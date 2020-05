Buchen. (ahn) Als eine Win-Win-Win-Situation in dieser Corona-Zeit könnte man wohl das bezeichnen, was Philipp Kraft von der Handballabteilung des TSV Buchen, Melanie Haag vom gleichnamigen Schuh- und Sporthaus sowie Simon Schäfer, der "Schwanen"-Wirt, auf die Beine gestellt haben: Sie haben ein Paket geschnürt, das unter anderem jeweils einen Gutschein der drei Parteien enthält. Dieses Gutschein-Paket dient allerdings letztlich vor allem zur Unterstützung der TSV-Handballer in der Corona-Krise und kann ab sofort käuflich erworben werden.

"Simon Schäfer ist zu uns Handballern gekommen und hat diese Aktion vorgeschlagen", berichtet Philipp Kraft, während der "Schwanen"-Wirt ergänzt: "Wir wollen damit die Handballer des TSV in dieser schwierigen Zeit unterstützen."

Denn diese haben es – wie viele andere Vereine und Sportmannschaften – gerade nicht leicht. Nicht nur, dass das Training und die Spiele fehlen, auch finanziell müssen die Sportler tiefe Einschnitte hinnehmen. Ihre Einnahmen generieren die Buchener Handballer eigentlich an ihren Spieltagen, und da vor allem durch den Verkauf an ihrem Kiosk. "Doch das bricht im Moment alles weg", sagt Philipp Kraft.

Wie gut, dass es da kreative Köpfe und hilfsbereite Herzen wie die von Simon Schäfer und Melanie Haag gibt. Denn deren "Handball-Corona-Package", wie sie es nennen, können die TSV-Handballer gerade gut gebrauchen. "Es ist eine schöne Idee. Damit können wir ein wenig die Einnahmen vorziehen", freut sich Philipp Kraft.

Das Gutschein-Paket enthält einen Einkaufsgutschein vom Schuh- und Sporthaus Haag, einen Verzehrgutschein vom "Schwanen" und einen Gutschein für den Kiosk, den die Handballer an ihren Spieltagen in Betrieb haben. Außerdem ist noch ein Gutschein für ein Paar Socken mit dem Logo des TSV dabei.

Das Paket kann ab sofort beim Schuh- und Sporthaus Haag oder direkt bei den TSV-Handballern (E-Mail: handball.sponsoring@tsv-buchen.de) erworben werden, und zwar für 18,63 Euro – in Anlehnung an das Gründungsjahr des TSV. Die Gutscheine der drei teilnehmenden Parteien kosten jeweils fünf Euro, die TSV-Socken dann die restlichen 3,63 Euro. Deren Herstellungskosten liegen eigentlich bei 6,50 Euro. Die Differenz übernehmen Simon Schäfer und Melanie Haag. "Uns freut, dass die beiden die TSV-Socken subventionieren", sagt Philipp Kraft.

Dieser hofft, dass es im nächsten Jahr im Handball-Sport wieder besser aussieht. Doch so richtig daran glauben will er noch nicht. "Wie es nächste Saison aussieht, ist noch fraglich. Handball ist wohl eine der letzten Kontaktsportarten, die da auf der Agenda stehen."

Zurzeit ist es auf jeden Fall eher ruhig um die Buchener Handballer. "Gerade laufen wir zum Beispiel alleine im Wald. Ich hoffe, dass über kurz oder lang das Training wieder beginnt – auch wenn es nur Einzeltraining ist", so Kraft.

Beim Schuh- und Sporthaus Haag hat man nun wenigstens wieder geöffnet. "Wir sind dankbar, dass wir wieder aufmachen durften", zeigt sich Melanie Haag erleichtert und freut sich über die Treue ihrer Kunden. Doch "es ist alles noch ein bisschen problematisch". So gebe es noch Unklarheiten bezüglich der Maskenpflicht und sonstiger Sicherheits- und Hygienemaßnahmen, berichtet Haag und verweist auf ihren Online-Shop.

Simon Schäfer bietet zurzeit an den Wochenenden Gerichte zum Abholen an – unter anderem auch auf dem Online-Portal www.i-love-buche.de. "Das Angebot wird gut angenommen", sagt er. Er achte auch darauf, dass die Angebote auf der Karte möglichst abwechslungsreich seien. Dessen ungeachtet sei allerdings die Atmosphäre im Gasthaus mit den Stammgästen nicht zu ersetzen.

Geselligkeit bei einem kühlen Getränk – das wünschen sich wohl auch die Handballer des TSV an ihrem Kiosk. Schließlich würde das ja bedeuten, dass man wieder Spieltage bestreitet ...