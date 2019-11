Buchen. (tra) Pfarrerin Irmtraud Fischer wird nächstes Jahr in den Ruhestand gehen. "Ich habe mich entschlossen, vorzeitig in den Ruhestand zu gehen, da meine starke Schwerhörigkeit immer belastender für mich wird und mich beruflich immer mehr einschränkt", berichtet die Leiterin der evangelischen Christuskirchengemeinde im Gespräch mit der RNZ.

Die Verabschiedung der weit über Buchen hinaus beliebten und geschätzten Pfarrerin findet am 25. Juli um 17 Uhr in der Christuskirche statt. "Im Januar 2020 wird eine Pfarrstelle ausgeschrieben, und wir hoffen, sie bereits im September besetzen zu können", sagt Fischer, die 2016 ihren 60. Geburtstag feierte. Sie wird nach ihrer Verabschiedung Buchen verlassen und nach Eberbach ziehen.

Über die Gemeindearbeit zieht sie zufrieden Bilanz: Es ist gelungen, den Kirchengemeinderat Schritt für Schritt zu verjüngen, und alle Generationen sind im Gremium vertreten. "Die Älteren bringen ihre Erfahrung ein, während die Jüngeren mit unverstelltem Blick an die Themen herangehen. Die Zusammenarbeit ist sehr gut", sagt Pfarrerin Fischer. "Letztes Jahr ist zudem Gemeindediakonin Traute-Rose Schleßmann in den Ruhestand gegangen. Ihr Amt hat die junge Johanna Moelter-Reich übernommen, die ebenfalls eine sehr gute Arbeit macht", so die Theologin. Auch im Sekretariat gab es Veränderungen: Sekretärin Monika Wittlinger ging in den Ruhestand, neue Sekretärin ist Elke Farrenkopf.

"Der Kirchengemeinderat ist ein sehr tatkräftiges Team, in dem auch das Miteinander nicht zu kurz kommt. Wir nehmen aneinander Anteil und sind eine enge Gemeinschaft. Das habe ich in anderen Gemeinden noch nie so erlebt", freut sich Irmtraud Fischer. "Es werden auch Ausflüge unternommen, und im Januar sitzen wir bei Kerzenschein zusammen und ziehen Bilanz." Sie unterstreicht: "Ein überschaubarer harter Kern und eine Reihe Ehrenamtlicher arbeiten in der Christuskirchengemeinde wirklich gut zusammen. Das ist nicht selbstverständlich, sondern ein Geschenk des Heiligen Geistes."

Im Jahr 2007 wurde in der evangelischen Gemeinde ein Perspektivsatz formuliert: "Wir sind mit unseren vielfältigen Begabungen eine lebendige und froh machende Gemeinde in Jesus Christus. Darum sprechen wir gezielt Menschen an und laden sie ein, teilzuhaben."

Diesen Satz habe man in Buchen verwirklichen können. "Vieles, was ich mir damals für eine Gemeinde gewünscht habe, erlebe ich hier. Das ist ein Riesengeschenk", sagt die Pfarrerin.

Irmtraud Fischer übernahm im Jahr 2002 die Leitung der evangelischen Christuskirchengemeinde. "Damals kamen im Schnitt 140 Besucher in die Gottesdienste, heute sind es um die 40", berichtet sie. "Der Hauptgrund für den Rückgang ist, dass viele Gemeindemitglieder verstorben sind oder aus Altersgründen nicht mehr kommen können."

Auch wenn sich das allgemeine Interesse der Bevölkerung an der Christuskirchengemeinde in Grenzen halte, sei das Klima in Buchen sehr kirchenfreundlich. "Das hat auch mit der starken Ökumene zu tun und damit, dass in Buchen ökumenische Segensfeiern bei Eröffnungen und Grußworte Geistlicher bei Veranstaltungen einfach dazugehören. So erreichen die Kirchen auch Menschen, die nicht in die Gottesdienste kommen", sagt die Pfarrerin. "Die Menschen schätzen, dass der katholische Dekan Johannes Balbach und ich unserem Auftrag nachkommen und versuchen, ihn mit Fantasie und Lebendigkeit zu erfüllen. Es macht uns Freude, uns unterschiedliche Veranstaltungen auszudenken."

Es fasziniert die Pfarrerin auch, wie oft sie auf der Straße von Passanten angesprochen wird: "So merke ich, dass die Arbeit der Christuskirche bei den Menschen ankommt und sie trägt."

Etwas, das besonders gut bei den Menschen ankommt, ist die Kinderbetreuung: Im Familienzentrum "Regenbogen" mit der Außenstelle "Sonnenschein" und der Waldkindergartengruppe "Roth-Füchse" habe sich, so Fischer, unter der Federführung von Klaus-Dieter Heller unheimlich viel getan.

Auch die Arbeit von Gemeindediakonin Johanna Moelter-Reich komme gut an: "Zu ihren Chill-out-Abenden mit Andacht und gemütlichem Zusammensitzen kommen auch Leute, die sonst nicht in die Kirche gehen", sagt Fischer. "Johanna Moelter-Reich kümmert sich sowohl um die Jugendarbeit als auch um die Angebote für Senioren und versucht hierbei auch, die Generationen zusammenzubringen." Diese Angebote sind offen für alle. Man muss nicht evangelisch sein, um teilzunehmen.

Auch das Thema "Umwelt" wird in der Christuskirchengemeinde sehr ernst genommen: Die Gemeinde nimmt seit zehn Jahren am "Grünen Gockel", dem Umweltmanagement-System der Evangelischen Landeskirche, teil. In der Christuskirchengemeinde gibt es ein Umweltteam, das sich um Mülltrennung kümmert und dafür sorgt, dass Baumaßnahmen umweltfreundlich realisiert werden. Beispiele hierfür sind die Installation der Pelletheizung und die Dämmung des Gemeindehauses.

Pfarrerin Fischer blickt optimistisch in die Zukunft: "Die Gemeinde ist gut aufgestellt. Und ich wünsche mir, dass der neue Pfarrer jemand ist, der seinen Mitmenschen gegenüber offen ist sowie Lust hat, die Menschen in alltagsnaher Form zum Glauben zu ermutigen." Auch eine Dienstgruppe ist geplant, um die Zusammenarbeit mit Pfarrer Jürgen Fränkle, der für Bödigheim und Seckach zuständig ist, weiter zu stärken.