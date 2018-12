Nach 36 Jahren Dienst als Redakteur wurde Burkard Gassenbauer (3.v.l.) am Mittwoch in den Ruhestand verabschiedet. Dabei würdigten unter anderem Verlegerin Inge Höltzcke (2.v.l) und Chefredakteur Dr. Klaus Welzel (2.v.r.) Gassenbauers Verdienste. Foto: Andreas Hanel

Buchen. (ahn/joc) "Ich bin Schreiber und kein Redner", meinte unser langjähriges und verdientes Redaktionsmitglied Burkard Gassenbauer bei seiner Verabschiedung. Und genau diese Liebe - nicht nur zum Schreiben, sondern auch zum Recherchieren - zeichnete seine engagierte und qualitativ hochwertige Arbeit, die der Redakteur 36 Jahre lang in der Buchener RNZ-Lokalredaktion geleistet hat, aus. Am Mittwoch wurde er nun in seinen wohlverdienten Ruhestand verabschiedet - in Anwesenheit von Verlegerin Inge Höltzcke und Chefredakteur Dr. Klaus Welzel, die extra in die Buchener Lokalredaktion gekommen waren, um Gassenbauers Verdienste zu würdigen.

"Sie waren immer da und ein zuverlässiger Mensch", zollte die Verlegerin ihren Respekt. "Das ist sehr selten. Ich bin dankbar, dass es solche Säulen gibt. Über 30 Jahre Dienst bei der RNZ spricht für Ihre Treue und Verbundenheit."

An seinen "Traumberuf" und die damit verbundene "Liebesgeschichte zur RNZ" habe sich Burkard Gassenbauer "herangetastet", wie Redaktionsleiter Fritz Weidenfeld in seiner Lobrede Revue passieren ließ. Denn der gebürtige Taubertäler arbeitete zunächst nach seiner Schriftsetzerlehre in Bad Cannstatt als Setzer bei der Druckerei Schnaufer in Tauberbischofsheim, wo die Tauber-Rundschau der RNZ hergestellt wurde.

Mit dessen Redaktionsleiter Gerd Latzel hatte er regelmäßig zu tun, dem die Neigungen Gassenbauers, Berichte für die Zeitung zu schreiben, nicht verborgen blieben. So wurde das Schreibtalent freier Mitarbeiter bei der Tauber-Rundschau, und da seine Berichte gut ankamen, wurde er bald dem damaligen RNZ-Verleger Winfried Knorr vorgestellt. Diesen beeindruckte der junge Gassenbauer so sehr, dass er ein Angebot für ein verkürztes Volontariat erhielt.

Nach seinem Wehrdienst kam der frisch gebackene Redakteur dann 1982 in die Lokalredaktion nach Buchen, wo er zunächst für 15 Jahre mit Rainer Wagner hauptsächlich für das Gebiet Walldürn-Hardheim-Höpfingen zuständig war. Dann wechselte er in das Gebiet Bauland, das er bis zum Schluss mit großer Kompetenz betreute.

Doch sein Horizont war bei Weitem nicht nur auf das Bauland konzentriert. So war und ist er ausgewiesener Experte unter anderem der Bahn und des ÖPNV, der heimischen Wirtschaft sowie der in die Region hineinwirkenden bundespolitischen Strukturen und Hintergründe, was auch an seinem guten Draht zu früheren und heutigen Abgeordneten liegt, wie Fritz Weidenfeld herausstellte.

In der kommunalen Politik ist Burkard Gassenbauer ebenfalls aktiv: So war das heute langjährige CDU-Mitglied schon früher in der Jungen Union tätig, beispielsweise als Pressereferent.

Die Liebe und das Talent zum Schreiben und zum Recherchieren lässt ihn auch in seiner Freizeit nicht los, was er mit seinem jüngst erschienenen Buch "Plötzlich abgeholt - Die Geschichte der jüdischen Gemeinde Königheim und ihr grausames Ende im Dritten Reich" eindrucksvoll unter Beweis stellte.

"Burkards Kürzel ,bg’ ist als Markenzeichen etabliert. Das Recherchieren und den Dingen auf den Grund zu gehen, waren stets seine große Leidenschaft", sagte Fritz Weidenfeld. Dabei sei es Burkard immer wichtig gewesen, auf Qualität zu achten - auch an stressigen Tagen. Abschließend sprach der Redaktionsleiter dem "kompetenten und netten Kollegen, dem keine Arbeit zu viel war," seinen Dank aus.

Auch Chefredakteur Dr. Klaus Welzel honorierte Gassenbauers Wirken. Mit einer Anekdote über deren erstes Treffen hob er Gassenbauers Vermittlungskünste hervor. "Sie bemühen sich immer, die Dinge aus zwei Perspektiven zu betrachten. Sie werden mir auch persönlich fehlen."

Redakteur Joachim Casel, der schon seit Jahrzehnten zusammen mit Burkard Gassenbauer die Redaktion "Bauland" in der RNZ bildet, unterstrich zunächst die menschliche Komponente der Zusammenarbeit. Man habe länger als 20 Jahre sehr harmonisch und effektiv im Zweierteam zusammen gewirkt. In dieser Zeit hätte es nie ein böses Wort gegeben, stattdessen habe man sich nach besten Kräften gegenseitig unterstützt und gutes Teamwork gelebt.

Casel lobte auch die fachliche Seite des scheidenden Kollegen. Burkard Gassenbauer sei ein journalistischer Allrounder, der viele Eigenschaften eines guten Redakteurs in sich vereine. Besonders imponiere ihm, wie er ausdrücklich betonte, die Beharrlichkeit Gassenbauers, der Dingen stets auf den Grund gegangen sei und dabei journalistische Ausrufezeichen gesetzt habe. Der Abschied von seinem Kollegen falle ihm schwer, bekräftigte Casel, denn er müsse heute nicht nur einem hochgeschätzten Redakteurskollegen Tschüss sagen, sondern in erster Linie einem Freund.