Buchen. (pol/sdm) An einem Geländer in der Schüttstraße in Buchen endete die Fahrt eines 19-jährigen Autofahrer am Samstagabend. Das berichtet die Polizei.

Beim Anfahren an der Amthausstraße geriet er ins Schleudern und prallte gegen das Metallgeländer. Dieses wurde auf rund acht Metern Länge beschädigt. Die 16-jährige Beifahrerin wurde dabei leicht verletzt. Sie musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Beim Mercedes entstand ein Schaden in Höhe von 3500 Euro. Ähnlich teuer wird die Reperatur des Geländers und eines Verkehrzeichens, welches ebenfalls beschädigt worden ist.