Buchen. (Wd) Der DRK-Kreisverband Buchen teilte am gestrigen Donnerstag völlig überraschend mit, dass die für den heutigen Freitag vorgesehene Vorhalte-Erweiterung im Rettungsdienst in Oberneudorf nicht wie vorgesehen umgesetzt werden kann. Sämtliche organisatorischen Vorbereitungen seien zwar getroffen, es sei jedoch trotz intensiver Bemühungen nicht gelungen, das für die Besetzung erforderliche Personal über den Arbeitsmarkt zu gewinnen, betonte der Buchener DRK-Präsident Roland Burger auf Anfrage.

Das treffe nicht nur den DRK-Kreisverband Buchen allein. Auch landesweit sei eine vierstellige Zahl an Stellen für Notfallsanitäter und Rettungsassistenten aufgrund Personalmangels nicht zu besetzen. Vor diesem Hintergrund habe der DRK-Kreisverband seine Ausbildungskapazität bereits im Jahr 2017 erhöht und werde sie, sobald die Voraussetzungen dafür vorliegen, weiter erhöhen. Die Einrichtung der fünf Tage in der Woche zu besetzenden Rettungswache Oberneudorf (zwölf Stunden am Tag) müsse deshalb auf unbestimmte Zeit verschoben werden.

"Ich kann das Personal nicht backen", erklärt Roland Burger. In Deutschland seien rund 10.000 Stellen für Sanitäter und Rettungsassistenten unbesetzt. So schnell könne man gar nicht ausbilden, zumal die Ausbildungszeit für einen Notfallsanitäter drei Jahre dauere.

Der Rettungswagen in Oberneudorf sei mit einem Notfallsanitäter und einem Rettungsassistenten zu besetzen. Der Mietvertrag sei unterschrieben. Was noch fehle, sei das notwendige Personal, so Roland Burger. Auf die Frage, ob man denn die Rettungswache auch an andere Rettungsdienste vergeben könne, wenn das DRK die Stellen nicht besetzen könne, winkt der DRK-Präsident ab. Um den Standort Oberneudorf habe sich niemand anderes beworben.

Das Buchener DRK sei schon deshalb in der Zwickmühle, weil drei Sanitäter nach Osterburken wechselten. Dort wird das DRK Mosbach die neue, 24 Stunden besetzte, Rettungswache in der Industriestraße 71 ab März betreiben. Ausgestattet wird die neue Rettungswache mit einem Notarzt, einem Fahrer, einem Praktikanten und einem Mercedes Vito als Notarzteinsatzfahrzeug. Mit einem eigenen Fahrzeug werden dort nun die Anfahrtszeiten deutlich kürzer.

Bei rund 40 Notarzteinsätzen im Monat spielt das für die Betroffenen im Bauland eine große Rolle. Vorgestellt wurden die Pläne bereits im November 2018. Anlass war ein Gutachten, das man zwecks Ermittlung von Verbesserungsmöglichkeiten zur Erfüllung der gesetzlichen Hilfsfristen im Neckar-Odenwald in Auftrag gegeben hatte. Vorgeschrieben ist, dass die Rettungsdienste im Notfall innerhalb von 15 Minuten beim Einsatzort einzutreffen haben. Nachweisen müssen sie, diese Anforderungen in 95 Prozent aller Fälle zu erreichen. Wie in der Mehrzahl der Stadt- und Landkreise gelang dies auch im Neckar-Odenwald bisher nicht. So kam man lediglich auf circa 92,5 Prozent.