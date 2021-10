Buchen. (pm) Dass eine Neueröffnung in der Gastronomie trotz Corona funktionieren kann, zeigen Alex Petrou und Elena Tomac in ihrer neu eröffneten griechischen Snackbar "Pita-Bro" in der Amtsstraße in Buchen. Dafür wurden die Räume der früheren Metzgerei Hauk ansprechend umgebaut.

Wie man am Namen schon erkennen kann, spielt hier ganz klar PitaBrot, in verschiedenen Varianten, die Hauptrolle. Der Eigentümer Alexandros "Alex" Petrou ist Koch mit viel Erfahrung und Leidenschaft für gute Gerichte. Der 22-Jährige ist gastronomisch vorgeprägt: Seine Eltern betreiben in Mudau das Restaurant "Goldene Olive". Er selbst hat im "Brauhaus" in Distelhausen Koch gelernt und wagt nun den Sprung in die Selbstständigkeit.

Sein Ziel ist es, authentisches und leckeres griechisches Snack-Food anzubieten. In Griechenland gilt Pita mit Gyros und Souvlaki keineswegs als Junkfood, sondern als Teil des Lebensstils und der dortigen Tradition. Aus diesem Grund hat sich Alex Petrou entschieden, diese Gaumenfreuden auch in Buchen anzubieten.

Besonderen Wert legt der in Deutschland ausgebildete Koch mit griechischen Wurzeln dabei auf die gute Qualität und Frische der verwendeten Waren. Sein Anspruch ist es, neben den angebotenen Klassikern auch innovative und wechselnde Gerichte anzubieten, die es nicht überall gibt.

Pitas, Pitaboxen, Salate sowie Getränke können in der Snackbar abgeholt und zu Hause oder etwa im Büro genossen werden. Eine telefonische Vorbestellung empfiehlt sich immer, besonders natürlich während der Stoßzeiten. Mit der Resonanz auf die ersten Tage nach der Eröffnung zeigte sich Alex Petrou sehr zufrieden: "Wir hatten gut zu tun!"

Die Snackbar "Pita-Bro" hat täglich (außer sonntags) geöffnet – und zwar von 11 bis 14.30 Uhr sowie von 17 bis 21 Uhr (außer mittwochs).