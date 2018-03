Auch am "Narrennest", dem Brennpunkt des Buchener fastnachtlichen Treibens, verlief der Abend am "Schmutzigen Donnerstag" ruhig und friedlich. Foto: Andreas Hanel

Von Andreas Hanel

Buchen. "Super Kostüm!", war wohl der meist gehörte Spruch für die Polizisten, die am Abend des "Schmutzigen Donnerstags" auf Streife in der Buchener Innenstadt nach dem Rechten sahen und solche Aussagen stets mit einem Lachen quittierten. Vorkommnisse dieser Art prägten den insgesamt ruhigen Abend, an dem wir die Polizei begleiteten.

Dass das närrische Treiben so ruhig und ungestört verlief, war auch ein Verdienst der polizeilichen Arbeit: zum einen aufgrund der erhöhten Präsenz, zum anderen aber auch wegen des professionellen und deeskalierenden Umgangs seitens der Polizei mit Störenfrieden. Dabei hat sich auch dieses Jahr die Leitlinie einer freundlichen Kommunikation der letzten Jahre bewährt. Denn "so, wie man sich selbst verhält, kommt es auch wieder zurück", erklärte Martin Fessner, seit 2014 Leiter des Polizeireviers Buchen. In der Tat zog diese Vorgabe Erfolg nach sich: Die polizeilichen Maßnahmen wurden weitestgehend mit Respekt und Verständnis akzeptiert.

Die Hauptaufgaben der Polizei, berichtete Fessner, seien die Einhaltung grundsätzlicher Regeln sowie die Aufrechterhaltung von Sicherheit und Ordnung. Dabei existiere auch außerhalb der Fastnachtszeit der Schulterschluss und eine enge Kooperation zwischen der Polizei und dem Ordnungsamt.

Speziell am "Schmutzigen Donnerstag" werde neben dem achtlosen Wegwerfen von Müll vermehrt auf übermäßigen Alkoholmissbrauch bei Jugendlichen geachtet. Des Weiteren stand die Einhaltung und Durchsetzung der Polizeiverordnung zum "Schmutzigen Donnerstag", nach der in der Buchener Innenstadt das Mitführen von vor allem Glasflaschen verboten ist, im Fokus der polizeilichen Beobachtungen.

Dennoch fanden sich vereinzelt Narren, bei denen das Glasverbot noch nicht angekommen zu sein schien. Sie wurden dann von der Polizei freundlich gebeten, sich der Flaschen in den aufgestellten Mülleimern zu entledigen. Dieser Aufforderung wurde meist ohne Zögern nachgekommen.

Martin Fessner ging indes selbst mit gutem Beispiel voran: Unermüdlich sammelte er während der Streife sämtliche Flaschen in der Buchener Innenstadt ein, auch um ein Signal an die Bürger zu senden. Denn weniger Glasflaschen würden weniger Scherben bedeuten, was wiederum in weniger Verletzungen resultiere, führte der Revierleiter aus.

Doch nicht nur bei dem Thema "Glasflaschen", sondern auch im Umgang mit den feierwütigen Narren stellten Fessner und sein Team ihre Professionalität und ihre sozialen Fähigkeiten unter Beweis. Als Polizist sei man auch ein Stück weit Sozialarbeiter, meinte Fessner. Auch Menschenkenntnisse und nicht zuletzt Berufserfahrung würden einen guten Polizisten ausmachen.

Dass diese Komponenten beim Revierleiter und seinen Kollegen in hohem Maße vorhanden sind, konnten wir im Verlauf des Abends sehen: Zum einen zeigten sie sich verständnis- und humorvoll, wenn es etwa um die Durchsetzung der Polizeiverordnung ging, die vorerst nicht auf jedermanns Einverständnis stieß; ebenso wirkten sie bei stark alkoholisierten Jugendlichen auf pädagogisch wertvolle Art und Weise ein, ohne jedoch den moralischen Zeigefinger zu heben. Zum anderen verliehen sie aber auch ihren Aufforderungen mit Bestimmtheit Nachdruck, wenn es nötig war; denn schließlich stünden die Polizeibeamten in der Verantwortung und müssten für die Sicherheit der Bürger - auch vor sich selbst - sorgen, erklärte Fessner.

Nötig wurde dies zum Beispiel schon am frühen Abend: Am Bahnhof wurden die Busse und Züge, die die Narren nach Buchen brachten, unter die Lupe genommen. Dabei lag der Augenmerk der Polizei vor allem auf stark alkoholisierten Minderjährigen. Tatsächlich musste ein 17-jähriger Jugendlicher mit einem Alkoholwert im Blut von 1,2 Promille heimgeschickt werden - alles andere wäre verantwortungslos gewesen. Doch auch hier zeigte sich die nüchterne und sachliche Art Fessners: Er selbst nahm die Übergabe des Jugendlichen an dessen Eltern auf dem Polizeirevier in Buchen in die Hand. In seiner ihm eigenen ruhigen Art erklärte er der herbeigeeilten Mutter die Lage und legte noch ein gutes Wort für den Jugendlichen ein, der sich verständnisvoll und kooperativ zeigte.

Dies war zur vorgerückten Stunde bei einem anderen ebenfalls 17-jährigen Jugendlichen jedoch weniger der Fall: Sein festgestellter Alkoholwert von 1,7 Promille diktierte sein Handeln, so dass er sich trotz guten Zuredens wenig einsichtig zeigte. Doch schließlich musste auch er sich in sein Schicksal fügen - für ihn war die Party zu Ende. Insgesamt mussten noch zwei weitere Jugendliche aufgrund übermäßigen Alkoholgenusses vorzeitig nach Hause geschickt werden.

Ein weiterer Zwischenfall ereignete sich später noch am "Narrennest". Ein Jugendlicher mit erhöhtem Aggressionspotenzial hatte sich mit den Mitarbeitern der Security am Eingang angelegt, die ihm keinen Einlass mehr gewähren wollten. Auch hier wirkten Fessner und seine Kollegen gekonnt ein, so dass sich die Situation schnell beruhigte.

Ansonsten verlief der Abend bis auf den bei derartigen Veranstaltungen zu erwartenden Handgreiflichkeiten zwischen alkoholisierten Narren ohne außergewöhnliche Vorkommnisse, teilte Achim Küller von der Pressestelle des Polizeipräsidiums Heilbronn am Freitag auf Anfrage der RNZ mit.

In der Zeit, in der wir die Polizei begleiteten, hatte sie zu jeder Zeit die Lage souverän im Griff; allerdings gaben die Feiernden auch kaum Anlass zum Eingreifen. Insgesamt war die Kommunikation und Interaktion zwischen Polizei und Narren im Großen und Ganzen von gegenseitiger Freundlichkeit und Verständnis gezeichnet.

So konnten die Narren in Sicherheit und Ruhe feiern. Die Polizeibeamten konnten sich allerdings dem närrischen Treiben nicht hingeben, da sie bis morgens um 6 Uhr ihre Arbeitsschicht erfüllen mussten.