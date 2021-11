Von Rüdiger Busch

Buchen. Die Stadt Buchen wird in den kommenden beiden Haushaltsjahren so viel investieren wie nie zuvor: zusammen deutlich mehr als 50 Millionen Euro. Statt der üblichen 12 oder 13 Millionen Euro im Jahr sind Investitionen in Höhe von 27 bzw. 29 Millionen Euro vorgesehen. Finanziert werden diese Ausgaben teilweise über neue Schulden. In der Folge wird sich die Pro-Kopf-Verschuldung mehr als verdoppeln: von 345 Euro auf über 700 Euro. Da die Stadt im Ergebnishaushalt weiter mit einer schwarzen Null planen kann und durch die Investitionen Werte geschaffen werden, sei dies aber absolut verantwortbar, stellten Bürgermeister Roland Burger und Kämmerer Benjamin Laber im Pressegespräch zur Vorstellung des Doppelhaushalts 2022/23 heraus.

Ein weiterer ist die Generalsanierung bzw. der Neubau des Kindergartens St. Odilia in Hettingen. Foto: Rüdiger Busch

In seiner Haushaltsrede verwies Burger am Montagabend vor dem Gemeinderat auf die hohe Kunst der Planung. Sein Dank galt den Mitarbeitern der Kämmerei, allen voran Kämmerer Benjamin Laber, Fachdienstleiterin Tanja Zöller sowie den Verantwortlichen des Eigenbetriebes EDB, Andreas Stein und Clemens Scholl. Das Instrument eines Doppelhaushalts habe sich in den vergangenen beiden Jahren bewährt – und das trotz der finanziellen Folgen der Coronakrise. Deshalb hält die Stadt daran fest. "Nachdem wir das 2020er Ergebnis – gestützt durch diverse Coronahilfen – letztlich nahe am Plan platzieren konnten, sieht es für 2021 eher noch etwas besser aus", unterstrich Burger und verwies auf die jüngste Steuerschätzung, die durchaus Anlass zu Optimismus gebe. Nichtsdestotrotz sei Euphorie angesichts der aktuellen Coronazahlen und möglicher Auswirkungen auf die Wirtschaft und damit auf die Steuereinnahmen fehl am Platz. Hoffnungsfroh stimme ihn auch die prognostizierte Einwohnerentwicklung Buchens. Das Statistische Landesamt geht davon aus, dass die Stadt von derzeit 18.000 bis 2035 auf rund 18.600 Einwohner wächst.

Hintergrund 2022 2023 Erträge: 50,6 Mio. 52,0 Mio. Aufwendungen: 50,3 Mio 51,8 Mio. Ergebnis: 285.710 174.967 Investitionen: 27,5 Mio. 29,4 Mio. neue Kredite:5 Mio. 6 Mio. Tilgung: 883.000 [+] Lesen Sie mehr 2022 2023 Erträge: 50,6 Mio. 52,0 Mio. Aufwendungen: 50,3 Mio 51,8 Mio. Ergebnis: 285.710 174.967 Investitionen: 27,5 Mio. 29,4 Mio. neue Kredite:5 Mio. 6 Mio. Tilgung: 883.000 1.033.000

[-] Weniger anzeigen

Der Doppelhaushalt sei von einem hohen Aufwands- und Ertragsniveau geprägt: Erstmals liegen die Erträge pro Jahr über 50 Millionen Euro. Eine hohe Summe, die aber auch benötigt werde, um die Infrastruktur in den 14 Stadtteilen unterhalten und die Fülle an Aufgaben erledigen zu können. Dass am Ende sogar ein leichtes Plus im Plan steht, könne angesichts der gegenwärtigen Gesamtlage als wirklich zufriedenstellend bezeichnet werden, so Burger.

Größter Ausgabeposten sind inzwischen die Unterhaltungsaufwendungen mit 5,8 Millionen Euro im Jahr: ein Rekordwert, der belegt, wie viel die Stadt dafür aufwendet, Bestehendes zu erhalten. Auf Platz zwei folgen die Zuschüsse an die Träger für die Finanzierung der Kindergärten mit gut 5,6 Millionen Euro pro Jahr – da die Stadt nicht selbst Träger der Einrichtungen ist, sei vielen Bürgern nicht bekannt, dass sie die Kindergärten weitgehend finanziert.

Außerdem: Der Neubau der Jakob-Mayer-Grundschule in Buchen. Foto: Rüdiger Busch

Die wichtigsten Projekte

"Bei den Investitionen dringen wir mit den angedachten Projekten in bisher nicht dagewesene Höhen vor", verdeutlichte der Bürgermeister. Ein Abspecken des ambitionierten Programms sei nicht möglich gewesen, da es sich durchweg um laufende oder dringliche Projekte handle, die in den Haushalt aufgenommen werden müssten, um die dafür benötigten Fördergelder zu erhalten. Diese Fülle an Maßnahmen werde die Verwaltung und hier vor allem das Bauamt an die Grenze der Belastbarkeit bringen. Deshalb seien hier Einstellungen geplant.

Die wesentlichen Einzelinvestitionen:

> Umbau und Erweiterung des Burghardt-Gymnasiums (2022: 5 Mio./2023: 4,7 Mio. Euro): Nachdem der Neubauteil 2 im laufenden Jahr nahezu abgeschlossen wird, stehen die Fertigstellung des neuen Querbauwerkes 6 sowie die Sanierung der bestehenden Bauteile 3, 4, 5 und 1 an. Die Gesamtkosten des Projektes belaufen sich aktuell auf rund 26 Millionen Euro.

> Neubau Jakob-Mayer-Grundschule (3 Mio./3,6 Mio. Euro): Nachdem die Stadt mit Blick auf die ab 2026 gesetzlich vorgegebene Möglichkeit der Ganztagesbetreuung an Grundschulen aktuell bereits die Schule in Hainstadt baulich aufrüstet (mit 70-prozentiger Förderung durch den Bund), soll die Jakob-Mayer-Grundschule folgen. Pläne hierfür wurden bereits erstellt. Möglicherweise wird in den Neubau auch der angedachte neue Sportkindergarten (die RNZ berichtete exklusiv) integriert.

> Sanierung Sport- und Spielhalle (2,1 Mio./1,2 Mio. Euro): Nachdem die umfassende Modernisierung der Halle bereits für den Haushalt 2020/21 vorgesehen war, soll sie nun etwas verspätet angegangen werden. Zwischenzeitlich steht fest, dass weiterer Handlungsbedarf, vor allem in Sachen Brandschutz, besteht. Aus ursprünglich angesetzten rund zwei Millionen werden nun drei bis vier Millionen Euro.

> Umsetzung des Radwegekonzepts (400.000/1,9 Mio. Euro): Für das vom Gemeinderat beschlossene Radwegekonzept rechnet die Stadt mit Kosten von rund 2,3 Millionen Euro, für die es aber bis zu 70 Prozent Zuschüsse gibt. Hinzu kommt der Ausbau des Radwegs zwischen Hollerbach und Oberneudorf durch den Landkreis, der aber weitgehend von der Stadt finanziert wird. Somit sind im Doppelhaushalt über drei Millionen Euro für den Radwegeausbau eingeplant.

> Baugebiete (5,9 Mio./5,1 Mio. Euro): Für fast alle Stadtteile hat der Gemeinderat 2019 Beschlüsse über Neubaugebiete gefasst. Bis dort gebaut werden kann, dauert es aber, da nicht alle Baugebiete gleichzeitig erschlossen werden können. "Die Umsetzung dieser Pläne wird sich in Stufen bis zum Jahr 2026 erstrecken", informierte Burger – wohlwissend, dass die ein oder andere Ortschaft mit ihrem Baugebiet später dran sein wird als ursprünglich geplant bzw. von Bauwilligen erhofft. Im Doppelhaushalt sind als neue Baugebiete "Koben III" in Götzingen und "Neue Gärten II" in Hainstadt vorgesehen. Zudem sollen die laufenden Erschließungen "Marienhöhe" und "Höhlenblick" in Eberstadt fortgeführt bzw. abgeschlossen werden.

> Diverse Infrastrukturmaßnahmen: Pflastersanierung Innenstadt Buchen (1 Mio.), Altpflastersanierung Buchen (1,1 Mio.), Pflasterarbeiten Anbindung Hochstadtstraße (175.000), Umgestaltung Busbahnhof (1,3 Mio.), behindertengerechter Umbau der Bushaltestelle Schüttstraße (270.000 Euro), Regenrückhaltebecken Hühnerberg (1 Mio.), Daimlerstraße (575.000), Dürmer Straße Hainstadt (713.000), Amorbacher Weg Hainstadt (210.000), Wegebau zum Glashof Waldhausen (180.000) und Eichenweg Hettigenbeuern (253.000).

> Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen: LF 10 Hainstadt (350.000), ELW 1 Buchen-Stadt (220.000) und GW-G (Gefahrgut) Buchen-Stadt(630.000).

> Investitionszuschüsse Kindergärten (1,4 Mio./1 Mio. Euro): Wesentliche Investition des Doppelhaushaltes wird die Sanierung oder – falls das wirtschaftlicher wäre – der Neubau des Kindergartens Hettingen (geplante Kosten: 1,8 Mio.) sein. Diese Maßnahme wird von der katholischen Kirche umgesetzt und zu 90 Prozent von der politischen Gemeinde finanziert oder aber direkt von der politischen Gemeinde gebaut. Weitere Zuschüsse werden für eine Sanierung des noch bestehenden alten Teils des Kindergartens Hainstadt anfallen (325.000 Euro) sowie für die Sanierung des Kindergartens St. Elisabeth Buchen (234.600 Euro).