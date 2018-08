Buchen. (pol/rl) Durch Farbschmierereien beschädigt wurden die Abt-Bessel-Realschule und Helene-Weber-Schule. In der Abt-Bessel-Realschule wurde blaue, rote und gelbe Farbe verwendet, in der Helene-Weber-Schule rote, blaue und lila Farbe.

An beiden Schulen entstand jeweils etwa 1000 Euro Sachschaden. Die Schmierereien an der Abt-Bessel-Realschule sollen zwischen Freitag und Montag entstanden sein, an der Helene-Weber-Schule zwischen Freitag und Dienstag.

Wer verdächtige Beobachtungen im Bereich der beiden Schulen gemacht hat, wird gebeten, diese dem Polizeirevier Buchen unter der 06281/9040 mitzuteilen.