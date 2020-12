Neue Anlage für betreutes Wohnen in der Eberstadter Straße: Mazlum Oktay und Julia Geier vom Pflegedienst „Hand in Hand“ stellten die neue Einrichtung Bürgermeister Roland Burger vor. Foto: Martin Bernhard

Von Martin Bernhard

Buchen. Der Pflegedienst "Hand in Hand" hat in der Eberstadter Straße eine Immobilie für betreutes Wohnen in Betrieb genommen. Am Dienstag stellten Geschäftsführer Mazlum Oktay und Mitarbeiterin Julia Geier die Unterkunft der Öffentlichkeit vor.

Im Mai 2019 zog der letzte Flüchtling aus der im Jahr 2016 fertiggestellten Gemeinschaftsunterkunft aus. Im Sommer zog die Landkreisverwaltung mit 60 Mitarbeitern in die darin neu geschaffenen 59 Büros ein.

Seit einiger Zeit ist auch der bisher leer stehende Seitenflügel wieder bewohnt. Mazlum Oktay, Geschäftsführer des Pflegedienstes "Hand in Hand", mietete das Gebäude vom Landkreis und ließ die ehemaligen Familienunterkünfte zu acht Wohnungen umbauen. Jede verfügt über eine Fläche von rund 50 Quadratmeter. Alle sind vermietet, nur noch eine steht frei, weil sich der Umzug um einige Zeit verzögert hat.

Am Dienstagnachmittag machte sich Bürgermeister Roland Burger ein Bild von dieser Einrichtung. "Das ist eine ideale Nachnutzung für das Gebäude", stellte er fest. Wer sich hier einmietet, erhält nicht nur eine Wohnung, sondern zusätzliche Leistungen. So schaut eine "Hand in Hand"-Mitarbeiterin täglich, ob bei den Mietern alles in Ordnung ist. Außerdem erhält jeder Bewohner ein Hausnotrufgerät, um im Notfall schnell Hilfe rufen zu können. Zudem kann man weitere Leistungen kostenpflichtig dazu buchen, zum Beispiel hauswirtschaftliche Dienstleistungen, Essen auf Rädern, Einkaufsservice, Pflege und medizinische Dienste.

Oktay wies auf die große Außenanlage hin, die er in den nächsten Monaten ansprechend gestalten lassen will. Außerdem verfügt das Haus über vier Parkplätze, einen Gemeinschaftsraum und ein Büro für die Mitarbeiterin des Pflegedienstes "Hand in Hand", die somit direkt vor Ort ist.