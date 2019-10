Buchen-Hettingen. (rüb) An Bauverzögerungen hat man sich mittlerweile gewöhnt. Dass es auch anders gehen kann, zeigt sich gerade in Hettingen, wo die Firma Tomac in der Ortsdurchfahrt die Wasserleitungen erneuert: Hier laufen die Arbeiten schneller als geplant.

Das Mammutprojekt, bei dem die Ortsdurchfahrt in Teilabschnitten komplett gesperrt wird, befindet sich auf der Zielgeraden, wie Geschäftsführer Andreas Stein von den Stadtwerken Buchen auf Nachfrage der RNZ betonte. Bis Ende des Jahres solle die Haupttrasse fertiggestellt sein - und damit soll auch die Zeit der Vollsperrungen Vergangenheit sein. Ursprünglich war hierfür der April 2020 als Zieltermin genannt worden.

Im Frühjahr stünden dann Hausanschlüsse und Restarbeiten an, so dass nur noch mit kleineren Beeinträchtigungen zu rechnen sei, so Stein. Eine Nachricht, die bei den Verkehrsteilnehmern sicherlich gut aufgenommen werden wird.