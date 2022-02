Rosenberg. (ahn) "Wichtig ist für mich: Wie steht die Gemeinde da?", erklärt Rosenbergs Bürgermeister Ralph Matousek im Gespräch mit der RNZ – und ergänzt: "Denn die Gemeinde soll ja auch Vorbild sein." Beispielgebend ist Rosenberg in Bezug auf Erneuerbare Energien und Nachhaltigkeit auf jeden Fall. Denn 2020 hat die Gemeinde mehr Strom aus Erneuerbaren Energien durch Fotovoltaik, Wind, Wasser und Biogas erzeugt, als insgesamt verbraucht wurde. Das geht aus dem Energiemonitor der Netze BW hervor. Dass dies zum ersten Mal überhaupt gelungen ist, liegt aber auch an einem Sondereffekt. Denn 2020 ist der Stromverbrauch in der Gesamtgemeinde um 32 Prozent gesunken.

Der Grund dafür – wie könnte es anders sein – liegt in der Corona-Pandemie. "Besonders in der Industrie wurde wegen Corona um einiges weniger Strom verbraucht", erklärt Matousek. Haben die industriellen Verbraucher in Rosenberg im Jahr 2019 noch rund 35 Gigawattstunden Strom benötigt, waren es 2020 pandemiebedingt "nur" noch knapp 22 Gigawattstunden.

Dass sich das bemerkbar auf das Gesamtergebnis auswirkt, ist nicht verwunderlich, wenn man sich vor Augen hält, dass die Industrie über 80 Prozent des Gesamtstroms in Rosenberg verbraucht. Auf Platz zwei der größten Stromverbraucher liegen die Haushalte. Die 786 in Rosenberg haben 2020 rund 2,2 Gigawattstunden verbraucht. Gewerbetreibende und Landwirte hatten lediglich einen Anteil am Gesamtverbrauch von 2,5 bzw. 1,8 Prozent. Insgesamt ist der Stromverbrauch in der Baulandgemeinde laut Energiespiegel im Vergleich zum Vorjahr um 32,5 Prozent gesunken.

Doch der reduzierte Stromverbrauch ist nicht der einzige Grund, warum der Energiebericht für Rosenberg so positiv ausfällt. Denn die Verwaltung hat in den letzten Jahren einiges für den Ausbau der Erneuerbaren Energien unternommen: So sorgen inzwischen vier Windräder, eine Biogasanlage und Fotovoltaikanlagen auf den Dächern öffentlicher Gebäude wie etwa auf dem Rathaus, der Halle in Sindolsheim oder dem Dorfgemeinschaftshaus dafür, dass der Anteil des eingespeisten Stroms aus Erneuerbaren Energien auf einem hohen Niveau ist.

2020 wurden 27,2 Gigawattstunden grüner Strom produziert, das sind 4,4 Prozent mehr als im Jahr 2019. Den Großteil davon machte die Windenergie aus. 2020 erzeugten die Windräder über 60 Prozent – oder in absoluten Zahlen ausgedrückt: 16,4 Megawattstunden – der eingespeisten Energie. Auf dem zweiten Platz folgt die Energiegewinnung aus Biomasse mit 7,7 Megawattstunden oder 28,3 Prozent. Die Fotovoltaikanlagen produzierten mit 3,1 Megawattstunden 11,4 Prozent der eingespeisten Energie. Kaum eine Rolle spielt die Wasserkraft. Aus ihr hat man 2020 in Rosenberg gerade einmal 29 Megawattstunden Strom gewonnen, das entspricht einem Anteil der eingespeisten Energie von 0,1 Prozent.

Entsprechend sehen die Zahlen zur CO2-Einsparung aus: 2020 wurden in der Baulandgemeinde insgesamt 14,1 Tonnen Kohlenstoffdioxid durch die Stromproduktion aus Erneuerbaren Energien eingespart. Davon entfallen auf die Windenergie 8,5 Tonnen. Bei der Gewinnung aus Biomasse stieg die CO2-Einsparung im Vergleich zum Vorjahr um über 18 Prozent auf vier Tonnen. Die Fotovoltaikanlagen sorgten für eine Einsparung von 1,6 Tonnen und die Wasserkraft für 15 Tonnen.

Wenngleich das Ergebnis aus dem Jahr 2020 äußerst positiv war, ruht sich die Verwaltung auf den Lorbeeren nicht aus. Denn es sind weitere Projekte in Sachen Erneuerbare Energien geplant: Neben der Installation einer Fotovoltaikanlage auf dem Dach des Kindergartens sind drei Freiflächenfotovoltaikanlagen in Sindolsheim mit einer Gesamtfläche von 23 Hektar geplant. In rund einem Jahr sollen diese in Betrieb gehen, wie Bürgermeister Ralph Matousek informiert. Dann sei auch eine Beteiligung der Bürgerenergiegenossenschaft Bauland geplant.

Allerdings weiß das Gemeindeoberhaupt auch, dass die Anlagen nicht unumstritten sind. "Es ist ein riesiger Flächenverbrauch für die Landwirtschaft – auch wenn wir darauf achten, Flächen mit schlechter Bodenqualität zu verwenden", so Matousek. "Das ist eben die Kehrseite der Medaille."

Auf der anderen Seite der Medaille steht allerdings als positives Merkmal der Beitrag zum Klimaschutz, den man auch in der Baulandgemeinde mit Elan verfolgt. "Hier hat Rosenberg seine Hausaufgaben gemacht", stellt der Bürgermeister angesichts der erfreulichen Zahlen des Energiemonitors nicht zu Unrecht fest.