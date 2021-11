Hettingen. (rüb) Gute Nachrichten aus dem "Hasenwald": Nach Monaten des Leerstands gibt es wieder einen Pächter für die Gaststätte des beliebten Ausflugsziels. Der Hettinger Tim Weimann übernimmt die Gastronomie des kleinen Tierparks, der seit 1964 ehrenamtlich von den Hettinger Vogelfreunden betrieben wird. Die offizielle Eröffnung soll – je nach Witterung – im März oder April stattfinden. Als kleinen Vorgeschmack werden er und sein Team die "Hasenwald"-Gaststätte an den Adventssonntagen öffnen.

Tim Weimann stammt aus Stuttgart, wo er bereits von 2012 bis 2014 eine Sportsbar führte. "Die Liebe zur Gastronomie wurde mir bereits in die Wiege gelegt", berichtet der 31-Jährige. Aus familiären Gründen folgte dann vor sieben Jahren eine berufliche und wohnortmäßige Neuorientierung. Er absolvierte eine Lehre als Elektroniker für Betriebstechnik. In dem Beruf arbeitet er noch heute.

Die Gaststätte wird der zweifache Vater mit Unterstützung seiner Familie im Nebenerwerb betreiben: "Das ist ein Saisongeschäft", weiß Weimann. Der "Hasenwald" lockt vor allem zwischen März und Oktober Besucher an, und das natürlich verstärkt am Wochenende. Deshalb plant er, das Lokal donnerstags bis sonntags zu öffnen. Daneben möchte er immer wieder besondere Veranstaltungen anbieten: "Das schöne Gelände bietet viele Möglichkeiten", ist sich der neue Pächter sicher.

Was die Speisekarte angeht, setzt Weimann auf kleine, schnelle Gerichte in guter Qualität und mit möglichst regionalen Zutaten. Neben den obligatorischen Pommes und der Currywurst setzt er auf die "Hasenwald"-Gulaschsuppe, Waffeln und wechselnde Angebote. Getränke und ein Eissortiment für Groß und Klein dürfen natürlich nicht fehlen.

Eigentlich wollte sich das neue "Hasenwald"-Team den Gästen in den nächsten Wochen bei einem Adventsmarkt vorstellen. Doch die Verschärfung der Corona-Situation machte den Planungen kurzfristig einen Strich durch die Rechnung. "Die Stände werden wir nicht aufstellen können, aber wir wollen an den Adventssonntagen zumindest die Gaststätte öffnen und dabei kleine Gerichte, Waffeln und Glühwein anbieten", sagt Weimann.

Den "Hasenwald" hat er schon gleich nach seinem Umzug in den Odenwald kennen und lieben gelernt: "Es ist ein wunderschönes Ausflugsziel, an dem sich die Kinder einfach nur wohlfühlen." Das einzige Manko: Die Gastronomie war in den letzten Jahren häufiger geschlossen als geöffnet. Das soll sich nun ändern: Tim Weimann setzt auf Kontinuität. "Wir möchten die Gaststätte nicht nur für eine oder zwei Saisons betreiben. Unser Konzept ist langfristig ausgelegt." Das werden die regelmäßigen Besucher des "Hasenwald" sicher gerne hören. Und eine solch vielversprechende Perspektive und die Aussicht auf ein Frühjahr mit schönen Momenten im Tierpark tut in diesen schwierigen Tagen besonders gut.