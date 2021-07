Am 30. Juli startet das Festival mit der Showband „Barbed Wire“. Walter Häfner und Tristan Kraus freuen sich auf die Gäste. Foto: Jana Schnetz

Buchen. (jasch) "AB/CD", "Echoes", "The Prophecy", "Barbed Wire" und viele mehr – die Gäste des Wake Up Festivals erwartet ein reichhaltiges Rockprogramm. Co-Veranstalter Tristan Kraus von Häfner Veranstaltungstechnik spricht über die Herausforderungen einer Großveranstaltung unter Corona-Bedingungen und die Lust, endlich wieder aktiv zu sein.

Was erwartet die Besucher beim Wake-Up-Festival?

Geplant ist ein Festival über drei Wochenenden ab 30. Juli mit sechs Veranstaltungstagen. Es gibt Livemusik von Pop und Rock bis Metal. Da sollte für jeden etwas dabei sein. Wie schon der Name des Festivals sagt, möchten wir mit der Veranstaltung erreichen, dass die Kultur wieder zum Leben erwacht.

Und das Aufwecken geht am besten mit viel Livemusik?

Wir machen das Festival für die Künstler, für uns und natürlich für die Konzertbesucher. Vor allem wollen wir zeigen, dass Veranstaltungen in einem sicheren Rahmen mit vielen Gästen möglich sind. Das werden ein paar schöne Abende. Die Bands kommen endlich wieder auf eine große Bühne.

Haben die Musiker auf Anhieb zugesagt oder gab es Anlaufschwierigkeiten?

Viele Band-Anfragen sind ins Leere gelaufen, weil die Coronavorschriften Proben unmöglich machten. Manche Bands waren dann einfach noch nicht in der Verfassung und konnten bis dahin kein fertiges Programm stellen. Man musste halt auf die richtige Band treffen. Viele, die hier auftreten, müssen aber gar nicht proben, denn die haben ihr Programm einfach drauf und waren heiß darauf, direkt wieder spielen zu dürfen.

Wie optimistisch sind sie, dass das Festival stattfinden kann?

Die Delta-Variante ist angekommen. Man muss schon mutig sein, ein Festival in dieser Größenordnung zu veranstalten. Ich hoffe, dass wir bis zum 30. Juli auf dem aktuellen Niveau bleiben. Wenn die Inzidenz über zehn liegt, müssen wir die Besucheranzahl verringern.

Wie viele Festivalbesucher sind nach aktuellen Stand zugelassen und welche Coronavorschriften gelten?

Da wir über 2000 Quadratmeter Geländefläche haben und Zutritt nur für Geimpfte, Genesene und Getestete geben, dürfen wir 1000 Leute einlassen. Vor dem Festivalgelände stellen wir einen Testbus des DRK bereit. Der selbst durchgeführte Schnelltest genügt uns nicht. Die Kontaktdaten und den digitalen Impfnachweis erfassen wir mit der Luca-App oder der Corona-Warn-App. Wer die Möglichkeit nicht hat, muss seine Daten vor Ort schriftlich eintragen und seinen Impfpass oder Testnachweis vorzeigen.

Wie ist die Auftragslage mittlerweile?

Es zieht Stück für Stück mit kleineren Jobs wieder an. Vor Kurzem haben wir auch schon zwei Live-Auftritte gehabt. Das Gute ist, dass im Sommer wesentlich mehr möglich ist als mit Hallen-Veranstaltungen. Irgendwann ist eben jede Lampe geputzt, jedes Kabel sortiert. Die ganze Arbeit, die sich aufgestaut hat, ist gemacht. Und dann kommt man schon mal ins Grübeln, wie es weitergeht, und das weiß man sogar immer noch nicht!

Wie viel Leute arbeiten an so einem Festival und was läuft im Vorfeld hinter den Kulissen ab?

Mit dem Einrichten des Geländes sind wir zu sechst zwei Tage beschäftigt, schätze ich. Die Bands haben oft eigene Techniker dabei, die unsere Crew vor Ort ergänzen. Am Veranstaltungstag, so zwischen 14 und 15 Uhr, wird alles auf die Band speziell angepasst. "Echoes" und "Varg" werden zum Beispiel noch zusätzliche Technik mitbringen. Meistens lassen uns die Bands im Vorfeld einen "Technical Rider" zukommen, das ist eine Art Bühnenanweisung. Die gleichen wir ab und besprechen uns, wie man die Anforderungen erfüllen kann. Da ist viel Kommunikation im Vorfeld nötig, sodass es am Ende keine bösen Überraschungen gibt.

Warum findet das Festival auf der Jungviehweide statt?

Das Gelände liegt am Ende der Siemensstraße im Tal relativ abgelegen. Dadurch können wir bis 24 Uhr Programm anbieten und müssen nicht schon um 22 Uhr Schluss machen, wo es gerade dunkel wird und dann die Lichttechnik gar nicht zur Geltung gekommen wäre. Auch Lärmemissionen für Nachbarn fallen ziemlich weg. Wir hatten schon frühzeitig reserviert für den Fall, dass Open-Airs erlaubt werden.

Info: Tickets unter www.wake-up-festival.de, in der Touristeninformation in Buchen und bei Häfner Veranstaltungstechnik, Telefon 0170/5248658.