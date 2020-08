Buchen. (tra) Sie sind klein, schwarz und unscheinbar, dafür aber hocheffektiv: Die zwölf Parkplatzsensoren, die im Juni von der Buchener Stadtverwaltung und den Stadtwerken im Stadtgebiet installiert wurden, bewähren sich. "Bereits nach der Montage und vor der Inbetriebnahme der Sensoren hat sich das Parkverhalten positiv verändert", berichtet Betriebsleiter Andreas Stein von den Stadtwerken auf Anfrage der Rhein-Neckar-Zeitung.

Die Sensoren wurden an fünf Feuerwehrzufahrten und sieben Parkplätzen angebracht. Warum wurden diese Standorte ausgewählt? "Es handelt sich hier um Bereiche, die oft zugeparkt waren, aber deren Freihaltung für die Zufahrt großer Feuerwehrfahrzeuge wichtig ist, um im Ernstfall Menschenleben zu retten", erklärt Stein. Auch einige Friedhofsparkplätze wurden mit Sensoren ausgestattet. "Die Parkplätze standen den Friedhofsbesuchern oftmals nicht zur Verfügung, weil sie von Dauerparkern besetzt wurden. Deshalb wollten wir auch hier Abhilfe schaffen." Ob an weiteren Standorten Parkplatzsensoren installiert werden, steht noch nicht fest.

Wie viele Falschparker durch die Technologie bereits ertappt wurden, kann momentan jedoch nicht gesagt werden, da die Sensoren noch unter "Kinderkrankheiten" leiden. Es handelt sich aktuell um ein Pilotprojekt, bei dem das System in der Praxis getestet wird. "Es kam vor, dass parkende Kraftfahrzeuge gemeldet wurden, was sich bei der Vor-Ort-Kontrolle aber als falsch herausstellte. Erste Überprüfungen haben ergeben, dass einige Sensoren immer wieder einen Neustart durchführen. Hier muss noch nachgesteuert werden. Deshalb ist es auch noch zu früh für eine Statistik über die Anzahl der so erwischten Falschparker", sagt Betriebsleiter Stein. Er unterstreicht: "Falschparken zu verhindern, um der Feuerwehr im Notfall die Zufahrt zu ermöglichen, ist aktuell das primäre Ziel."

Ein Parkplatzsensor

Und so funktionieren die Hightech-Sensoren mit "LoRaWAN"-Technik: "LoRaWAN" steht für "Long Range Wide Area Network" und ist eine weltweit anerkannte Funktechnologie für die Datenübertragung im Internet der Dinge ("Internet of Things"). Sie ermöglicht es, geringe Datendurchsätze von Sensoren kostengünstig zu transportieren. Der Sensor braucht keinen aufwendigen Strom- und Telefonanschluss, sondern hat einen langlebigen Akku und sendet ein energiearmes Funksignal an eine Miniantenne, Gateway genannt. Von dort landen die Daten verschlüsselt im Internet, werden gespeichert und aufbereitet. Die Anwender können dann über das Internet – zum Beispiel über eine App – die aufbereiteten Daten nutzen. Sobald die Sensoren einen Falschparker melden, geht es jedoch wieder ganz analog weiter: "Wir gehen vor Ort, überprüfen die Situation und reagieren entsprechend", erläutert Stein.

"Smarte" Sensoren eignen sich nicht nur für die Parkraumüberwachung, sondern sind auch anderweitig einsetzbar. So werden zum Beispiel in den städtischen Regenüberlaufbecken Sensoren eingebaut, um den Pegel zu messen. "Die Pegelmesswerte wurden bisher mit einer Fernwirktechnik mit Stromanschluss und Telefon- bzw. Mobilfunkanbindung überwacht. Mit den Sensoren steht eine kostengünstige Option zur Verfügung, insbesondere um einzelne abgelegene Pegel zu überwachen", so Stein.

Die Sensoren entlasten jedoch nicht nur die Stadtkasse, sondern dienten, so Stein, auch der Umwelt: "Die Stadtwerke planen Daten aus Wasserschächten mit ,LoRaWAN‘ zu übertragen, um die Lecksuche zu optimieren. Dies dient auch dem Umweltschutz, um die Ressource Wasser zu schonen."