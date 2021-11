Buchen. (jasch) Der Aufbau der "Toni-Winterwunderwelt" der Breitbandversorgung Deutschland (BBV) auf dem Musterplatz ist abgeschlossen. Im Mittelpunkt steht die Eisbahn aus echtem Eis, die geradezu prädestiniert dafür ist, den Alltagsstress zu vergessen und sich einzustimmen auf ein schönes Weihnachtsfest. Bereits im Vorfeld zog die Konstruktion neugierige Blicke auf sich. Seit dem gestrigen Freitag darf sie endlich auch betreten werden. Dutzende Grundschüler einer Schule aus dem Landkreis gehörten zu den ersten Schlittschuhläufern – sie prüften die Eisbahn direkt auf Herz und Nieren. Dieses Schauspiel wollte sich der Pressesprecher der BBV, Thomas Fuchs, und sein Team nicht entgehen lassen. Sie waren vor Ort, um die Einweihung der Eisbahn mitzuverfolgen.

Hatten die Grundschüler das geschliffene Eisen einmal unter den Füßen, gab es kein Halten mehr. Der Bewegungsdrang nach Homeschooling und vor allem dem Ausfall des Schulsports war sichtbar groß. Das bemerkte auch Thomas Fuchs, der es wichtig findet, die jungen Leute wieder verstärkt zum Sport zu bringen. Der soziale und sportive Aspekt sei ein wesentlicher Gedanke bei der Idee der Eisbahn gewesen, so Fuchs.

Doch auch bei den Erwachsenen sorgt die Eisbahn dafür, wieder in Bewegung zu kommen. "Wir wollen auch für die Leute da sein. Bei der Eisbahn geht es nur darum, dass wir das Vertrauen in die BBV stärken wollen." Die Rede ist vom flächendeckenden Glasfasernetz im Neckar-Odenwald-Kreis, dessen Ausbau die BBV im Sommer begonnen hat.

Sollte die Eisbahn stark nachgefragt werden, wolle die BBV sie auch in anderen Landkreisen einsetzen. "Corona verzerrt jede Wahrnehmung", bedauert Fuchs. "Wir wissen nicht, wie sich in Deutschland die Rahmenbedingungen verändern werden. Wichtig war für uns, hier ein sichtbares Zeichen zu setzen." Der Presse- und Öffentlichkeitssprecher zeigte sich überzeugt, dass viele Familien das Angebot wahrnehmen wollen.

Was die Einhaltung der Regeln betrifft, so steht die BBV in enger Abstimmung mit der Stadt Buchen. Die Kontrolle der 2G-Regel übernimmt Blackout-Eventmanagement aus Hainstadt. Für die Stärkung mit rustikal-weihnachtlichen Köstlichkeiten sorgt Katja Steimer.

Unsere Praktikantinnen Hanna Bischof aus Hollerbach und Jana Schölch aus Mudau haben die Eisbahn für uns in Augenschein genommen und ihre Eindrücke zusammengefasst.

> Hanna Bischof: "Ich fand das Schlittschuhlaufen toll, da die Eisbahn aus echtem Eis ist und man sehr gut darauf fahren kann. Überhaupt fahre ich sehr gerne Schlittschuh, sobald es im Winter möglich ist. Dass es jetzt auch in Buchen eine Eisbahn gibt, finde ich echt super. Um auf die Eisbahn zu kommen, muss man sich vorher online anmelden. Der Eintritt und das Ausleihen der Schlittschuhe ist kostenlos, was die Besucher anregen soll, zu kommen. Zuerst muss man sich in die Anmeldeliste eintragen und seinen Nachweis vorzeigen. An der zweiten Einlasskontrolle vor der Eisbahn wurde unser Ticket kontrolliert und wir bekamen unsere Schlittschuhe ausgehändigt.

Für das Anziehen der Schlittschuhe stand ein großes Zelt bereit. Auf die Eisfläche dürfen maximal 60 Personen. Das finde ich ein bisschen viel, da man auch noch genügend Platz zum Fahren benötigt. Meiner Meinung nach ist die Eisbahn ein voller Erfolg. Besonders, dass es kostenlos ist, gefällt mir gut, und ich würde sie immer wieder besuchen."

> Jana Schölch: "Ich fand die Eisbahn sehr gut. In der Luft lag schon ein Geruch von Glühwein und Bratwurst, der direkt Lust macht auf Weihnachten. Alles rund um die Eisbahn war weihnachtlich geschmückt mit vielen Tannenzweigen und Lichterketten, die abends erstrahlen. Alle hatten viel Spaß und die Stimmung war entspannt. Am Anfang war es auf der Eisfläche etwas holprig, aber nach einer gewissen Zeit hatte man die Eisfläche gut eingefahren. Außerdem gab es eine sehr große Auswahl an Essen und Trinken wie Limonaden, Kinderpunsch, Käsespätzle, Waffeln und Ofenkartoffeln. Es läuft Musik, die meiner Meinung nach etwas weihnachtlicher sein könnte. Aber alles in allem lohnt sich ein Besuch auf der Eisbahn auf jeden Fall. Sie ist sehr zu empfehlen, weil jeder sie nutzen kann, egal welchen Alters."