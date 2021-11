Buchen. (adb) Auch die zweite größere Buchener Veranstaltung der Adventszeit fiel der Corona-Pandemie zum Opfer: Schweren Herzens – und zum zweiten Mal in Folge – sagte Christine Böhrer am Dienstag den Kunsthandwerkermarkt ab, der am zweiten Adventswochenende (4. und 5. Dezember) wie in den Vorjahren sicher viele Liebhaber der schönen Dinge in die Buchener Stadthalle gelockt hätte. Zuvor war bereits der Buchener Weihnachtsmarkt abgesagt worden, der am Wochenende hätte stattfinden sollen.

"Es fällt mir unglaublich schwer, doch wäre die Durchführung des Kunsthandwerkermarkts angesichts der aktuellen Corona-Dynamik und der hohen Infektionsgefahr nahezu verantwortungslos gewesen", begründet sie ihren Entschluss und hebt hervor, dass spätestens eine 2G-Plus-Regulierung dem Markt seinen zwanglosen Charakter geraubt hätte: "Wahrscheinlich wäre dann kaum mehr jemand gekommen", fügt sie an.

Auch die zahlreichen Künstler, die aus dem gesamten süddeutschen Raum nach Buchen gekommen wären, hatten die Entscheidung zwar weithin bedauert, aber Verständnis gezeigt.

Traurig ist es dennoch: "Gerade für diejenigen, die kein eigenes Atelier haben und ihre künstlerischen Arbeiten vorrangig auf Märkten präsentieren, ist es schon eine bittere Pille – vor allem, da der Markt 2020 auch schon entfallen musste", so Christine Böhrer.

Freilich aber heißt aufgeschoben nicht aufgehoben: "Der Kunsthandwerkermarkt sollte mit ähnlichem Rahmen und Anspruch im Sommer nächsten Jahres nachgeholt werden, wobei derzeit noch kein Termin feststeht", betont die in Hollerbach lebende Künstlerin abschließend.