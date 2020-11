Buchen. (jasch) "Ich gehe mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir": Zeilen, die am 11.11. normalerweise tausendfach gesungen werden. In diesem Jahr konnten die beliebten Martinslieder aber wegen der Corona-Pandemie vielerorts nicht erklingen. Anders in Buchen: Die Erzieherinnen des Kindergarten St. Josef fanden eine coronakonforme Art, den Martinsumzug doch noch zu ermöglichen.

Statt am Abend in Begleitung ihrer Familien zogen die vier Kindergartengruppen morgens um 10.30 Uhr durch die Buchener Innenstadt und erfreuten bereits dort die Fußgänger mit ihrem Gesang. Begleitet von den Erzieherinnen, teilten sie sich am Marktplatz auf, um die Tagespflegeeinrichtung "Hand in Hand", das St.-Josef-Stift, das Altenwohnstift und die Seniorenwohnanlage "Im Sonnengarten" zu besuchen. Die Mission der Kinder und Erzieherinnen: den Senioren Freude bereiten, da sie besonders unter den Folgen der Pandemie leiden und weniger Besucher empfangen dürfen. Die Botschaft: Sie sollen sich von der Gesellschaft nicht vergessen fühlen.

"So können wir auch in diesem Jahr unsere Lichter und Lieder mit anderen Menschen teilen", sagte Kindergartenleiterin Natalie Schnell. Wie der Bettler in der Martinslegende haben auch die Senioren viele Entbehrungen zu verkraften. Mit dem Martinsumzug wolle man für sie da sein, so die Kindergartenleiterin.

Als die "Mäusegruppe" beim Seniorenwohnheim "Im Sonnengarten" ankam, fragte Schnell: "Wollen wir noch einmal für die Senioren singen?". Prompt ertönte von den Kindern ein lautes "Ja". Die Senioren auf den Balkonen und hinter den Fenstern lauschten den Kindergesängen aufmerksam.

Gleich fünf Martinslieder hatten die Kinder für diesen Tag auswendig gelernt. Die fantasievollen und selbst gebastelten Laternen waren hierbei immer an ihrer Seite und echte Hingucker. Dieses Schauspiel zauberte allen Beteiligten, insbesondere den zahlreich erschienenen Senioren, ein Lächeln ins Gesicht. Die Mission, den Menschen Freude zu bereiten, wurde mit Bravour gemeistert – der heilige Martin hätte daran zweifellos seine Freude gehabt..