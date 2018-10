Buchen. (Wd) Der Jahresabschluss des Rechnungsjahres 2017 der Stadt weist in der Gesamtergebnisrechnung ein ordentliches Ergebnis von 7,1 Millionen Euro aus, das damit gut sechs Millionen Euro (!) über dem Plan liegt. Auch wenn man hier aufgrund der Finanzarithmetik höhere Kreisumlagen in Höhe von 1,4 Millionen Euro und eine Mehrbelastung bei der Umlage für den Finanzausgleich von 564.000 Euro beim Blick in die Zukunft einkalkulieren muss, bleibt mit dann 5,1 Millionen Euro ein überaus sattes Plus für die Finanzen der Stadt übrig.

Diese Millionenspritze wird kommende Großinvestitionen wie Umbau und Sanierung des Burghardt-Gymnasiums, die Erschließung neuer Baugebiete oder den Umbau des Generationentreffs in der Hollergasse leichter stemmen lassen, so ein hoch erfreuter Bürgermeister. Roland Burger sprach in der Sitzung des Gemeinderates am Montag von einem "ausgezeichneten" Rechnungsergebnis, da man gut gewirtschaftet habe. Doch viele Aufgaben lägen noch vor der Stadt und deshalb würde die Pro-Kopf-Verschuldung in Zukunft wieder ansteigen.

Auch die Fraktionen des Gemeinderates waren über das Ergebnis hoch erfreut und beeindruckt. Eine gesunde finanzielle Basis für kommende Aufgaben, so das einhellige Lob.

Nachdem Kämmerer Benjamin Laber und Tanja Zöller die Zahlen für 2017 auch vom Spitalfonds Buchen erläutert hatten und Stadtwerks-Betriebsleiter Andreas Stein den Abschluss des Eigenbetriebs Energie- und Dienstleistungen im Detail präsentiert hatte, stellten die Gemeinderäte die Abschlüsse einstimmig fest. Dank galt nicht nur den derzeitig Verantwortlichen, sondern auch den Vorgängern im Amt, so Thorsten Weber und Kurt Hemberger.

Zurück zu den Zahlen: Verantwortlich für den erfreulichen Rechnungsabschluss ist hauptsächlich die gute wirtschaftliche Gesamtsituation, die vorsichtige Planung sowie höhere Schlüsselzuweisungen (plus 2,3 Millionen Euro und die steigenden Gewerbesteuer-Einnahmen (plus 2,2 MillionenEuro). Beim Kindergarten-Lastenausgleich wurden 1,4 Millionen Euro mehr verbucht.

Bei den "Kostenrechnende Einrichtungen" ist bei der Musikschule der Kostendeckungsgrad gegenüber dem Vorjahr (62,22 Prozent) leicht angestiegen und liegt bei 63,71 Prozent. Bei der Abwasserbeseitigung liegt die Kostendeckung bei 100 Prozent. Der Mehrertrag von 151.478,20 Euro wird der Rückstellung zum Ausgleich von Gebührenüberschüssen zugeführt. Beim Bestattungswesen liegt der Deckungsgrad mit 60,09 Prozent deutlich unter dem Wert des Vorjahres (74,88 Prozent).

Der Stadtwald trägt mit einem Überschuss von 504.882 Euro (Vorjahr: 289.569 Euro) erneut mit dazu bei, dass sich das Rechnungsergebnis verbessert hat. Geplant waren lediglich 181.000 Euro.

Relativierend müsse bei dem Zahlenwerk beachtet werden, dass zum Ende des Jahres nicht verausgabte Haushaltsauszahlungsreste in Höhe von 8,2 Millionen Euro bestehen, welche bei Inanspruchnahme in Folgejahren die gute Kapitalausstattung erheblich (zusätzlich) belasten, so Kämmerer Laber. Die Pro-Kopf-Verschuldung der Stadt reduziert sich (ohne EDB) um rund 20 Euro auf 456 Euro.

Ganz überwiegend zurückzuführen auf das überragende Rechnungsergebnis 2017 steigen nun die Rücklagen der Stadt auf knapp 8,1 Mio Euro an.

Bei der Stiftung Spitalfonds Buchen für 2017 wird ein Fehlbetrag von 22.509 Euro ausgewiesen. Dieser wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses entnommen. Der Stand der Rücklage beträgt nach der Entnahme 23.720 Euro.

Die Energie und Dienstleistungen Buchen (EDB) schließen das Wirtschaftsjahr 2017 mit einem Gewinn in Höhe von 449.391 Euro ab. Dieser liegt um 60.000 Euro über dem Vorjahresergebnis und sogar um 481.000 Euro über dem Planansatz. Für das Jahr 2018 wird mit einem Jahresgewinn in Höhe von 72.000 Euro gerechnet.

Das Hallenbad hatte 36.545 Besucher und lag etwas unter den Vorjahreszahlen. Das Freibad hatte 39.477 Besucher und lag witterungsbedingt unter den Vorjahreszahlen. Im Jahrhundertsommer 2018 hatte man im Freibad dagegen 52.227 Besucher.

Die Umsatzerlöse der Bäderbetriebe waren 2017 mit 135.000 Euro um 18.000 Euro niedriger als im Vorjahr. Der Spartenverlust lag mit Minus 794.000 Euro um 81.000 Euro über dem Vorjahr, jedoch noch um 53.000 Euro besser als der Planansatz. Beim Stadtbus war ein Verlust von 100.000 Euro zu tragen. Auch bei der Telekommunikation war ein Verlust von 132.000 Euro zu verzeichnen, während die Fotovoltaik einen Überschuss von 15.000 Euro erwirtschaftete.

Im Geschäftsjahr wurden Investitionen in Höhe von 1, 2 Millionen Euro getätigt. Auf die Sanierung des Hallenbades entfielen 226.000 Euro, für Anschaffungen im Freibad wurden 33.000 Euro verausgabt. 899.000 Euro entfielen auf die Sparte Telekommunikation.

Die Beteiligung an den Stadtwerken ist für die EDB die Haupteinnahmequelle. Durch die Gewinnausschüttungen der Stadtwerke sollen die verbleibenden Verluste der anderen Sparten ausgeglichen werden.

Durch einmalige Sondereffekte, wie Auflösung von Rückstellungen konnte die Gewinnausschüttung erhöht werden. Nach Abzug der Steuern beträgt das Spartenergebnis rund 1,5 Millionen Euro.

Die Eigenkapitalquote der Stadtwerke liegt mit 22,1 Prozent unter dem Branchenschnitt. Der erhöhte Jahresgewinn, ermöglicht den Gesellschaftern der Stadtwerke (Stadt 74,9 Prozent, MVV 25,1 Prozent) mit einer Kapitaleinlage von 0.5 Millionen Euro das Eigenkapital der Stadtwerke zu erhöhen.

Der Jahresgewinn aus dem Wirtschaftsjahr 2017 mit 449.391 Euro wird in die Rücklagen der Stadtwerke eingestellt.