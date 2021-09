Buchen. (rüb) Der Sommer geht, das Freibad schließt, das Hallenbad öffnet – ein ganz gewöhnlicher Vorgang im Jahresverlauf. In Zeiten der Pandemie ist dies aber doch eine besondere Erwähnung wert, denn das Buchener Hallenbad war wegen Corona seit 1. November 2020 – also dann insgesamt 316 Tage lang – geschlossen. Aufgrund der aktuellen Auflagen öffnet das Hallenbad aber mit eingeschränkten Zeiten. Zudem wurde die Zahl der Badegäste auf 75 Personen begrenzt.

Bis Sonntag, 12. September, haben die Freibadfreunde noch Gelegenheit, im Waldschwimmbad ihre Bahnen zu ziehen. Am Montag, 13. September, öffnet dann das Hallenbad für Vereine, und ab Dienstag, 14. September, ist es für die Bevölkerung geöffnet. Da der Badbesuch nur mit einem 3G-Nachweis – geimpft, genesen oder getestet – möglich ist, muss zusätzliches Personal zur Kontrolle eingesetzt werden. Deshalb wurden die Öffnungszeiten reduziert, erklärte Bürgermeister Burger. Das Bad ist ab 14. September wie folgt geöffnet: dienstags, donnerstags (Warmbadetag) und freitags jeweils von 17 bis 21 Uhr und sonntags von 9 bis 12 Uhr. Einlassschluss ist jeweils 60 Minuten vor Ende des Zeitfensters, Badeschluss 15 Minuten vor Ende des Zeitfensters.

Tickets können ausschließlich online über www.hallenbad-buchen.de/ticket gekauft werden. Der Ticketverkauf beginnt am 8. September. Personen ohne Internetzugang sollen sich, so die Stadtwerke, an Familienmitglieder, Verwandte, Freunde oder Nachbarn mit Internetzugang wenden. Ansonsten gibt es die Möglichkeit, sich im Kundenforum der Stadtwerke Buchen ein Zeitfenster buchen zu lassen (Barzahlung möglich). Dort erhält man dann den Ausdruck mit QR-Code, der die persönlichen Daten enthält und für den Eintritt ins Bad erforderlich ist.