommenden zwei Wochen erfüllt die Wünsche der Bademeister zwar nicht ganz, doch kommende Woche soll es zumindest konstant sonnig und der Himmel nahezu wolkenlos bleiben, mit angenehmen Temperaturen von bis zu 25 Grad Celsius. Schönes Wetter, um ein paar entspannte Stunden an der frischen Luft oder im Wasser in den Freibädern der Region zu verbringen.