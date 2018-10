Reinhardsachsen. (pol) Wohl aufgrund eines technischen Defekts ist ein Mähdrescher am Sonntagabend bei Erntearbeiten auf einem Feld in der Nähe von Reinhardsachsen in Brand geraten. Herabfallende Glut steckte darüber hinaus den befahrenen Stoppelacker in Brand. Nach Angaben der Feuerwehr fuhr der Fahrer sein Großgerät daraufhin geistesgegenwärtig aus dem Feld. Die ersteintreffenden Abteilungen Gottersdorf und Reinhardsachsen hatten den Brand schnell unter Kontrolle und löschten auch das landwirtschaftliche Großgerät ab. Die danach eintreffende Abteilung Walldürn musste nicht mehr eingreifen. Sie stellte anschließend die Wasserversorgung sicher und bezog den Bereitstellungsraum. Die Polizei und die Helfer vor Ort waren ebenfalls angerückt.