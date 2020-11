Von Tabea Laier

Buchen. Mit der eigenen Musik ganz groß rauskommen – davon träumen viele. Doch in der Musikbranche richtig Fuß zu fassen, ist schwer, denn der Konkurrenzkampf ist hart. Gerade für junge Musiker mit unbekanntem Namen oder unzureichenden finanziellen Mitteln, um die eigene Musikkarriere voranzutreiben, ist der Aufstieg schwierig. Zum Glück gibt es immer wieder Unterstützer, die Newcomern mit Wettbewerben und Projekten ein Sprungbrett bieten möchten. Eine solche Chance hat auch die junge Musikerin Verona Fischer, die in Buchen aufwuchs, genutzt. Bei einem Voting des Labels "TwoFinger Records" erreichte sie mit ihren selbst geschriebenen Indie-Pop Songs den ersten Platz und gewann neben 70.000 Euro Preisgeld einen Auftritt beim Hurricane-Festival.

Verona Fischer, die mit Künstlernamen "Pano" heißt, ist 30 Jahre alt und lebt seit neun Jahren in Mannheim. Dort arbeitet sie als Schulsozialarbeiterin und widmet sich in ihrer Freizeit der Musik. Aufgewachsen und zur Schule gegangen ist die sympathische Musikerin in Buchen. Dort machte sie mit 15 Jahren auch ihre ersten Band-Erfahrungen mit "Es ist nicht alles Gold, was glänzt". Mit 17 war sie Schlagzeugerin der Buchener Band "BlackBox", mit der sie bereits einige Auftritte hatte.

In die Musik stieg Verona Fischer aber schon viel früher ein. Bereits mit fünf Jahren lernte sie Klavier. Animiert durch das Schlagzeug eines Freundes ihres Vaters, das bei der Familie zu Hause stand, nahm sie wenig später ein Jahr lang Schlagzeugunterricht, bei dem sie sehr schnell Fortschritte erzielte. Schließlich kamen noch das Gitarrenspiel, das sie sich selbst beibrachte, sowie der Gesang dazu. Der Bezug zur Musik kam durch ihre Familie, denn sowohl Verona Fischers Vater als auch ihr Bruder machten viel Musik.

Umgeben von viel Musik begann Verona Fischer dann, auch eigene Lieder zu schreiben. "Ich habe schon immer so ein bisschen für mich geschrieben, dann später zusammen mit ,BlackBox’ und inzwischen schreibe ich alles alleine", erzählt sie. Dabei variiert die Dauer, die sie für einen Song braucht, zwischen zehn Minuten und einem halben Jahr.

Ihre Buchener Zeiten mit der Band "BlackBox" sind auch heute noch bedeutungsvoll für Verona Fischers Musikerleben. Die fünfköpfige Band, bestehend aus Verona Fischer, Adam Bartwicki, Thorsten Mann, Jonas Müssig und Fabian Kieser, hat immerhin zwei Alben herausgebracht sowie zahlreiche Gigs in Clubs und auf Open-Air-Festivals des Landes gespielt. Nach dem Abitur wurden die Bandproben dann immer seltener, jeder ging seinen eigenen Weg. Doch auch wenn sich die Bandkollegen der "BlackBox" inzwischen nur noch selten sehen, sind die fünf Musiker immer noch gute Freunde.

Fabian Kieser begleitet die Newcomerin auch heute noch in ihrer Zeit als Solokünstlerin. Auch wenn sie ihre Songs inzwischen alleine schreibt, holt sie sich zum Musizieren immer noch gerne Freunde dazu. "Ich spiele zwar selbst Schlagzeug, aber Fabi Kieser ist einfach ein toller Schlagzeuger", betont die junge Musikerin. Auch den befreundeten Lukas Brehm, einen hauptberuflichen Musiker aus Mannheim, holt sie sich gerne als Unterstützung am Bass dazu.

Verona Fischers Künstlername "Pano" entstand ganz spontan. Ihr Proberaum in Mannheim befand sich damals neben den Ateliers mehrerer Künstler. "Ich zeichne schon immer gerne und habe mich oft nach den Proben rüber ins Atelier dazu gesetzt und ein bisschen gekritzelt", erzählt Verona Fischer. Daraufhin wurde ihr geraten, ihre Zeichnungen zu veröffentlichen. "Dafür habe ich einen Namen gebraucht", erklärt sie. Der Name "Pano" sei relativ willkürlich in Anlehnung an Peter Pan entstanden. Für die Musik habe sie den Namen dann einfach übernommen.

Mit diesem Künstlernamen hat sich Verona Fischer dann im Mai beim Voting von "TwoFinger Records" mit ihrer Musik des Genres "Indie" beworben. Die Idee hinter dem Wettbewerb der Geschäftsführer Fynn Kliemann und Niklas Tietjen war Folgende:

Jeder konnte sich mit seiner Musik zu einem Voting bewerben. Kliemann und Tietjen wollten jedoch sicherstellen, dass der Ausgang des Votings von den Menschen bestimmt wurde, die auch wirklich die Musik hören. So wird nicht von großen Firmen, sondern von der Zielgruppe entschieden, welche Musiker gefördert werden. Parallel wurde ein Euro pro verkauftem Produkt von "TwoFinger Records" als Preis für den Gewinner des Votings zur Seite gelegt. Gleichzeitig bekam jeder Käufer ein Stimmrecht. Insgesamt wurde so ein Preisgeld von 110.000 Euro eingenommen, das dann später auf die ersten drei Plätze aufgeteilt wurde.

Nachdem sich "Pano" neben über 2500 anderen für das Voting beworben hatte, hörte sie erstmal einige Monate nichts von "TwoFinger Records". Doch dann kam im August eine E-Mail mit der Information, dass "Pano" eine von 13 Finalisten sei. "Ich habe überhaupt nicht mehr damit gerechnet, dass da noch was kommt. Das war schon sehr überraschend", berichtet die 30-Jährige.

Ab diesem Moment begann das Warten auf das endgültige Voting-Ergebnis. Aus zwei Wochen des Bangens wurden schließlich vier. "Das hat Nerven gekostet", erinnert sich "Pano". Während dieser Zeit konnte sie zwar ihren aktuellen Stand prozentual mitverfolgen und dabei auch beobachten, dass sie durchgehend auf dem ersten Platz lag. Trotzdem konnte sie sich ihres deutlichen Sieges natürlich erst am Ende des Votings sicher sein. "Was das Ganze nochmal besonderer macht, ist, dass mich fast nur fremde Leute gewählt haben. Das ist völlig überwältigend", freut sich die Gewinnerin. Das sei für sie eine noch größere Versicherung der Qualität ihrer Musik.

Mit den 70.000 Euro möchte Verona Fischer nun den Traum wahr machen, sich erstmal nur auf die Musik konzentrieren zu können. Die Schulsozialarbeit möchte sie nun zumindest für ein Jahr zur Seite schieben. "Es ist schon schade, weil ich die Kinder vermissen werde, aber es ist die richtige Entscheidung. So eine Chance bekomme ich nicht nochmal", findet "Pano".

Auch auf die Zusammenarbeit mit "TwoFinger Records" habe sie "richtig Bock": "Ich freue mich, zusammen mit Fynn Kliemann und Niklas Tietjen richtig in das Musikgeschäft einzutauchen und fitter zu werden." Mit ihrer Entscheidung fühlt sich Verona Fischer auf der sicheren Seite, denn wenn ihre Musikkarriere doch nichts werden sollte, könne sie immer wieder in ihren alten Beruf zurückkehren.

Nun möchte Verona Fischer alias "Pano" aber zunächst ihre ganze Zeit, Liebe und Energie in die Musik stecken. "Ich freue mich einfach darauf, mit vielen verschiedenen Menschen an meinen Songs zu basteln", versichert sie. Eines ist für die Newcomerin ganz klar: Musik wird sie ihr Leben lang machen, egal, ob sie damit erfolgreich ist oder nicht.