Buchen. (rüb) Bauplätze sind in Buchen ein gefragtes Gut, wie sich nicht zuletzt an der großen Nachfrage im künftigen Baugebiet "Marienhöhe" ablesen lässt. Doch auch Häuser und Wohnungen stehen hoch im Kurs. Kaum zu übersehen wachsen derzeit mehrere Mehrfamilienhäuser im Stadtgebiet in die Höhe. Insgesamt sechs solcher Gebäude mit insgesamt 52 Wohnungen sind gerade am Entstehen. Die Pläne für den Bau weiterer Mehrfamilienobjekte liegen bereits in den Schubladen von Unternehmen.

Eine Großbaustelle befindet sich in der Franz-Fertig-Straße: Dort errichtet die Hollerbach-Bau GmbH für rund acht Millionen Euro vier Mehrfamilienhäusern mit jeweils acht Wohnungen.

Auch in der Franz-Fertig-Straße wird gebaut. Weitere Projekte sind in Buchen in Planung. Foto: Rüdiger Busch

Mit dem Bau der ersten beiden Gebäude war vor gut einem Jahr begonnen worden. Dort entstehen 16 Eigentumswohnungen, die im März/April bezugsfertig sein sollen, wie Geschäftsführer Dr. Maximilian Hollerbach im Gespräch mit der RNZ betonte. "Die Nachfrage ist gut, es sind nur noch wenige Wohnungen frei."

Für die Gebäude 3 und 4, die gerade in die Höhe wachsen, gebe es zwei Investoren. Die dortigen 16 Wohnungen sollen später vermietet werden. Hier sei mit der Fertigstellung im Frühjahr 2022 zu rechnen.

Die vier freistehenden Häuser, die jeweils dreistöckig sind und eine Tiefgarage erhalten, liegen auf einem Baugrundstück, das früher zum Areal der Franz Fertig Sitz- und Liegemöbelfabrik GmbH gehörte. Die Wohnungen werden zwischen 61 und 120 Quadratmeter groß.

Einen Steinwurf weiter liegt ein weiteres Großprojekt in Sachen Wohnungsbau auf Kurs: der Neubau von zwei Mehrfamilienhäusern in der Bürgermeister-Vinzenz-Kieser-Straße. Die State Immobilien GmbH aus Buchen schafft dort Wohnraum für 20 Familien. Investitionssumme: etwa vier Millionen Euro.

In der Bürgermeister-Vinzenz-Kieser-Straße werden gerade Mehrfamilienhäuser gebaut. Foto: Rüdiger Busch

"Beim ersten Gebäude steht der Rohbau, und es fehlt nur noch das in Holzständerbauweise geplante Penthouse", berichtet Geschäftsführer Christian Ferenc. Mit dem Bau des zweiten Mehrfamilienhauses auf dem Grundstück wurde vor Kurzem ebenfalls begonnen. Die beiden Gebäude sollen Ende 2021 bezugsfertig sein. Die Nachfrage nach den zwischen 53 und 89 Quadratmeter großen Wohnungen sei sehr hoch, so Ferenc.

Sein Unternehmen hat noch weitere Pläne. So sind im Baugebiet "Hühnerberg", wo State Immobilien bereits zwei Sechs-Familien-Wohnhäuser verwirklicht hat, bis zu drei weitere Mehrfamilienwohnhäuser in Planung.

Zu diesen beiden bestehenden Mehrfamilienhäusern sollen im Baugebiet „Hühnerberg“ weitere hinzukommen, so die Pläne von Investoren. Foto: Rüdiger Busch

"Außerdem haben wir Interessen, auf der Marienhöhe ein Mehrfamilienhaus mit acht oder zehn Einheiten zu errichten", verrät Ferenc im Gespräch mit der RNZ. Die Attraktivität des Wohnorts Buchen ist offensichtlich ungebrochen.

Dies kann auch die Stadt bestätigen: "Es gibt zusätzlich Pläne eines weiteren Investors für ein Sechs-Familien-Haus im letzten Bauabschnitt des ,Hühnerberg‘", teilte Fachbereichsleiterin Simone Schölch im RNZ-Gespräch mit.