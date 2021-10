Buchen. (RNZ) Fotos können Freude bereiten, kritisieren, anprangern, erinnern oder erklären. Und auch dokumentieren. Genau das reizte Fotografenmeister Martin Hahn daran, sich von dem stadtbildprägenden Gebäude in der Vorstadtstraße, das "Reichsadler"-Wirt Christian Reinhardt in ein schönes Hotel verwandelt hat, inspirieren zu lassen.

Im Jahr 2017 hat der Fotograf begonnen, sich mit dem Haus auseinanderzusetzen. Da er die Familie Reinhardt gut kennt, bekam der 1964 geborene Fotograf immer wieder den Schlüssel, um drinnen fotografieren zu können.

Martin Hahn hat sich von dem alten Bürgerhaus inspirieren lassen. Foto: Hahn

Er legte bereits vor der Sanierung los: Die vor der Renovierung geschossenen Fotos sind einmalig und nicht wiederholbar. Das macht sie so wertvoll und einzigartig. "Dabei war uns im ersten Schritt wichtig, dieses wunderschöne Bürgerhaus mit all seinen Highlights, aber auch Narben und Schrammen zu dokumentieren. Die alten Holzöfen und rostigen Gasherde, der Kaldewei-Kessel neben der alten Badewanne, die ausgetretenen Holzstufen, verschiedenste Tapeten aus unzähligen Epochen und Schilfmatten dahinter. Es ist ein Traum für einen Fotografen", sagt Martin Hahn.

Was ihn aber genauso gereizt hat: kreative Menschenporträts in verschiedenen Stilrichtungen: Porträt, Lifestyle und Akt. Dafür hat er in den Räumen Models fotografiert. Dabei sind auch im "fertigen" Hotel Fotos entstanden.

Bei den Tagen der offenen Tür am Samstag und Sonntag werden viele Fotos bei einer "Endlos-Diashow" am Eingang des Hotels gezeigt. Auf den Gängen sind zudem rund zehn großformatige und besonders interessante Fotos zu sehen.