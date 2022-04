Buchen. (rüb) Lachen ist die beste Medizin! Wie so oft hat der Volksmund auch in diesem Fall recht: Es ist wissenschaftlich nachgewiesen, dass sich Lachen auf vielfältige Weise positiv auf den Körper und die Seele des Menschen auswirkt. Trotzdem ist vielen nicht immer nach Lachen zumute. Hier setzten Lachclubs und Lachschulen an, in denen das Lachen ohne Grund trainiert wird, um die Gesundheit zu fördern. In Buchen leitet die speziell ausgebildete Trainerin Waltraud Herberich seit elf Jahren eine Lachyoga-Gruppe. Anlässlich des am Sonntag anstehenden Weltlachtags haben wir uns mit ihr und einigen Mitstreiterinnen aus der Gruppe unterhalten.

"Mir ist klar, dass es auf andere Menschen befremdlich wirken mag, wenn wir ohne Grund anfangen zu lachen", sagt Waltraud Herberich, "und auch ich war anfangs skeptisch." Bei der Suche nach Linderung gegen chronische Schmerzen war sie auf das Thema Lachyoga gestoßen. Im Umkreis von 200 Kilometern habe es damals aber keine Angebote gegeben. Deshalb nahm sie Kontakt zu Angela Mecking auf, einer renommierten Lachyoga-Mastertrainerin, doch deren Kurse fanden in Berlin oder Köln statt – zu weit für Waltraud Herberich. Doch dann ergab sich eine Gelegenheit: ein Kurs in Hofheim im Taunus.

> Der Weltlachtag ist immer am ersten Sonntag im Mai. An diesem Aktionstag lachen um 14 Uhr Lachclubs auf der ganzen Welt gemeinsam. Neben den gesundheitsfördernden Aspekten will die Lachyoga-Szene weltweite Freundschaft, Brüderlichkeit und eine positive Grundeinstellung fördern. Um für den Weltfrieden ein Zeichen zu setzen, wurde der Weltlachtag initiiert. > Der Lachtreff Buchen möchte den meist intern gefeierten Weltlachtag in diesem Jahr mehr an die Öffentlichkeit tragen. Das Motto: Lachen für den Weltfrieden. > Alle Interessierten sind dazu willkommen. Die Teilnehmer treffen sich am 1. Mai um 13.30 Uhr im Bereich des Sandspielplatzes auf der "Alla Hopp"-Anlage in Buchen. Aus organisatorischen Gründen ist eine Anmeldung erwünscht, Tel. 06281/4708. Eine spontane Teilnahme ist jedoch auch möglich.

Ohne je selbst an einem Kurs teilgenommen zu haben, wollte sich die Buchenerin zur Lachyogatrainerin ausbilden lassen: "So ist mein Naturell, ich wollte schon immer Neues ausprobieren", erklärt sie mit einem Lächeln im Gesicht. Doch der erste Eindruck war verheerend: "Ich dachte erst, ich bin auf einem Kindergeburtstag", gibt Waltraud Herberich Einblick in ihre damalige Gefühlslage. "Wenn es ein Schnupperkurs in Buchen gewesen wäre, wäre ich einfach wieder gegangen." Doch der dreitägige Kurs und das Hotel waren bezahlt, und so entschied sie sich zu bleiben – zum Glück!

"Plötzlich wurde bei mir ein Schalter umgelegt und ich war gefesselt und begeistert von dem, was uns vermittelt wurde." Aus Waltraud Herberich war in kürzester Zeit eine leidenschaftliche Botschafterin des Lachens geworden. Dass sie ihrem neuen Hobby nicht alleine in den eigenen vier Wänden nachgehen will, habe für sie sofort festgestanden: "Gutes soll man ja weitergeben." Also rief sie eine Gruppe ins Leben, und nach leichten Startschwierigkeiten fand sie ebenso begeisterte Mitstreiter. Beim wöchentlichen Lachtreff mittwochs um 19 Uhr wird aber nicht "nur" gelacht. Die Stunde beginnt mit Atemübungen aus dem klassischen Yoga. Es folgen Dehn-, Klatsch- und Lachübungen, die sich positiv auf den Organismus auswirken.

"Das Lachyoga fördert die Gesundheit und das Wohlbefinden", unterstreicht Waltraud Herberich, und Anita Kirchgeßner ergänzt: "Lachen hilft mehr als eine Tablette!" Doch man muss auch mit Nebenwirkungen rechnen: "Es kann Muskelkater geben", gesteht Christiane Westenhöfer mit einem Augenzwinkern.

Denn Lachen aktiviert nicht nur im Gesicht verschiedene Muskeln, sondern im ganzen Körper – allein an Zwerchfell und Bauch sollen es etwa 80 Stück sein. Die Gelotologie, also die Lehre vom Lachen, untersucht die Auswirkungen des Lachens auf Körper und Geist. Und die haben es in sich: Ein Lachen aus vollem Herzen wirkt sich auf den ganzen Körper aus. Die Atmung wird intensiviert, und der Stoffwechsel positiv beeinflusst. Wie wissenschaftliche Studien zeigen, soll sich intensives und häufiges Lachen positiv auf das Herz-Kreislauf-System auswirken. Gleichzeitig werden mehr Glückshormone ausgeschüttet, während die Zahl der Stresshormone sinkt.

Lachen ist also nicht nur gesund, sondern macht auch glücklich. Dies können finnische und britische Forscher bestätigen. Sie fanden heraus, dass Lachen nicht nur den Lachenden selbst glücklich macht, sondern auch die anderen. Denn wer oft lacht, verbreitet Lebensfreude. Die Lachquote von Erwachsenen zeigt aber noch deutlich Luft nach oben: Während Kinder pro Tag fast 200 bis 400 Mal herzhaft lachen, kommen Erwachsene nur auf 15 Mal.

Daran arbeiten Waltraud Herberich und ihre Lachfreundinnen, auch wenn zunächst eine Hemmschwelle überwunden werden muss, um grundlos zu lachen: "Angangs sind viele gehemmt, doch mit der Zeit werden sie offener und auch selbstbewusster", berichtet Anita Kirchgeßner. Dass die Lachstunde in einem geschützten Rahmen stattfindet, macht es den Teilnehmerinnen einfacher. Eines ist Waltraud Herberich wichtig: "Wir lachen nicht übereinander, sondern immer miteinander und über uns selbst!" Etwa fünf bis zehn Teilnehmer kommen zum wöchentlichen Lachtreff. Durch Corona gab es eine Zwangspause, doch nun sollen die Treffen wieder anlaufen.

Zum Abschluss des Pressetermins gibt die Gruppe noch eine kleine Kostprobe, und herzhaftes Lachen schallt durch das Kräutergärtchen am Klösterle. Schnell wird klar: Lachen hat noch eine weitere Nebenwirkung, doch die nimmt man gerne in Kauf – Lachen ist einfach ansteckend.