Alle gut gemeinten Appelle scheinen zu versanden: Die illegale Müllablagerungen – hier am Containerplatz in der Daimlerstraße in Buchen – hören einfach nicht auf. Foto: Rüdiger Busch

Von Rüdiger Busch

Buchen. Die Vermüllung von Straßen, Plätzen und Grünanlagen durch gedankenlos oder mutwillig so handelnde Mitbürger bleibt auch in Buchen ein großes Ärgernis: Erst vor wenigen Tagen ist eine Leserin in die RNZ-Redaktion gekommen. In der Hand hielt sie eine große Tüte, prall gefüllt mit Abfall. "Das alles habe ich in nur einer Stunde beim Spaziergang durch die Stadt gesammelt!"

Die Stadt hat darauf reagiert und führt seit Spätherbst verstärkte Kontrollen durch. Die ersten Erfahrungen sind aber durchwachsen. Zudem ist jetzt klar: Eine zwischenzeitlich angedachte Videoüberwachungen der Containerplätze, die sich als besonders "beliebte" Ablageorte herausgestellt haben, ist aus Datenschutzgründen nicht möglich. Das hat die Stadt jetzt auf Nachfrage mitgeteilt.

Im Herbst hatte die RNZ mehrfach darüber berichtet, wie viel Zeit die Bauhofmitarbeiter damit verbringen, den von anderen Leuten illegal weggeworfenen Abfall einzusammeln oder zusammenzukehren. Besserung ist nach wie vor nicht in Sicht – dafür muss man sich nur von Zeit zu Zeit an den Containerplätzen in der Kernstadt oder in den Ortsteilen umschauen. Ganze Sofalandschaften werden dort mitunter entsorgt – von Haushaltsgroßgeräten wie Waschmaschinen ganz zu schweigen. Das alles geht – natürlich – auf Kosten der Allgemeinheit.

Die gut gemeinten Appelle der Stadt scheinen bei dieser Sorte Mitmenschen nicht anzukommen. Was helfen könnte: Wenn es den Tätern an den Geldbeutel geht. Klar ist: Die Straftatbestände sind eindeutig, die Bußgeldkataloge auch. Eine konsequente Ahndung der illegalen Müllentsorgung und der kleinen Müllsünden – wie etwa weggeworfene Zigarettenkippen – scheitert aber oft daran, dass es nur selten gelingt, den Unrat seinem Verursacher zuzuordnen.

Abfalleimer, Hinweisschilder aufstellen und verstärkte Kontrollen – mehr bleibt der Stadt nicht, nachdem eine andiskutierte Videoüberwachung am Datenschutz scheitert. Foto: Busch

Genau hier hat die Stadt nun angesetzt: Den Damen des städtischen Vollzugsdiensts wurden künftig mehr Stunden zur Verfügung gestellt, um in der Stadt unterwegs zu sein und Müllsünder in flagranti zu erwischen. Während weggeworfene Kippen oder Kaugummis, die nicht im Mülleimer, sondern auf dem Gehweg landeten, zunächst nur mit einer "gelben Karte" geahndet wurden, kosten diese und weitere Verfehlungen seit Januar Geld – zum Beispiel 15 Euro für eine Zigarettenkippe. Für Hundekot gibt es übrigens ein Knöllchen in der gleichen Höhe.

Der Erfolg ist aber noch überschaubar, wie die Stadt auf RNZ-Anfrage mitteilte: "Im November und Dezember waren die Kolleginnen an 24 Tagen rund 30 Stunden zwecks Kleinmüllkontrollen – hauptsächlich im gesamten Innenstadtbereich – unterwegs. Dabei wurden sechs gelbe Karten ausgesprochen." Im Januar seien es 13 Kontrolltage mit rund 15 Stunden gewesen, bei denen keine Müll-Ordnungswidrigkeit festgestellt worden seien. "Tatsächlich gestaltet sich die Praxis aufwändig und schwierig", erklärte Simone Schölch von der Stadtverwaltung: "In flagranti lassen sich vergleichsweise wenige Passanten erwischen!"

Bei einer illegalen Ablagerung von alten Matratzen an den Containern in Hettingen sei jedoch jüngst aufgrund der Beobachtung eines Bürgers ein Täter von der Polizei ermittelt worden. Dem Verursacher werden die Beseitigungskosten in Rechnung gestellt, und eine Anzeige kommt auf ihn zu. "Vor diesem Hintergrund bitten wir nach wie vor um die Aufmerksamkeit von Anwohnern oder Passanten", erklärt Simone Schölch.

Eine Überlegung ist es, statt vieler Containerplätzen eine zentrale und möglicherweise eingezäunte Sammelstelle einzurichten. "Das ist noch nicht entschieden", teilte die Stadt hierzu mit. Dagegen ist klar, dass es keine Videoüberwachung geben wird: "Der Datenschutzbeauftragte kam nach einer ausführlichen Prüfung zum Ergebnis, dass der Einsatz von Videokameras auf allen Containerstandorten der Stadt Buchen nicht verhältnismäßig wäre, weshalb davon abgesehen werden muss."

Dies mag man bedauern – ob die Videoüberwachung die Lösung des Problems gewesen wäre, darüber lässt sich trefflich streiten. Es gibt nämlich Stimmen, die davon ausgehen, dass die Müllsünder ihren Unrat dann nicht mehr an den Containerplätzen entsorgen würden, sondern in der freien Natur, beispielsweise im Wald. Angesichts dieser Horrorvision wäre es ja immer noch deutlich besser, wenn zur illegalen Ablagerung weiter die Containerplätze genützt würden. So traurig das eigentlich ist.