Die Schüttstraße soll durchgehend in eine Tempo-30-Zone umgewandelt werden. Das sieht das Radverkehrskonzept der Stadt Buchen vor, das die Sicherheit von Fußgängern und Radfahrern erhöhen soll. Foto: Rüdiger Busch

Buchen. (rüb) "Jeder nicht mit dem Auto gefahrene Kilometer ist ein guter Kilometer", sagte Bürgermeister Roland Burger angesichts der aktuellen Entwicklungen mit den Spritpreiserhöhungen, der Diskussion um Energieimporte aus Russland und den Auswirkungen des Klimawandels. Radfahren wird also immer wichtiger. Da trifft es sich gut, dass gleich sechs von sieben beantragten Projekten der Stadt Buchen vor Kurzem ins Förderprogramm des Landes für kommunale Rad- und Fußverkehrsinfrastruktur aufgenommen wurden. Dieses erfreuliche Ereignis nahm die Stadtverwaltung in der Gemeinderatssitzung am Montag zum Anlass, das Radverkehrskonzept für Buchen, den aktuellen Stand der Planung und die vorgesehene Priorisierung der Maßnahmen vorzustellen.

Zwischen Dekan-Blatz-Straße, Hainsterbach und dem Baugebiet „Marienhöhe“ ist ein Lückenschluss geplant. Foto: Rüdiger Busch

"Unser Ziel ist es, ein zusammenhängendes Konzept umzusetzen, das aus einem Bündel an Einzelmaßnahmen besteht", verdeutlichte Technischer Dezernent Hubert Kieser. Neben dem Neubau von Radwegen bzw. Teilstücken von Radwegen sieht das Konzept die Schaffung von Schutzstreifen (überfahrbar), Radfahrstreifen (nicht überfahrbar) sowie die Ausweisung von Tempo-30-Zonen vor. Außerdem sind Wegweiser und Abstellmöglichkeiten für Fahrräder vorgesehen.

Das Konzept, das innerhalb von zwei bis drei Jahren umgesetzt werden soll und für das rund 2,1 Millionen Euro veranschlagt sind, beschränkt sich aber nicht nur auf die Kernstadt, sondern hat auch das Ziel, die Stadtteile besser anzubinden. Oberste Priorität genießt dabei das Thema Sicherheit, was auch bei der Priorisierung der Vorhaben berücksichtigt wurde.

Für die Baumaßnahmen gilt folgende Prioritätenabfolge:

> 1. Radweg Buchen–Hainstadt, inklusive Anbindung Hainsterbach; zuzüglich Querungshilfen Talstraße und Lebenshilfe in Hainstadt.

> 2. Anschluss des Baugebiets "Marienhöhe" an die Dekan-Blatz-Straße und den Radweg aus der Hainsterbach (Kosten: rund 220.000 Euro).

> 3. Vorstadtstraße/Amtsstraße, Bau eines Radwegs stadtauswärts (Kosten: rund 200.000 Euro).

> 4. Radweg Hettingen–Rinschheim, Aus-und Neubau des Radwegs zwischen Hettingen und dem Radweg Rinschheim–Götzingen (Kosten: rund 460.000 Euro).

> 5. Radweg L 522–Daimlerstraße, Geh-und Radweg entlang der Daimlerstraße bis zur Hettinger Straße (Kosten: rund 385.000 Euro).

> 6. Radweg Buchen–Unterneudorf, Ausbau des Radwegs nach Unterneudorf über das Gewann "Heuchel" (Kosten: rund 420.000 Euro).

Kurz- und mittelfristig sollen Schutzstreifen aufgebracht, Tempo-30-Bereiche eingerichtet und Radwegsbeschilderungen angebracht werden. So soll beispielsweise die Schüttstraße durchgehend zur Tempo-30-Zone werden. Einen 1,25 Meter breiten Schutzstreifen erhält die Straße Am Haag, und zwar bergauf Richtung Stadthalle. Geplant ist zudem die Anschaffung einer überdachten Abstellanlage für Fahrräder im Bereich Altstadt.