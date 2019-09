Buchen. (rüb) Das rot-weiße Absperrband sticht sofort ins Auge. Es soll dafür sorgen, dass niemand den beiden Eichen zu nahe kommt. Doch welche Gefahr droht hier - auf dem Parkplatz "Rüdt’sches Eck" an der B27 bei Buchen - eigentlich genau? Darüber klären zwei Hinweisschilder auf: "Achtung Infektionsgefahr! Eichenprozessionsspinner". Bundesweit sorgen die giftigen Raupen, deren Brennhaare beim Menschen starken Juckreiz, Augenentzündungen und schwere allergische Reaktionen auslösen können seit Jahren für Schlagzeilen. Auch im Landkreis taucht der eigentlich unscheinbare Nachtfalter immer wieder auf.

"Im Jahr 2007 wurden die Eichen auf dem Parkplatz "Rüdt’sches Eck" bei Buchen erstmals vom Eichenprozessionsspinner befallen", teilt Jan Egenberger, Pressesprecher des Landratsamts auf RNZ-Nachfrage mit. Um die Gesundheit der Parkplatzbesucher und der eigenen Mitarbeiter zu schützen, hat die Straßenmeisterei Buchen die Grünfläche des Parkplatzes dann drei Jahre in Folge über die Sommermonate hinweg gesperrt. Im Zuge einer Bekämpfungsaktion wurde der Bestand 2009 zudem aus der Luft mit einem Hubschrauber besprüht.

"Leider war dieser Einsatz erfolglos, so dass in Absprache mit der Naturschutzbehörde und der Forstverwaltung die Eichen letztendlich bis auf zwei Stück gefällt wurden", berichtet Egenberger. Diese verbliebenen Eichen werden seitdem jedes Frühjahr von einer Spezialfirma gegen den Eichenprozessionsspinner behandelt, was bis auf dieses Jahr auch erfolgreich war. Die Behandlung im Jahr 2019 wurde ebenfalls durchgeführt, allerdings musste trotzdem ein Befall festgestellt werden. Daraufhin wurde die Grünfläche erneut gesperrt.

Die vom Eichenprozessionsspinner befallene Eichen im Straßenraum würden grundsätzlich aber nur dann behandelt, wenn eine Gefährdung des Unterhaltungspersonals oder anderer Personen besteht, betont Egenberger.

Der Eichenprozessionsspinner ist ein Nachtfalter, der sich am liebsten in warmen und trockenen Gebieten aufhält und der für die Eiablage freistehende Eichen bevorzugt. Seinen Namen verdankt er der Tatsache, dass die Raupen im Juni in bis zu zehn Meter langen Prozessionen auf Nahrungssuche gehen.

Mehr als 600.000 winzig kleine Brennhaare besitzt jede Raupe. Die Haare sind innen hohl und brechen leicht ab. Dann setzen sie das Nesselgift Thaumetopoein frei, das allergische Reaktionen bei Menschen und Tieren auslösen kann. Wer damit in Kontakt gerät, dem drohen heftiger Juckreiz, der über Tage andauern kann, und schwere allergische Reaktionen. Ein direkter Kontakt mit der Raupe ist dafür gar nicht notwendig: Es kann genügen, sich in der Nähe eines befallenen Baumes aufzuhalten.

Insgesamt ist der Eichenprozessionsspinner in diesem Sommer im Landkreis aber nicht sonderlich auffällig gewesen. Es gibt zwar keine systematische Erfassung seines Auftretens, doch die Zahl der vorliegenden Meldungen lasse auf einen eher geringen Befall schließen, so Jan Egenberger abschließend.