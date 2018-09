Seit gut zwei Monaten wird in der neuen Produktionshalle der Firma Schüßler gearbeitet. Insgesamt 20 Maschinen verrichten hier die Produktionsarbeit. Am Samstag, 6. Oktober, feiert die Firma ihr 50-jähriges Bestehen mit einem Tag der offenen Tür. Foto: Andreas Hanel

Hainstadt. (ahn) "Wir sind froh, dass wir jetzt fertig sind", meinen Regina und Markus Schüßler, einer der beiden Geschäftsführer der Firma Schüßler aus Hainstadt. Mit "fertig" meinen sie die neue Produktionshalle, in der inzwischen schon gearbeitet wird. Doch nicht nur die neue Halle bietet Anlass zum Feiern, sondern auch das 50-jährige Bestehen der Firma in diesem Jahr. Deshalb lädt die Firma für Werkzeugbau und Spritzgussteile am Samstag, 6. Oktober, von 14 bis 18 Uhr zum Tag der offenen Tür ein.

Eigentlich wollte man schon früher in die neue Halle umziehen, doch "Formalismen waren die größten Bremser", informiert Markus Schüßler. Es musste einiges bei der Errichtung beachtet werden: etwa die Vorschriften zum Brandschutz oder die in den Bereichen Abwasser und Lärmschutz.

Doch nun sind alle formalen Hürden überwunden, in der neuen Produktionshalle wurde die Arbeit schon aufgenommen, seit etwa zwei Monaten laufen die Maschinen auf Hochtouren. Etwa eineinhalb Jahre dauerten die Arbeiten, die unter anderem von der Buchener Baufirma Henn ausgeführt wurden. Zuvor hatte die ebenfalls in Buchen ansässige Firma Tomac Emil & Sohn schon eine neue Lagerhalle errichtet, in der auf einer Fläche von 625 Quadratmetern 600 Palettenstellplätze zur Verfügung stehen. Mehr als doppelt so groß ist die neue Produktionshalle mit ihren 1 500 Quadratmetern Fläche.

Die Nachfolge steht mit Moritz Schüßler schon in den Startlöchern. Bis jetzt leitet Markus zusammen mit seinem Bruder Oliver die Geschicke. Foto: Andreas Hanel

"Mit den ausführenden Firmen war ich sehr zufrieden", konstatiert der Geschäftsführer. Ebenso positiv fällt sein Fazit zu der Finanzierung aus: "Der Kostenplan konnte weitestgehend eingehalten werden." Die Kosten für die beiden neuen Hallen betrugen insgesamt 2,3 Millionen Euro.

Natürlich bringt die neue Produktionshalle einige Vorteile mit sich. "In der alten Halle war es gerade im Sommer immer sehr heiß. Nun ist es viel besser in der luftigen Halle", berichtet Regina Schüßler. Kein Wunder, denn die neue Halle hat eine Höhe von knapp zwölf Metern.

"Außerdem haben wir nun viel mehr Platz vom Handling her", meint sie weiter. Der Platz ist auch nötig - zum einen für einen Teil der insgesamt 35 Mitarbeiter, zum anderen für die inzwischen 20 Maschinen. Die Spritzmaschinen haben eine Zuhaltekraft von 35 bis 300 Tonnen, die größte von ihnen wiegt stolze 22 Tonnen. Gefertigt werden hier unter anderem Produkte für den Alltagsgebrauch wie etwa Kunststoffbürsten oder Kehrbleche.

Das Geschäft läuft gut, auch wenn der Umsatz im Jahr 2018 etwas zurückgegangen ist. Im Jahr zuvor lag er bei drei Millionen Euro.

Ein Teil des Erfolgs der Firma Schüßler liegt darin, dass man großen Wert auf Regionalität legt. "Nicht nur unsere Baufirmen kommen hier aus der Region, sondern auch etwa 90 Prozent unserer Kunden und unserer Zulieferer", verrät Markus Schüßler. "Unsere Kundennähe zeichnet uns aus."

Begonnen hat alles im Jahr 1968, als Markus’ Vater Anton Schüßler zusammen mit seiner Frau Marlise im Keller unter dem Edeka-Laden, den sie betrieben, anfing, Werkzeuge herzustellen. Ungefähr zehn Jahre später haben sie dann mit der Kunststoffspritzerei angefangen. 1973 zogen sie dann an den heutigen Standort. Die Firma übernahm im Jahr 1994 Markus’ Bruder Oliver, die heute beide die Geschäftsführer sind. Doch auch für die Zukunft hat man schon die Weichen gestellt: Die nächste Generation steht mit Oliver Schüßlers Sohn Moritz, der in der Firma arbeitet, schon in den Startlöchern - "die Nachfolge ist geregelt", meint Regina Schüßler stolz.

Was mit der alten Produktionshalle geschieht, ist noch nicht ganz sicher. In einem Teil befindet sich das Werkzeuglager, außerdem ist hier auch der zweite Produktionssektor der Firma angesiedelt: der Werkzeugbau. Zur Zeit wird die alte Halle noch leer geräumt. Denn schließlich finden hier die Festlichkeiten am Tag der offenen Tür statt.

Da können dann Interessierte selbst einen Blick hinter die Kulissen der Firma Schüßler werfen, es werden unter anderem verschiedene Sachen gespritzt, außerdem gibt es eine Likörprobe. Für die Kleinen findet ein Kinderschminken statt.

Info: Tag der offenen Tür: Samstag, 6. Oktober, von 14 bis 18 Uhr auf dem Firmengelände in der Dürmer Straße 37.