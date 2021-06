Buchen. (tra) Fahrschüler wollen nicht nur sicher auf der Straße unterwegs sein, sondern zudem natürlich auch möglichst schnell ihren Führerschein in der Tasche haben. Seit einiger Zeit läuft das jedoch weniger reibungslos ab, als die Fahrschüler – und vor allem auch die Fahrlehrer – sich das wünschen.

"Wir haben einen Prüfungsstau", ärgert sich Wilfried Fuhry, der in Buchen die Fahrschule Fuhry betreibt. Fahrschüler, die ihre Prüfung machen wollen, müssen zum Teil mehrere Wochen auf einen Termin warten. "Wir hatten neulich erst einen Fahrschüler, der seine praktische Prüfung nicht auf Anhieb geschafft hat. Nun muss er drei Wochen warten, bis er seinen zweiten Versuch starten kann", berichtet Fuhry.

Fuhry sieht hier den TÜV Süd in der Verantwortung, der für die Abnahme der Fahrprüfungen zuständig ist. "Die Zentrale des TÜV hat zu wenig Personal und kommt mit der Bearbeitung der Anmeldungen nicht nach", meint Wilfried Fuhry. Das Problem sei vor ein paar Jahren erstmals aufgetreten und spitze sich seitdem immer weiter zu. Es sei losgegangen, als der TÜV sich neu strukturiert habe und die Zentrale nach Öhringen verlegt worden sei.

"Die Fahrschulen Fuhry und Münkel haben jede Woche einen gemeinsamen Prüfungstag, der bei weitem nicht ausreicht. Wir haben beim TÜV deswegen einen zusätzlichen Prüfungstag pro Woche beantragt, der uns nun auch zugesagt wurde", berichtet Fuhry.

Erschwerend kommt hinzu, dass seit Januar 2021 jede praktische Prüfung zehn Minuten länger dauert, da bundesweit die "optimierte praktische Fahrerlaubnisprüfung" eingeführt wurde. Die Fahrprüfung an sich dauert fünf Minuten länger, dann kommt noch ein fünfminütiges Feedbackgespräch hinzu. "In der Summe bewirkt das, dass weniger Fahrschüler als zuvor geprüft werden können", sagt Fuhry. In der Region seien zudem nicht nur die Prüfungstermine, sondern auch die Prüfer knapp: "Im Bereich Mosbach-Buchen könnten es gerne drei Prüfer mehr sein", meint Wilfried Fuhry.

Fuhry ist nicht der einzige Fahrschulinhaber, der sich mit frustrierendem "Prüfungsstau" herumschlagen muss – er ist vielmehr in guter Gesellschaft. In einigen Städten haben sich Fahrlehrer bereits zu Autokorsos zusammengeschlossen, um für mehr Prüfungen zu demonstrieren. So zum Beispiel im Rheinland.

Der TÜV Süd begründet die Verzögerungen im Prüfungsbereich mit der Corona-Pandemie. "Momentan haben alle Fahrschulen im gesamten Bundesgebiet erhöhten Prüfungsbedarf", erklärt Vincenzo Luca von der TÜV-Pressestelle auf Nachfrage der RNZ. "Das liegt daran, dass während der Lockdowns und des Ausbildungsstopps die Liste der potenziellen Prüflinge länger geworden ist. Nun häufen sich die Prüfungen." Der TÜV Süd habe die "Manpower" erhöht, um das Problem abzufedern, jedoch sei, so Luca, das Maximum des Machbaren erreicht worden. "Für die Fahrschulen ist das ein großes Problem und wirft alle zurück", räumt der TÜV-Pressesprecher ein.

Der TÜV könne momentan nur an die Fahrlehrer appellieren, wirklich nur diejenigen Fahrschüler prüfen zu lassen, die ihre Prüfung auf jeden Fall bestehen. "Wer einen Prüfling vorstellt, sollte sich zu tausend Prozent sicher sein, dass er die Prüfung besteht, denn wenn ein zweiter Versuch unternommen werden muss, kann es fünf bis sechs Wochen bis zur Prüfung dauern", unterstreicht Luca.

Es seien, so Luca, zudem nicht nur die praktischen Prüfungen, sondern auch die Theorieprüfungen betroffen. "Durch die Corona-Maßnahmen und Abstandsregeln sind die Theorieprüfungen natürlich aufwendiger geworden und es passen weniger Prüflinge in einen Raum", so der TÜV-Pressesprecher

Fahrlehrer Fuhry ist ebenfalls der Ansicht, dass Corona die Situation verschärft habe, jedoch sei das grundsätzliche Problem bereits vor der Pandemie aufgetreten.

Wilfried Fuhry vermutet, dass es dem TÜV schlichtweg darum gehe, Kosten einzusparen: "Da der TÜV bei den Fahrprüfungen eine Monopolstellung innehat, kann er sich das erlauben." Die TÜV-Mitarbeiter will Fuhry jedoch keinesfalls kritisieren: "Die tun alles, was sie tun können."