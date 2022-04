André Heyder von der Firma Fertig Holzbau erläutert Mazlum Oktay die weiteren Schritte: Auf dem Parkplatz des Pflegedienstes „Hand in Hand“ in Buchen wird gerade ein neues Bürogebäude auf Stelzen errichtet. Foto: Rüdiger Busch

Buchen. (rüb) Was wird denn hier gebaut? Das dürfte sich in den letzten Wochen in der Karl-Trunzer-Straße, Ecke Walldürner Straße, so mancher im Vorbeigehen oder Vorbeifahren gedacht haben. Zunächst wuchsen auf dem Parkplatz des Pflegedienstes "Hand in Hand" Stelzen in die Höhe, nun wurde ein Gebäude draufgesetzt. Die Erklärung: Hier entstehen neue Büroräume für den Pflegedienst. Und die stehen auf Stelzen, damit die wertvollen Parkplätze nicht verloren gehen. Denn nicht nur Büroräume sind hier ein knappes Gut, sondern auch Stellflächen für die zahlreichen Mitarbeiter des Unternehmens.

2017 hatte der Pflegedienst das Gebäude in der Walldürner Straße und den angrenzenden Parkplatz von der AOK erworben. Zuvor hatte "Hand in Hand" seinen Firmensitz in Hainstadt, doch der war angesichts der schnellen Expansion des 2014 gegründeten Unternehmens schnell aus allen Nähten geplatzt. Doch auch das eigentlich großzügige Raumangebot am neuen Domizil konnte mit der aufstrebenden Entwicklung des Pflegedienstes nicht Schritt halten: "Wir haben bereits zwei Jahre nach dem Einzug gemerkt, dass wir mehr Platz benötigen", berichtet Geschäftsführer Mazlum Oktay.

Das belegen auch diese Zahlen: Mit drei Mitarbeiterinnen hat es damals begonnen, heute beschäftigt "Hand in Hand" mehr als 160 Menschen, darunter 110 am Stammsitz in Buchen. Das Angebot des ambulanten Pflegediensts wurde Zug um Zug um eine Senioren-Tagespflege, Essen auf Rädern und betreutes Wohnen ergänzt. Zudem wurden neue Zweigstellen in Osterburken, Hardheim, Unterschüpf und Bad Mergentheim eröffnet.

Am Firmensitz wurde die Platznot derweil immer gravierender. Die Idee, den Parkplatz zu bebauen, stamme von Bürgermeister Roland Burger. "Das war aber gar nicht so einfach, denn wir sind auf die Parkplätze dringend angewiesen." Die zahlreichen Beschäftigten und der große Fuhrpark sorgen nun einmal dafür, dass viele Stellplätze benötigt werden.

So kam die Variante mit dem Haus auf Stelzen ins Spiel: Oben gibt es die dringend benötigten Büroräume – insgesamt eine Nutzfläche von 130 Quadratmetern – und unten kann weiter geparkt werden. "Durch die Stelzen geht nur ein Parkplatz verloren", freut sich Mazlum Oktay.

Umgesetzt wird die besondere Idee von der Firma Fertig Holzbau aus Buchen. Auch für Projektleiter André Heyder war ein solches Vorhaben Neuland und zugleich ein spannender Auftrag. "Es ist die perfekte Lösung für die Platzproblematik hier", ist er sich sicher. Die Fertigstellung ist für Juni geplant.