Ein Verkehrsexperte aus Heilbronn kommt am Freitag im Auftrag des Amtsgerichts nach Buchen, um wegen eines aktuellen Verfahrens die verkehrsrechtliche Situation am Kreisel Dr.-Konrad-Adenauer-Straße/Bödigheimer Straße zu bewerten. Dabei geht es insbesondere um die Vorfahrt von Radfahrern. Foto: Joachim Casel

Buchen. (joc) Verkehrstechnisch ist richtig viel los am Kreisel Dr.-Konrad-Adenauer-Straße/Bödigheimer Straße in Buchen, der zu einer Art Eingangstor für viele eworden ist, die in die Innenstadt möchten. Auch für Radfahrer ist es ein wichtiger Knotenpunkt: Insbesondere zahlreiche Schülerinnen und Schüler auf ihrem täglichen Schulweg sowie viele Bewohner der dicht besiedelten Baugebiete Am Nahholz und Am Langen Graben nutzen den Kreisel jeden Tag.

In der Regel geht das Wechseln auf die gegenüberliegende Straßenseite auch recht problemlos über die Bühne – in einigen Fällen aber berichten Radfahrer, dass sie immer mal wieder von Autofahrern rüde angegangen werden. Grund für so manchen Wutausbruch ist die unterschiedliche Auslegung der Vorfahrt in diesem Bereich. Aber damit nicht genug. Weil es in einigen wenigen Fällen nicht nur beim Wutausbruch geblieben ist, sondern es sogar schon zu Unfällen mit Personenschaden gekommen ist, hat sich nun auch das Amtsgericht Buchen in anhängigen Verfahren mit der Frage zu beschäftigen, welcher besondere Vorrang Fußgängern und Radfahrern an dieser Stelle eingeräumt wird. Hierzu hat das Gericht einen Sachverständigen aus Heilbronn beauftragt. Der Verkehrsexperte wird sich am Freitag vor Ort ein Bild von der Situation machen und dann die Faktenlage analysieren.

Zunächst aber hörte sich die Rhein-Neckar-Zeitung vor Ort in Buchen um. Dabei wurde deutlich, dass vielen Verkehrsteilnehmern die verkehrsrechtliche Lage am Adenauer-Kreisel nicht so recht klar ist. Während die Situation für Fußgänger durch den Zebrastreifen relativ eindeutig ist, bleiben beim Vorrang von Radfahrern Fragezeichen.

Der rot markierte Bereich neben dem Zebrastreifen ist extra für Fahrradfahrer ausgewiesen. Foto: Casel

Wie weit geben die aufgestellten Verkehrsschilder hier Anhaltspunkte? Jeweils vor dem Kreisel befindet sich in der Adenauer- und der Bödigheimer Straße ein rotes Dreieck auf weißem Grund mit einem Fahrrad in der Mitte. Was bedeutet dieses Verkehrsschild? Dieses Schild "Radverkehr" dient als Hinweis auf plötzlich auftauchende Fahrradfahrer. Es bedeutet: Achtung! Hier können Fahrradfahrer die Straße kreuzen. Das Zeichen steht überall dort, wo verstärkt mit Radfahrern gerechnet werden kann und Radverkehr üblich ist. Der Autofahrer muss hier mit großer Aufmerksamkeit und Rücksicht (auf den Radverkehr) fahren und die Geschwindigkeit drosseln. Es handelt sich hierbei aber um kein Verbot im engeren Sinne, sondern lediglich um eine Warnung. Eine grundsätzliche Vorfahrt des Radfahrers kann man daraus aber nicht ableiten.

Dafür ist aber das kleine weiße Schild in Höhe der Kreuzkapelle maßgeblich. Das abgebildete Fahrrad mit dem darunter befindlichen Schild "Vorfahrt achten" weist den Autofahrer präzise darauf hin, dass sie halten müssen, und der Radfahrer Vorfahrt genießt. – Dieses Schild steht allerdings nur in der Bödigheimer Straße – in der Dr.-Konrad-Adenauer-Straße fehlt es ...

Für Petra Stewner vom Fachdienst Öffentliche Sicherheit und Ordnung der Stadt Buchen ist die Sachlage trotzdem eindeutig: "Keine Frage, der Radverkehr ist im gesamten Kreisel eindeutig bevorrechtigt! Nicht nur die entsprechenden Schilder weisen darauf hin, auch die rote Markierung des Radstreifens ist hierfür maßgeblich." Petra Stewner verweist in diesem Zusammenhang auf die "Musterlösungen für Radverkehrsanlagen in Baden-Württemberg". Demnach ist bei konfliktträchtigen oder schlecht einsehbaren Knotenpunkten eine rote Markierung eine sehr gute Orientierung für die Verkehrsteilnehmer.

Die rechtlichen Grundlagen untermauern dies: Die Straßenverkehrsordnung (StVo) besagt: Laut § 9 StVO, Absatz 3 müssen Fahrzeugführer besondere Rücksicht auf querende Fußgänger und Radfahrer nehmen und gegebenenfalls anhalten. Ist ein Übergang markiert, haben Fußgänger definitiv Vorrang (§ 26 Absatz 1 StVO). Der neben der Fahrbahn verlaufenden Radweg nimmt an der bevorrechtigten Straße teil.

Dies bedeutet, dass der Radweg hier Vorrang gegenüber dem aus dem Kreisverkehr abbiegenden Verkehr genießt. Eine Ausfahrt aus dem Kreisel wird somit verkehrsrechtlich wie das Rechtsabbiegen bewertet. Hat der Kreisverkehr eine extra Radspur, muss diese von Fahrradfahrern genutzt werden. Wenn nicht anders beschildert, hat die Radspur Vorrang an den Ein- oder Ausfahrten des Kreisverkehrs.

Der ADAC führt in seiner eigens aufgelegten Broschüre "Vorfahrt im Kreisverkehr" dazu folgendes aus: "Beim Ausfahren aus dem Kreisverkehr muss der Vorrang von Fußgängern beachtet werden. Beim Einfahren in den Kreisverkehr haben Fußgänger dagegen keinen Vorrang. Anders ist es bei Radfahrern: Auf Radwegen haben Radfahrer Vorrang vor ein- und ausfahrenden Fahrzeugen. Dies gilt aber nicht, wenn Radfahrer durch Verkehrszeichen untergeordnet werden."

Dass die Auslegung oftmals Schwierigkeiten bereitet, ist allerdings auch dem ADAC bewusst: "Diese unterschiedlichen Vorrangregelungen für Fußgänger und Radfahrer führen in der Praxis immer wieder zu Unsicherheiten und Konflikten." – Vielleicht bringt die Begehung mit dem Verkehrsexperten am heutigen Freitag hier ja weitere Aufschlüsse ...