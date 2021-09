Von Rüdiger Busch

Buchen. Die Stadt Buchen nimmt viel Geld in die Hand, um ihren Bürgern gute Schulen, attraktive Bauplätze und eine intakte Infrastruktur zu bieten. Dies bestätigte sich am Samstag bei der Stadtrundfahrt des Gemeinderats. Nachdem im vergangenen Jahr – coronabedingt – nur ein Rundgang durch die Kernstadt möglich war, wurden diesmal auch wieder die Stadtteile erkundet, wobei deutlich wurde, wie vielfältig die Aufgaben in einer Flächenkommune der Größe Buchen – die Stadt umfasst rund 14.000 Hektar – ist. Nachfolgend ein Blick auf die wichtigsten Themen, die während der fünfstündigen Rundfahrt beleuchtet wurden.

Schulen

> Der neue Schulverbund "Schulzentrum Buchen": Erste Station war der neue Verbund von Abt-Bessel-Realschule und Karl-Trunzer-Gemerinschaftsschule. "Durch den Zusammenschluss können die Raumressourcen deutlich besser genutzt werden", verdeutlichte Bürgermeister Roland Burger und dachte dabei vor allem an die Fachräume. Neu geschaffen wurden ein gemeinsames Lehrerzimmer und eine zentrale Verwaltung. Dafür werden im Anschluss die früheren Lehrerzimmer beider Schulen und die Verwaltungsräume zu Klassenräumen umgebaut. Schulleiterin Monika Schwarz dankte der Stadt für die Unterstützung und den 730.000 Euro teuren Umbau, der seit Pfingsten läuft und bis Weihnachten abgeschlossen sein soll. Zwar ist noch nicht alles fertiggestellt – ein guter Start ins neue Schuljahr sei am heutigen Montag für die 789 Schüler und die 70 Lehrer aber auf jeden Fall gewährleistet.

Die Stadtrundfahrt führte am Samstag unter anderem zur Grundschule nach Hainstadt (o.). Foto: Rüdiger Busch

> Umbau der Grundschule in Hainstadt für die Ganztagsbetreuung: Ab dem Schuljahr 2026/27 besteht ein Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung an Grundschulen. Für die dafür notwendigen baulichen Maßnahmen an den Schulen stellt der Bund insgesamt 3,5 Milliarden Euro zur Verfügung. Erste Fördergelder wurden im Mai im Windhundverfahren vergeben. Buchen hatte sich mit der Grundschule Hainstadt beworben, wo nicht genutzte Räume der aufgegebenen Hauptschule für die Nachmittagsbetreuung umgebaut werden. Die frühere Küche wird in eine Mensa umgewandelt. Für die Gesamtkosten von knapp 600.000 Euro erhält die Stadt einen Zuschuss von 373.000 Euro. Der nächste Förderantrag werde bereits erarbeitet, verriet Burger: Auch für eine mögliche Ganztagsbetreuung an der Jakob-Mayer-Grundschule möchte die Stadt Zuschüsse beantragen. Da noch nicht absehbar sei, wie sich der Betreuungsbedarf entwickelt, sei noch offen, ob die Stadt an einzelnen Grundschulen zentrale Angebote schaffen wird oder an vielen Standorten eine Betreuung anbietet.

Baugebiete

> "Marienhöhe" in Buchen: 161 Einfamilienhäuser, sechs Doppelhaushälften und neun Mehrfamilienhäuser finden auf dem 20 Hektar großen ersten Abschnitt Platz. 2023 soll dieser erste Abschnitt der "Marienhöhe" komplett erschlossen sein. Die Kosten: mehr als sechs Millionen Euro. Bürgermeister Burger erinnerte an die Diskussion um das Baugebiet und räumte ein: "Wäre ich selbst Landwirt, würde ich mich auch nicht darüber freuen, dass meine Felder bebaut werden." Immerhin wird der überschüssige Mutterboden auf anderen Äckern im Stadtgebiet zur Bodenverbesserung Verwendung finden. Die Erschließungsarbeiten haben im Juni begonnen. Zwei Regenrückhaltebecken mit einem Volumen von insgesamt 3150 Kubikmetern sind ebenfalls im Bau. Ferner sind zwei Bushaltestellen und zwei Spielplatzflächen vorgesehen. In Richtung Bahntrasse soll im kommenden Jahr eine Reihenhaussiedlung erschlossen werden.

Es ging auch ins Baugebiet „Marienhöhe“. Foto: Rüdiger Busch

> "Oberhölzle" in Hettingen: Das 20 Grundstücke umfassende Baugebiet am Ortsausgang Richtung Rinschheim füllt sich Zug um Zug. "Wir haben die nächste Fläche in Hettingen aber schon im Blick", sagte Burger. In Verlängerung der bestehenden Bebauung soll an der Alten Rinschheimer Straße das neue Baugebiet "Steinmäuerle" entstehen. Dort wäre Platz für rund 30 weitere Bauplätze.

> "In der Lüß" in Rinschheim: Nördlich der bestehenden Bebauung in der Straße In der Lüß sollen auf der 2,2 Hektar großen Fläche 25 Bauplätze entstehen.

> "Schwanen-Areal" in Götzingen: Nach dem Brand des Gasthauses 2018 hat die Stadt das Areal in der Thingstraße 2020 gekauft. Dort sollen nun drei Mehrfamilienhäuser mit jeweils sechs Wohnungen entstehen. Im hinteren Bereich des Grundstücks sind Doppelhäuser geplant. "Ein gutes Projekt für Götzingen", so die Einschätzung des Bürgermeisters.

> "Koben III" in Götzingen: Durch eine Erweiterung des Baugebiets sollen für rund eine Million Euro 19 Bauplätze erschlossen werden. Die Erschließung ist für 2022 vorgesehen.

> "Innerer Hofacker" in Bödigheim: Im zweiten Bauabschnitt wurden 13 Bauplätze neu geschaffen, die aktuell bereits bebaut oder reserviert sind. Die Kosten: 456.000 Euro.

> "Metzenfeld" und "Zeitelfeld" in Einbach: Im Zuge der Fertigstellung der Straße Im Schulzengarten (Kosten: rund 272.000 Euro) konnten zur Abrundung des Baugebiets "Metzenfeld" zwei weitere Bauplätze erschlossen werden. Damit wurden ferner die Voraussetzungen für das direkt anschließende neue Baugebiet "Zeitelfeld" geschaffen. Für dessen Erschließung rechnet die Stadt mit Kosten von rund 300.000 Euro. Sechs Bauplätze könnten dort später einmal entstehen.

Infrastruktur

> Dorfladen in Götzingen: Für das Projekt wurden bereits eine Genossenschaft gegründet und 100.000 Euro Startkapital eingesammelt. Aktuell wird mit Kosten in Höhe von einer Million Euro gerechnet. Entsprechende Förderanträge würden gerade vorbereitet. Die Stadt wolle der Genossenschaft ein Grundstück in der Rinschheimer Straße in Erbbaurecht zur Verfügung stellen, so Burger. Neben der Nahversorgung gehe es bei dem Vorhaben auch um die Schaffung eines Treffpunkts für das Dorf. Dafür soll der Laden um ein Café ergänzt werden. "Ich wünsche Götzingen, dass es klappt", betonte der Bürgermeister.

> Streicheltierpark in Eberstadt: Für rund 250.000 Euro wurde eine Freifläche neben dem Möbelhaus Grammlich in einen Naturerlebnispark umgebaut. Aus Leader-Mitteln gab es eine Förderung von 99.000 Euro. Das Café "Auszeit" und eine Ladestation für E-Bikes runden das liebevoll gestaltete Areal ab. Es handelt sich um ein Vorhaben der Unternehmerfamilie Hofmann in Kooperation mit der Stadt und der Ortschaftsverwaltung. "Die Dorfgemeinschaft hat ein Kleinod dazugewonnen", stellte Bürgermeister Burger fest und freute sich über die neue Attraktion für Familien und Tagesausflügler. Ortsvorsteher und Planer Nico Hofmann dankte allen Beteiligten für die gute Zusammenarbeit und zeigte sich stolz auf das gemeinsam Erreichte.

> Neue Kinderkrippe in Eberstadt: In Dreifachfunktion als Ortsvorsteher, Architekt und dreifacher Vater habe Nico Hofmann das Projekt maßgeblich vorangetrieben, lobte Bürgermeister Burger. Die dringend nötigen Räume für die Kleinkindbetreuung wurden im direkt am Kindergarten angrenzenden Rathaus gefunden, in dem der Sitzungssaal "geopfert" wurde. Für rund 150.000 Euro wurden zehn Krippenplätze geschaffen, von denen die Hälfte bereits belegt ist.

> Neubau eines Seniorenzentrums in Hettingen: Am Ortsausgang Richtung Buchen, direkt neben dem Sportplatz, soll ein ortsnahes Betreuungsangebot für Senioren geschaffen werden. Das Seniorenzentrum soll 60 Plätze erhalten. Auch ein zweiter Neubau mit acht seniorengerechten Wohnungen ist in Planung. Derzeit werden Lärm- und Naturschutzgutachten erarbeitet. Für die zuvor umstrittene Zufahrt zum Seniorenzentrum sei, so Burger, in einer Bürgerversammlung eine gute Lösung gefunden worden.

> Sanierung der Dürmer Straße in Hainstadt: Um die Sicherheit für Fußgänger zu erhöhen, soll der bislang auf der rechten Seite vorzeitig endende Gehweg bis zum Ortsende fortgeführt werden. Daneben sollen die Straßenentwässerung verbessert und die Asphaltdecke saniert werden. Der betroffene Straßenabschnitt ist rund 600 Meter lang. Es wird mit Kosten von 738.000 Euro gerechnet.

> Sanierung des Friedhofs in Oberneudorf: Viel Lob zollte Bürgermeister Burger der Dorfgemeinschaft, die sich bei der gelungenen Sanierung engagiert eingebracht habe. Die Wege wurden komplett erneuert und barrierefrei gestaltet. Die Kosten: 38.000 Euro.

> Dachsanierung des Pumphäuschens in Hollerbach: Auch in Hollerbach dankte Burger der engagierten Dorfgemeinschaft. Dort wurde in Eigenregie der Dachstuhl des Pumphäuschens saniert.

Flurneuordnung

> Waldflurneuordnung Buchen-Bödigheim: Ursprüngliches Ziel war die Schaffung neuer Wege für die Land- und Forstwirtschaft wegen der Reduzierung der Bahnübergänge von acht auf vier. Zwischenzeitlich wurde das Verfahrensgebiet aber deutlich erweitert – von 900 auf 1800 Hektar. 288 Teilnehmer und 1740 Flurstücke verdeutlichen die Dimension des Verfahrens. Es sollen etwa 25 Kilometer neue Wege geschaffen werden. Für den ökologischen Mehrwert werden etwa 200 Obstbäume gepflanzt, Steinriegel gesetzt, und eine knapp fünf Hektar große Wacholderheide wird in ihren ursprünglichen Zustand zurückversetzt. Die Gesamtkosten liegen bei 3,7 Millionen Euro.

> "Wartturm/Hasenwald": Hier sollen im Zuge eines Fokus-Verfahrens dringend zu sanierende Feldwege am Wartturm und entlang des Hettinger Hasenwaldes erneuert werden. Gleichzeitig soll auch ein ökologischer Mehrwert geschaffen werden. Die geschätzten Kosten liegen bei einer Million Euro, der Anteil der Stadt bei 200.000 Euro.

> "Multiweg Höhengewann" Einbach: Wie beim Wartturm geht es auch hier um den Ausbau eines Feldwegs und zwar auf einer Länge von 680 Metern. Die Arbeiten sollen im Frühjahr laufen. Kosten: rund 230.000 Euro; Förderung: 70 bis 80 Prozent.

Das neue Gästehaus des „Reichsadlers“ steht vor der Fertigstellung. Foto: Rüdiger Busch

Auch im Zentrum tut sich einiges

Dass sich nicht nur in den Neubaugebieten an den Rändern der Kernstadt und der Stadtteile viel tut, sondern auch im Herzen Buchens, zeigte Bürgermeister Roland Burger bei den letzten Stationen der Stadtrundfahrt auf. Das neue Gästehaus des Hotel-Restaurants "Reichsadler" steht kurz vor der Fertigstellung. Das altehrwürdige Gebäude in der Walldürner Straße, das aus dem Jahr 1900 stammt, wurde aufwendig saniert. 18 Zimmer sind dort auf fünf Stockwerken entstanden. Rund 2,15 Millionen Euro habe Wirt und Hotelier Christian Reinhardt in das gelungene Projekt investiert. Seitlich werden aktuell noch einige Stellplätze für die Gäste angelegt.

Am Lohplatz (im Hintergrund) geht es mit der Bebauung bald los. Foto: Rüdiger Busch

Nach dem Lob für dieses Vorhaben, das der Innenstadt guttue, lenkte Bürgermeister Burger den Blick vom neuen Gästehaus auf das Gasthaus "Zum Löwen" gegenüber. Dort habe Investor Konrad Grimm die Fassade des Gebäudekomplexes sehr ansprechend sanieren lassen. Auch die Toiletten seien erneuert worden. Die Pläne gehen aber noch viel weiter: Hinter dem Gasthaus sollen unter anderem ein Veranstaltungssaal und eine Weinlaube geschaffen werden. "Ein tolles Projekt", lobte der Bürgermeister.

Lohplatz-Bebauung soll bald starten

Noch im Herbst soll mit dem Bau des aus sieben Wohnungen bestehenden Mehrfamilienhauses am Lohplatz begonnen werden. Für das Bauvorhaben der Firma Hollerbach (Hardheim) waren im Juni drei alte Häuser abgerissen worden. Erhalten wurde ein Mauerabschnitt, der als Überbleibsel der historischen Stadtmauer gilt. Als Auflage der Denkmalbehörde müssen nun noch weitere Untersuchungen durchgeführt werden, um herauszufinden, ob sich im Boden noch archäologische Relikte befinden.