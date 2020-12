Buchen. (rüb) Wo sonst hektische Betriebsamkeit herrscht, ist es heute gespenstisch still. Der Zustellstützpunkt der Deutschen Post in der Walldürner Straße ist an diesem Dienstagmorgen verwaist. Nur zwei Fahrzeuge in Postgelb und einige Transportbehälter erinnern daran, dass hier über Jahrzehnte Briefe, Päckchen und Pakete verladen wurden. Seit Dienstag steuern die Zusteller den neugebauten Stützpunkt in der Max-Born-Straße im Interkommunalen Gewerbepark Odenwald (IGO) an.

Vor einem Jahr hatte die RNZ erstmals über die Pläne der Post berichtet, im IGO auf dem 3600 Quadratmeter großen Grundstück einen neuen Zustellstützpunkt zu bauen. Nun ist der Bau fertiggestellt und der Umzug vollzogen – rechtzeitig zur Hochphase des Paketgeschäfts in den Wochen vor Weihnachten.

Das bisherige Domizil in der Walldürner Straße war zu klein geworden. Wie das Gebäude künftig genutzt werden kann, ist noch offen. Foto: Busch

Hintergrund des Standortwechsels ist der seit Jahren florierende Onlinehandel. "Aufgrund der ständig gestiegenen und weiter steigenden Paketmengen ist es in unserem Buchener Zustellstützpunkt zu eng geworden – sowohl in den Räumen selbst als auch im Hof", erklärte Post-Pressesprecher Hugo Gimber (Stuttgart) damals. Die vielen Fahrzeuge auf dem Hof und die Lkw-Anlieferungen in der stark befahrenen Abt-Bessel-Straße sorgten für Probleme, die es am neuen Standort nicht geben wird.

Dort haben die Zusteller etwa viermal so viel Platz wie bisher. Und auch für die Fahrzeuge stehen ausreichend Flächen zur Verfügung. Im Zustellstützpunkt sind ca. 20 Mitarbeiter beschäftigt. Sie versorgen Buchen mit allen Ortsteilen, insgesamt rund 9200 Haushalte. Über eine Nachnutzung des Gebäudes in der Walldürner Straße, das der Stadt gehört, ist noch nicht entschieden, sagte Fachbereichsleiterin Simone Schölch auf Nachfrage der RNZ.

Für die Postkunden wird sich durch den Umzug des Zustellstützpunkts übrigens nichts ändern: Die Filiale in der Walldürner Straße bleibt nach wie vor bestehen.