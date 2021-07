Buchen. (mb) Die Zeit der Vakanz, also der Dauer ohne Pfarrer, ist nach einem Jahr für die Evangelische Kirchengemeinde Buchen vorbei: Julia Lehner wird am 1. September als Pfarrerin im Probedienst die Seelsorge übernehmen. Ihre Vorgängerin Irmtraud Fischer hatte 18 Jahre lang die Kirchengemeinde betreut. Dekan Rüdiger Krauth und Vertreter des Kirchengemeinderats haben die 30-jährige neue Pfarrerin am Mittwochnachmittag der Presse vorgestellt.

"Julia Lehner ist voll ausgebildet. Sie wird Gottesdienste halten, Religionsunterricht erteilen und in der Seelsorge tätig sein", sagte Dekan Rüdiger Krauth vom Kirchenbezirk Adelsheim-Boxberg. "Der Probedienst wird sich in der Praxis nicht auswirken." Lediglich im Bereich der Verwaltung wird Lehner noch nicht die volle Verantwortung übernehmen. Der Oberkirchenrat Karlsruhe stellte sie als Pfarrerin im Probedienst für zwei Jahre ein. Danach wird die Kirchengemeinde in Buchen entscheiden, ob sie Lehner als Pfarrerin behalten will.

Der Kirchengemeinderatsvorsitzende Jens Schwingel freut sich über die Personalentscheidung: "Es ist höchste Zeit", sagte er. "Uns hing nach einem Jahr Vakanz die Zunge am Boden."

Pfarrer Karl Kreß aus Walldürn war in dieser Zeit kommissarisch für die Buchener Gemeinde zuständig. Er wird auch während des Probediensts der neuen Pfarrerin die Gemeinde in der Verwaltung nach außen vertreten.

Besonders freuten sich der Dekan und Vertreter des Kirchengemeinderats darüber, dass Julia Lehner nicht allein in das Pfarrhaus einziehen wird. "Sie bringt eine echte Pfarrfrau mit, die sich in die Gemeinde einbringen will", sagte Schwingel. Julia Lehner ist seit einem Jahr mit der Zahnmedizinischen Fachkraft Nadine Lehner verheiratet.

Probedienst bedeutet nicht, dass Lehner als Pfarrerin infrage gestellt wird oder noch Prüfungen abzulegen hat. "Die Gemeinde wird mich auf die Probe stellen", erläuterte sie. Sie werde lediglich noch einige Fortbildungen besuchen. Außerdem stehen noch Gottesdienst- und Unterrichtsbesuche an. "Ich werde in Buchen in die Gemeindearbeit hineinwachsen", kündigte sie an.

In den vergangenen zwei Jahren war Lehner im Rahmen ihres Lehrvikariats in Pforzheim in der Friedensgemeinde tätig. Ein halbes Jahr lang besuchte sie eine Schule. Mit Beginn der Corona-Krise wechselte sie in die Gemeindearbeit. "Da habe ich gut gelernt zu improvisieren", stellte sie fest.

Die 30-Jährige ist in Wertheim aufgewachsen und dort konfirmiert worden. Sie setzte sich in der kirchlichen Kinder- und Jugendarbeit ein, machte bei "Ten Sing" innerhalb des Christlichen Vereins Junger Menschen (CVJM) mit und leitete Sommerfreizeiten. Nach dem Abitur absolvierte sie ein Freiwilliges Soziales Jahr in einer Kirchengemeinde in Bad Urach. Dann stellte sie fest, dass sie nicht nur mit Kindern und Jugendlichen arbeiten wolle. Deshalb studierte sie Theologie. Im Jahr 2019 schloss sie das Studium mit dem Examen ab. Ihre Frau Nadine lernte sie bei einer Jugendfreizeit kennen. Die beiden sind seit neun Jahren ein Paar.

Ihren ersten Gottesdienst wird Julia Lehner voraussichtlich am 12. September anlässlich des Fests für die Jubiläumskonfirmanden halten.

Warum die Pfarrerin gerade die Stelle in Buchen angenommen hat, liege auch daran, dass sie in der Nähe ihrer in Wertheim lebenden Mutter wohnen wolle. "Außerdem hat uns die Stellenausschreibung sehr angesprochen", ergänzte Nadine Lehner. "Die war mit Herz geschrieben."

Jetzt freut sich die Pfarrerin, bald "Gemeindeluft schnuppern" zu können. Sie will sich verstärkt in die Kindergartenarbeit einbringen und neue Wege in der Jugendarbeit gehen. Trotz aller Freude habe sie "großen Respekt vor der Aufgabe", die sie in Buchen erwarte.

Dekan Krauth hat Verständnis und verspricht ihr einen "weichen Einstieg" in die Arbeit. So werde Lehner anfangs nur vier statt sechs Stunden Religion an der Grundschule in Hainstadt unterrichten. Jens Schwingel will der Berufsanfängerin "verwaltungstechnisch den Rücken freihalten, damit sie sich auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren kann".

Info: Die Ordinationsfeier findet am 25. September um 17 Uhr im Rahmen eines Gottesdienstes statt.