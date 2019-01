Buchen. (tra) Die Karl-Trunzer-Schule ist seit September Gemeinschaftsschule: Kinder mit unterschiedlichen Begabungen lernen miteinander und voneinander und allen steht grundsätzlich der Weg zum Hauptschulabschluss, Realschulabschluss oder der Übergang an ein Gymnasium offen. Welcher Schulabschluss gemacht wird, entscheiden die Eltern erst ein Jahr vor den Abschlussprüfungen. Ziel ist, den für das jeweilige Kind bestmöglichen Schulabschluss zu erreichen.

"Die Kinder, die im September aus der Grundschule an die KTS wechselten, haben sich gut eingelebt", berichtet Alexandra Holzschuh, die in der Gemeinschaftsschule unterrichtet, im Gespräch mit der RNZ. "Wir haben sie in kleinen Schritten in das neue Lernumfeld eingeführt und die Kinder finden die Gemeinschaftsschule, wie sie selbst sagen, einfach ,cool’", sagt Holzschuh augenzwinkernd.

Alle Fächer werden auf drei Niveaustufen unterrichtet: dem grundlegendem Niveau, dem mittleren und dem erweiterten. Das grundlegende Niveau führt zum Hauptschulabschluss, das mittlere zum Realschulabschluss und das erweiterte Niveau zum Abitur. Es ist möglich, in den einzelnen Fächern auf unterschiedlichen Niveaus zu lernen. So kann ein Schüler zum Beispiel das Fach Deutsch auf erweitertem Niveau wählen und Physik auf dem mittleren Niveau. Ein Wechsel der Niveaustufe ist bis zum Jahr vor dem Schulabschluss jederzeit möglich. Der Druck, sich nach der Grundschule für eine weiterführende Schule zu entscheiden, fällt somit weg.

"Die Gemeinschaftsschule wurde 2012/2013 in Baden-Württemberg eingeführt. Inzwischen gibt es im Bundesland über 300 Standorte. Alle Abschlussprüfungen an der Gemeinschaftsschule sind identisch zu den Prüfungen an den anderen allgemeinbildenden Schulen und werden auch an denselben Tagen abgelegt", erläutert Rektor Walter Scheuermann. "Die Gemeinschaftsschulen arbeiten erfolgreich", unterstreicht er und verweist auf die Statistik des Vereins für Gemeinschaftsschulen in Baden-Württemberg: Von den Schülern, die 2012/13 in der fünften Klasse starteten und 2018 ihre Realschulabschlussprüfungen machten, hatten 47 Prozent für Klasse fünf eine Hauptschulempfehlung, 37 Prozent eine Empfehlung für die Realschule und 16 Prozent fürs Gymnasium.

Nach der zehnten Klasse erreichten 67 Prozent einen Realschulabschluss, 19 Prozent den Hauptschulabschluss und 14 Prozent können auf eine gymnasiale Oberstufe wechseln. "Viele Schüler, die mit einer Hauptschulempfehlung an die Gemeinschaftsschule kamen, konnten sich somit auf Realschulniveau verbessern, und diejenigen, die mit Gymnasialempfehlung kamen, marschierten ohne Probleme durch die Gemeinschaftsschule", so Scheuermann.

"An der Gemeinschaftsschule entfalten die Kinder und Jugendlichen nicht nur ihr bestmögliches schulisches Potenzial, sondern entwickeln auch überfachliche Kompetenzen", weiß Scheuermann.

Die Gemeinschaftsschule setzt verstärkt auf eigenständiges Lernen. Dabei arbeitet jeder Schüler individuell, je nach Lernvoraussetzung und Begabung. Dann gibt es Gruppenarbeit, in der die Schüler gemeinsam ein Thema erarbeiten. "Die Kinder unterstützen sich dabei gegenseitig und stärken so auch ihre sozialen Kompetenzen", berichtet Holzschuh.

Die Lehrer werden in der Gemeinschaftsschule auch zum Lerncoach: Sie setzen sich mit den Kindern zusammen, begleiten deren individuellen Lernprozess und spornen sie an, ihr Leistungspotenzial auszuschöpfen und ihr Lernniveau zu verbessern. Der Lernfortschritt wird im sogenannten Lerntagebuch festgehalten.

"Es gibt an der Gemeinschaftsschule keine Noten, sondern detaillierte Lernentwicklungsberichte", sagt Holzschuh. Sie ergänzt: "Wir haben dabei die Erfahrung gemacht, dass die Schüler ohne Notendruck besser lernen." Erst im Abschlussjahr gibt es Zeugnisse mit Noten.

Die Buchener Gemeinschaftsschule ist eine Ganztagsschule, das bedeutet, dass auch die Hausaufgaben in der Schule erledigt werden. "Es ist somit nicht vorgesehen, dass die Schüler nach dem Unterricht noch stundenlang zu Hause lernen. Nur kleinere Wiederholungen wie Vokabeln oder das Einmaleins sollten daheim geübt werden", so Holzschuh.

Die Gemeinschaftsschule tut auch der Stimmung unter den Schülern gut: "Durch das gemeinsame Lernen und den Austausch lernen sich die Schüler untereinander auch sehr gut kennen, was sich natürlich positiv auf das soziale Miteinander auswirkt", sagt Alexandra Holzschuh.

Info: Weitere Informationen zur Gemeinschaftsschule gibt es unter www.kts-buchen.de. Eine Infoveranstaltung für interessierte Schüler und Eltern ist am 15. Februar von 15 bis 18 Uhr in der Karl-Trunzer-Schule.